Иран захотел перенести столицу на побережье Персидского залива

Президент Ирана Пезешкиан заявил о необходимости перенести столицу страны на побережье Персидского залива

Tекст: Антон Антонов

«У нас нет другого варианта, кроме как перенести экономический и политический центр к южному побережью», – приводит слова Пезешкиана ТАСС со ссылкой на Fars.

Пезешкиан заявил, что проблемы, с которыми приходится иметь дело Тегерану, иначе решить нельзя. По словам президента, на конкурентоспособности Ирана негативно отражается необходимость везти «сырье с юга и с побережья в центр» для «создания готового продукта», а затем отправлять его «обратно на юг для экспорта».

Президент Ирана заявил, что руководству страны необходимо осуществить первый шаг.

Как заявил Пезешкиан, нельзя «развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию».

Он сказал, что после выбора нового столичного центра туда переведут все государственные ведомства, после чего тегеранцам будет предоставлена возможность переехать в новую столицу, передает РИА «Новости».

Напомним, Иран уже давно рассматривает возможность перенести столицу из Тегерана в другой город страны.