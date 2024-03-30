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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

    17 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    19 комментариев
    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    30 марта 2024, 15:45 • Новости дня

    ВСУ за неделю потеряли более 2,3 тыс. солдат на Донецком направлении

    Tекст: Александра Юдина

    В результате успешных действий российских военныз на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное, а также улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за неделю ВСУ на этом направлении ВСУ потеряли более 2360 человек убитыми, пять танков, 16 ББМ, 61 автомобиль и 23 орудия полевой артиллерии, 11 из которых – иностранного производства.

    Также отмечается, что российские войска нанесли поражение формированиям шести штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах 11 населенных пунктов (Белогоровка в ЛНР и Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка, Максимильяновка, Новомихайловка, Парасковиевка, Спорное и Часов Яр в ДНР).

    Кроме того, были отражены 12 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Богдановки и Красногоровки.

    Ранее стало известно, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

    30 марта 2024, 01:16 • Новости дня
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    @ ЛенТВ24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил российские удары по двум ГЭС и заявил, что вооруженный конфликт может распространиться на Молдавию.

    Зеленский в соцсетях заявил, что Каневская и Днестровская ГЭС оказались «осознанными целями» российских ударов. При этом он заявил, что Россия якобы пытается повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области.

    Судя по всему, Зеленский имел в виду затопление значительных территорий Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году после ударов ВСУ. При этом Киев отрицает свою ответственность за экологическую катастрофу. На прошлой неделе ВС России нанесли ракетные удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – ДнепроГЭС. Однако сама плотина не повреждена, в то время как большая часть ее машинных отделений повреждена или разрушена.

    «Сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова», – настаивает Зеленский. – «Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».

    Напомним, в последние дни Украина активизировалась на молдавском направлении. Новым послом в Молдавии станет бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который является одним из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима.

    Тем временем власти Молдавии выслали российского дипломата из-за работы избирательного участка в Приднестровье. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и объявил ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры.

    Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Кишинев нацелился на разрыв отношений с Москвой. Лавров заявил, что власти Молдавии «не делают никаких выводов из того, что происходило в последние годы». Он указал, что НАТО уже превратило Украину в «инструмент своей агрессии», теперь альянс намерен повторить «то же самое» с Молдавией.

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    30 марта 2024, 10:58 • Новости дня
    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Tagesspiegel: Глава МИД Германии Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт», пишет издание Tagesspiegel.

    По данным агентства, Бербок отметила: в случае, если «президент России победит, безопасность в Европе и международный порядок окажутся под угрозой», передает РИА «Новости».

    При этом, по информации издания, она выступила против отправки европейских войск на Украину.

    Отмечается, что пользователи Сети тут же раскритиковали заявления Бербок, напомнив, что Запад сам сорвал переговоры по Украине.

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    30 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась, границы между государствами изменились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Киеву нужно считаться с тем, что в России появились четыре новых субъекта. Это новая реальность,  которую нельзя не учитывать, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    30 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    В МИД отреагировали на слова Зеленского о переговорах без учета границ 1991 года

    Спикер МИД Захарова заявила, что Зеленский сказал о переговорах без учета границ 1991 года из-за нервов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский начал нервничать и говорить о возможности переговоров без учета границ с Россией 1991 года, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, подобная риторика от него прозвучала из-за того, что он нервничает. Она саркастически отметила, что у Зеленского на носу «выборы» или «не выборы», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины заявил, что готов начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    29 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Подоляк заявил о продвижении российских войск «все дальше вперед»

    Подоляк предсказал дальнейшее наступление российских войск в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины остаются «в обороне», а российские войска «давят» и «продвигаются все дальше вперед», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что российские войска продолжают наращивать вооружения, укрепляться и пополнять запасы. Он признал, что Украина не в состоянии справиться с проблемой с нехватки оружия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Советник главы офиса президента Украины заявил, что страна готовится к различным сценариям. Он выразил сомнение, что Россия готова к крупномасштабному наступлению, но подчеркнул, что российские войска «будут и дальше наступать».

    Подоляк отверг идею заморозки конфликта, считая, что Россия «не готова» к ней, так как имеет «ясные цели».

    Он высказал мнение, что в конфликте на Украине «речь идет не о территориях, но о доминировании»: «Или Россия будет господствовать в Европе, или Россия проиграет и в Европе будет господствовать закон».

    Советник главы офиса президента Украины считает, что «некоторые страны», которые оказывают поддержку Киеву, «боятся выиграть» в конфликте.

    Напомним, Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта. Он пояснил, что из-за нехватки ресурсов невозможно планировать наступательные операции на тактическом уровне.

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    29 марта 2024, 23:46 • Новости дня
    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»

    Зеленский заявил о намерении Украины использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по аэродромам в Крыму»

    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские тактические баллистические ракеты ATACMS планируется использовать для ударов по аэродромам в Крыму, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    При этом Зеленский, отвечая на вопрос о том, передает ли Вашингтон Киеву ракеты ATACMS, сказал, что «не может поделиться» данными, но пока ракеты «не на Украине», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, издание сообщало, что США собираются передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.

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    29 марта 2024, 21:16 • Новости дня
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    @ imago images/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал Арку Дружбы народов в Киеве символом российской имперской политики и угрозой национальной безопасности.

    Соответствующее заключение экспертной комиссии УИНП опубликовано на сайте института. Экспертная комиссия УИНП рекомендовала демонтировать размещенную в Крещатом парке Киева Арку Дружбы народов, которая посвящена событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией, передает ТАСС.

    Эксперты также добавили, что монумент, несмотря на переименование в «Арку Свободы украинского народа», представляет собой исключительно советские идеологемы и коннотации.

    Ранее сообщалось, что бронзовую скульптуру двух рабочих – украинца и русского, – держащих ленту с Орденом дружбы народов, демонтировали в Киеве.

     Арка Дружбы народов – скульптурная композиция, достопримечательность Киева, расположенная в центральном парке украинской столицы на правом, высоком берегу Днепра. Открытие культурного объекта было приурочено к 65-летию Октябрьской революции. Монумент посвящен воссоединению Украины с Россией. Композиция состоит из трех элементов: самой арки в виде громадной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и сцены Переяславской рады.

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    30 марта 2024, 10:34 • Новости дня
    В Европе увеличилось число могил погибших на Украине наемников
    В Европе увеличилось число могил погибших на Украине наемников
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    На европейских кладбищах увеличилось количество могил погибших на поле боя на Украине наемников.

    Так, одна из таких могил находится на военном кладбище в Варшаве, где покоится уроженец польской столицы Даниель Штыбер 1987 года рождения. На его надгробии, украшенном фотографией в камуфляже, написано:

    «Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец», передает РИА «Новости».

    Помимо Штыбера, польские СМИ сообщают о других погибших наемниках. Среди них – Томаш Валентек, профессиональный боец ММА, который в феврале 2022 года присоединился к Международному легиону и погиб от осколков танкового снаряда.

    Ранее стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польши, США, Финляндии, Швеции.

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    29 марта 2024, 20:41 • Новости дня
    Зеленский: Украина может пойти на мирные переговоры без выхода на границы 1991 года
    Зеленский: Украина может пойти на мирные переговоры без выхода на границы 1991 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

    Зеленский считает, что президент России Владимир Путин, возможно, будет готов к переговорам, если ВСУ выйдут на границы 2022 года, но для этого военных шагов Киева мало. По его словам, необходимо, чтобы Россия «оказалась в полной торговой блокаде», пишет «Лента.ру»  со ссылкой на CBS News.

    Президент Украины отметил, что для победы нужно помочь Киеву экономически и политически. Он заявил, что необязательно «возвращать» территории исключительно военным путем.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира».

    Напомним, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.

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    30 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Посол: Российские пограничники стоят на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна

    Посол Копыркин: Российские пограничники стоят на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна

    Посол: Российские пограничники стоят на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Наблюдательные посты с российскими пограничниками расположены на границе Армении и Азербайджана по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил ереванскому порталу 24News посол России Сергей Копыркин.

    По его словам, за российский счет вдоль границы с Азербайджаном были размещены российские пограничники по просьбе премьера Пашиняна, передает ТАСС.

    Копыркин добавил, что армянская сторона все же «не решилась узаконить в правовом плане размещение наблюдательных постов российских пограничников».

    Ранее в МИД России заявили, что единственной гарантией суверенитета Армении является присутствие 102-й военной базы России на армянской территории.

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    30 марта 2024, 00:44 • Новости дня
    Зеленский возложил на США ответственность за отступление ВСУ

    Зеленский предрек отступление вооруженных сил Украины в случае отсутствия помощи со стороны США

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие военной помощи со стороны США означает, что украинским войскам придется отступать, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что без поддержки США украинские войска не получат ПВО, ракет для ЗРК Patriot, средств РЭБ и артиллерийских снарядов. По его словам, «это значит», что ВСУ «будут возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шажками». Отдельно он подчеркнул «дефицит ракет» для ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Зеленский сказал, что ВСУ ищут возможность не отступать в зоне боевых действий. Он заявил, что стабильный фронт позволил бы Украине подготовить новые подразделения ВСУ для новой попытки контрнаступления в 2024 году.

    Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    29 марта 2024, 23:12 • Новости дня
    Зеленский признал недовольство США украинскими атаками на российские НПЗ

    Зеленский подтвердил негативную реакцию Вашингтона на украинские атаки против топливно-энергетического комплекса России

    Зеленский признал недовольство США украинскими атаками на российские НПЗ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция США на атаки украинских беспилоников против топливно-энергетической инфраструктуры России «не была позитивной», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина использует собственные беспилотники для таких атак, поэтому ей никто не может запретить подобные удары, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что Вашингтон требует от Киева отказаться от атак против российской энергетической инфраструктуры, так как это грозит ростом цен на нефть и ответным ударам со стороны России.

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    29 марта 2024, 20:54 • Новости дня
    ФСБ задержала в ЛНР причастного к обстрелам Луганска украинца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление ФСБ по Луганской народной республике сообщило о задержании гражданина Украины, который причастен к ударам по Луганску.

    «УФСБ России по Луганской народной республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Установлено, что задержанный передавал сотрудникам службы безопасности Украины данные о местах дислокации российских военных и информацию о различных объектах на территории ЛНР. Он признался, что причастен к атаке на предприятие в Луганске, совершенной с использованием ракет Storm Shadow в мае прошлого года.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

    Накануне сообщалось о задержании в Херсонской области диверсанта с американскими минами, планировавшего совершить теракт.

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    29 марта 2024, 19:07 • Новости дня
    При атаках ВСУ на Белгород за сутки повреждены 24 многоквартирных дома

    Гладков: При атаках ВСУ на Белгород за сутки повреждены 24 многоквартирных дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате украинских обстрелов за последние сутки в Белгороде получили повреждения 93 квартиры в 24 многоквартирных домах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Атаки со стороны ВСУ также привели к разрушениям на четырех социальных объектах и одном хозяйственном субъекте, повреждены два гаража и 36 автомобилей, сообщил глава региона в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Кроме того, по информации Гладкова, в Белгородском районе при обстрелах получили повреждения 16 частных домов, три многоквартирных дома и здание торгового центра. Украинские войска продолжают обстреливать Грайворонский городской округ, где за сутки были повреждены восемь частных домов, две квартиры, склад предприятия и автомобиль.

    В Корочанском и Краснояружском районах были обнаружены и уничтожены взрывоопасные предметы, а в Старооскольском городском округе в урочище «Ублинские горы» нашли фрагменты беспилотника.

    В Шебекинском городском округе при обстрелах со стороны ВСУ повреждены два частных дома, в Шебекино повреждена линия электропередачи. В Яковлевском городском округе украинский беспилотник самолетного типа атаковал инфраструктурный объект в районе Томаровки.

    Ранее сообщалось, что при ударе дрона ВСУ в Белгороде погиб мужчина.

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    29 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    В граничащей с Россией Сумской области решили построить линии укреплений

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сумской области Украины, граничащей с Россией, возводятся несколько линий стационарных фортификационных сооружений, сообщила военная администрация региона.

    Как указали в военной администрации, строительством занимаются 26 подрядных компаний из разных областей Украины. Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх уточнил, что в области одновременно строится несколько линий стационарных фортификационных сооружении, передает ТАСС.

    Отмечается, что укрепления строятся из бетона, дерева и металлических конструкций по проекту Центрального проектного института Минобороны Украины. В администрации подчеркнули, что завершить работы планируется в ближайшие несколько недель. Решение о возведении оборонительных рубежей было принято после провала попытки контрнаступления ВСУ и ряда неудач на фронте.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. км.

    Накануне в подконтрольной Зеленскому Харьковской области признали промедление со строительством укреплений. Financial Times в свою очередь пишет, что украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ.

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