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    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    7 сентября 2024, 15:10 • Новости дня

    Новые способы перехвата беспилотников появились в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Российские и украинские военные в ходе спецоперации демонстрируют инновационные подходы к противодействию беспилотникам, сообщил аналитик Захар Андреев.

    По его словам, в ходе спецоперации обе стороны конфликта активно разрабатывают и применяют новые методы борьбы с беспилотниками, превращая зону боевых действий в своеобразную арену для испытания новых технологий, передает РИА «Новости».

    В частности, эксперт отметил работу FPV-дронов с системами противовоздушной обороны, которым не нужна прямая визуальная видимость цели, так как используются координаты с радаров и других датчиков.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.

    6 сентября 2024, 21:17 • Новости дня
    Названо число погибших военных ВСУ и наемников при ударах по Полтаве и Кривому Рогу

    Высокопоставленный военный источник рассказал о последствиях высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников, сообщил высокопоставленный военный источник.

    Он отметил, что 3 сентября российские военные нанесли удар ракетами «Искандер-М» по учебному центру войск связи ВСУ в Полтаве. «В результате удара погибло и ранено около 500 специалистов», – приводит слова источника ТАСС. Среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    4 сентября был нанесен комбинированный ракетный удар по трем пунктам временной дислокации наемников в Кривом Роге. «Противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА», – сообщил источник.

    Ракетным ударом комплекса «Искандер-М» 2 сентября была уничтожена гостиница в Запорожье, где размещались иностранные наемники. «В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании. Еще около 20 боевиков получили ранения», – сообщил источник.

    Он также добавил, что 28 августа в результате удара «Искандера-М» по сухогрузу в Одесской области, с которого осуществлялась разгрузка оружия для ВСУ, были уничтожены 20 наемников, 12 беспилотных катеров и часть боеприпасов. Еще 38 беспилотников получили повреждения.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в военном институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ.

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    7 сентября 2024, 09:15 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе ВС России по иностранным инструкторам под Николаевом
    Подполье сообщило об ударе ВС России по иностранным инструкторам под Николаевом
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли ряд точных ударов по пригороду Николаева, уничтожив место дислокации иностранных инструкторов и как минимум одну установку РСЗО HIMARS, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, первый удар был нанесен по месту, где находились иностранные инструкторы и проходили обучение украинские десантники, передает РИА «Новости».

    Второй удар пришелся по позициям украинской артиллерии, в результате чего была уничтожена как минимум одна реактивная система залпового огня HIMARS.

    «Наши разведчики отслеживали перемещение этой техники и передали координаты артиллерии», – отметил Лебедев.

    Накануне подполье сообщило об ударе ВС России по складу техники под Львовом.

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    7 сентября 2024, 14:24 • Видео
    Макрон внезапно всех победил

    Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

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    7 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Сальдо заявил о превращении Херсона в пустыню

    Сальдо: Население Херсона сократилось почти в семь раз, город превращается в пустыню

    Tекст: Вера Басилая

    Подконтрольный украинским войскам Херсон стал практически пустынен, население города сократилось почти в семь раз: из 340 тыс. населения, осталось только 50 тыс. человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо назвал ситуацию в Херсоне плачевной, в городе есть иностранные наемники, центры обучения и очень много украинских военных. Он отметил сложное положение населения, которое лишено элементарных бытовых услуг: не во всех районах есть электроэнергия и вода, передает РИА «Новости».

    Губернатор рассказал, что мужчин насильно мобилизуют и отлавливают на улицах Херсона.

    «В Херсоне остается все больше людей пожилого возраста, которые физически не могут выехать, поэтому мы все больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить», – почеркнул Сальдо.

    Ранее Сальдо заявил о риске вспышки инфекции в Херсоне из-за трупов солдат ВСУ.

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    7 сентября 2024, 06:04 • Новости дня
    Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

    Ким Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком увидел в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных американских ракет для ударов ВСУ вглубь России начало «отступления» США.

    «США отступают. Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине», – цитирует РИА «Новости» Доткома.

    По его словам, шаг вниз по лестнице эскалации может означать хорошие новости для человечества.

    Ранее Остин заявил: Киеву не следует надеяться на то, что какие-то виды поставляемого Западом оружия смогут сыграть решающую роль на поле боя.

    Между тем, агентство Reuters сообщило, что США близки к соглашению, чтобы передать Киеву крылатые ракеты большой дальности JASSM в ближайшие месяцы.

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    7 сентября 2024, 00:02 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожен склад безэкипажных катеров под Одессой

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар «Искандером» по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе Одессы, уничтожены 20 БЭК, сообщил военный источник.

    Ракетный удар был нанесен 4 сентября ОТРК «Искандер-М» по складу безэкипажных катеров противника в районе города Одесса, передает РИА «Новости».

    До этого, 28 августа, ВС России нанесли удар по сухогрузу в Бурлачьей Балке в Одесской области, где разгружалось вооружение для ВСУ. В результате «Искандером» были уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров и часть боезапаса, еще 38 БЭК повреждены, передает ТАСС.

    Всего в период с 28 августа по 5 сентября в общей сложности было уничтожено 48 украинских безэкипажных катеров, из них в море – 16 БЭК, в портах – 32 катера, а еще 38 БЭК повреждены на складах.

    Ранее высокопоставленный военный источник сообщил, что в результате высокоточных ударов ВС России по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    Кроме того, в Кривом Роге уничтожены более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

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    7 сентября 2024, 12:38 • Новости дня
    ВС России поразили цех производства «Паляниц» и аэродром ВСУ
    ВС России поразили цех производства «Паляниц» и аэродром ВСУ
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России были поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных БПЛА «Паляница», а также инфраструктура военного аэродрома ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того поражены склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, скопления живой силы и техники противника в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 30 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31098 беспилотников, 578 ЗРК, 17953 танка и других бронемашин, 1447 боевых машин РСЗО, 14226 орудий полевой артиллерии и минометов, 25766 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.


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    7 сентября 2024, 00:31 • Новости дня
    Зеленский пожалел, что не может ударить по Кремлю

    Зеленский выразил сожаление, что не может ударить ракетами по Кремлю

    Tекст: Вера Басилая

    Радиус действия переданных Украине дальнобойных ракет не позволяет ударить по Кремлю, что вызывает сожаление, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время выступления на 50-м международном форуме «Амброзетти».

    По словам Зеленского, дальнобойное оружие, которое могут передать союзники Украине, способно  бить на расстояние около 200 км, что не позволяет атаковать Кремль.

    «Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать»,  – заявил Зеленский, передает RT.

    Ранее в Пентагоне заявили, что разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против российской авиации.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал шантажом и «игрой с огнем» обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

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    7 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Калиново в ДНР
    Российские войска освободили Калиново в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    В результате действий подразделений группировки Центр» был освобожден пункт Калиново в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 53-й, 63-й, 100-й, 151-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Дзержинска, Щербиновки, Нелеповки, Николаевки, Полтавки, Димитрова, Гродовки, Селидово, Мемрика и Галицыновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены семь атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й механизированной бригад ВСУ, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 470 военнослужащих, американские бронемашины MaxxPro, а также «Казак», боевая машина РСЗО «Град», французская 155 мм гаубица Caesar, две 152 мм гаубицы «Мста-Б», 122 мм самоходная артустановка «Гвоздика» и шесть 122 мм гаубиц Д-30.


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    6 сентября 2024, 20:08 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии выступил против ударов Киева по России

    Петер Сийярто назвал идею применения западного оружия для атак вглубь РФ опасной эскалацией

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил идею использования западного оружия для ударов Украины вглубь России. Об этом сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

    «Министр Сийярто осудил идею применения поставленных Западом вооружений для ударов вглубь российской территории, назвав это опасной эскалацией», – приводит слова Ковача РИА «Новости».

    Сийярто также подчеркнул, что Венгрия выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шантажом и «игрой с огнем» обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов по территории России.

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    6 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    Стало известно количество украинских беженцев с начала года

    С начала 2024 года Украину покинули еще 400 тысяч человек, несмотря на сокращение льгот в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальный банк Украины сообщил, что количество граждан, выехавших из страны в этом году, составило 400 тысяч человек.

    Большинство украинских беженцев находятся в Германии, Польше и Чехии. В то же время на самой Украине работодатели столкнулись с острой нехваткой кадров - 60% компаний заявили о дефиците сотрудников, сообщает ТАСС

    По данным разных источников, население Украины с начала конфликта сократилось на треть. С февраля 2022 года из страны выехали почти 10 миллионов человек.

    Украинские власти ужесточили правила мобилизации, чтобы компенсировать потери на фронте. Военнообязанные мужчины пытаются разными способами избежать призыва, в том числе нелегально пересекая границу.

    Ранее премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке заявил, что выплаты украинским беженцам в Германии «больше не соответствуют духу времени».

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    6 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Минобороны назвало число уничтоженных самолетов ВСУ за время СВО

    Минобороны: Свыше 640 самолетов ВСУ уничтожено за время спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За все время специальной военной операции российские военные уничтожили свыше 640 украинских боевых самолетов, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    С начала проведения СВО уничтожено 642 самолета, 283 вертолета, 31 тыс. 68 дронов, 578 ЗРК, 17947 танков и других боевых бронированных машин, 1446 машин РСЗО, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за этот период уничтожено 14 тыс. 158 орудий полевой артиллерии и минометов и 25 тыс. 735 единиц специальной военной автомобильной техники.

    В военном ведомстве также привели данные недельных потерь авиатехники и вооружений ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, перехвачены 7 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 20 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 54 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 367 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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    7 сентября 2024, 03:52 • Новости дня
    ПВО и средствами РЭБ уничтожен украинский беспилотник в Воронежской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Воронежской области в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат, пострадавших нет, но возник пожар, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Гусев также сообщил, что пришлось эвакуировать жителей оного села из-за возникшего пожара с детонацией в Воронежской области.

    Ранее в Курской области сбили украинский дрон и авиабомбы

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    6 сентября 2024, 20:50 • Новости дня
    Венгрия пообещала не поставлять Украине оружие

    В МИД Венгрии заявили, что страна не поставляет Украине оружие

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна не поставляла и не планирует поставлять оружие Украине, сообщил госсекретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач.

    По словам Ковача, Венгрия придерживается дипломатического подхода, а не военного, добавив, что страна остается единственным членом ЕС и НАТО с такой позицией, передает ТАСС.

    «Большее количество оружия приводит к затяжной войне, большему числу жертв и разрушениям», – написал представитель МИД Венгрии в социальной сети.

    Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не выживет без поставок нефти из России.


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    6 сентября 2024, 18:10 • Новости дня
    Лихачев рассказал о покушении на бывшего мэра Энергодара Шевчика

    Несколько дней назад было совершено покушение на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика, который сейчас работает на Запорожской АЭС, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, бывший градоначальник получил серьезные травмы в результате покушения на его жизнь, передает ТАСС.

    «Ситуация, как я уже подчеркивал, не становится проще, количество угроз продолжает расти. Мы наблюдаем террористические акты против гражданского населения», – сказал Лихачев после встречи с главой МЭГАТЭ Рафаэлем Гросси.

    Глава Росатома добавил, что при покушении также пострадала жена Шевчика.

    Ранее Лихачев сообщил, что Киев планировал атаковать и захватить Курскую АЭС.

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    7 сентября 2024, 07:40 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили за ночь четыре дрона ВСУ над двумя регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БпЛА самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, в Белгородской области сбиты два украинских дрона, и два беспилотника уничтожены над Курской областью.

    Ранее после уничтожения беспилотника в Острогожском районе в Воронежской области возник пожар и детонация «взрывоопасных предметов». Объявлена эвакуация нескольких сел.

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