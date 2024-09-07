Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Новые способы перехвата беспилотников появились в зоне СВО
Российские и украинские военные в ходе спецоперации демонстрируют инновационные подходы к противодействию беспилотникам, сообщил аналитик Захар Андреев.
По его словам, в ходе спецоперации обе стороны конфликта активно разрабатывают и применяют новые методы борьбы с беспилотниками, превращая зону боевых действий в своеобразную арену для испытания новых технологий, передает РИА «Новости».
В частности, эксперт отметил работу FPV-дронов с системами противовоздушной обороны, которым не нужна прямая визуальная видимость цели, так как используются координаты с радаров и других датчиков.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.