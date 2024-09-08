Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.8 комментариев
Саперов привлекли к утилизации взрывоопасных предметов в Воронежской области
Саперы планируют вскоре приступить к утилизации взрывоопасных предметов в Острогожском районе Воронежской области, где в ночь на субботу произошел пожар в результате падения обломков украинских БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев.
По его словам, детонация стала реже, саперы хотят приступить к работам по утилизации взрывоопасных предметов, как только это будет возможно, передает ТАСС.
Гусев добавил, что в Острогожском районе продолжается тушение пожара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал. «В ПВР остаются несколько десятков человек. Часть жителей из ближайших к месту происшествия сел выехала самостоятельно, некоторые граждане от эвакуации отказались. Несколько человек с ограниченными возможностями здоровья будут находиться под наблюдением врачей», – казал он.
Ранее Гусев сообщил, что в ночь на субботу в Острогожском районе Воронежской области произошел масштабный пожар, спровоцированный падением украинских беспилотников на объекты с боеприпасами.