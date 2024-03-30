Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.17 комментариев
ВСУ за неделю потеряли более 2,3 тыс. солдат на Донецком направлении
В результате успешных действий российских военныз на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное, а также улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что за неделю ВСУ на этом направлении ВСУ потеряли более 2360 человек убитыми, пять танков, 16 ББМ, 61 автомобиль и 23 орудия полевой артиллерии, 11 из которых – иностранного производства.
Также отмечается, что российские войска нанесли поражение формированиям шести штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах 11 населенных пунктов (Белогоровка в ЛНР и Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка, Максимильяновка, Новомихайловка, Парасковиевка, Спорное и Часов Яр в ДНР).
Кроме того, были отражены 12 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Богдановки и Красногоровки.
Ранее стало известно, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.