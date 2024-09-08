Саперов привлекли к утилизации взрывоопасных предметов в Воронежской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, детонация стала реже, саперы хотят приступить к работам по утилизации взрывоопасных предметов, как только это будет возможно, передает ТАСС.

Гусев добавил, что в Острогожском районе продолжается тушение пожара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал. «В ПВР остаются несколько десятков человек. Часть жителей из ближайших к месту происшествия сел выехала самостоятельно, некоторые граждане от эвакуации отказались. Несколько человек с ограниченными возможностями здоровья будут находиться под наблюдением врачей», – казал он.

Ранее Гусев сообщил, что в ночь на субботу в Острогожском районе Воронежской области произошел масштабный пожар, спровоцированный падением украинских беспилотников на объекты с боеприпасами.