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    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    7 сентября 2024, 22:26 • Новости дня

    Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52%

    Председатель избиркома Курской области Малахова сообщила о явке в 52% на выборах губернатора

    Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52%
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области во второй день трехдневного голосования на выборах губернатора явка превысила 52%, сообщила председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова.

    По данным на 20.00 мск, явка составила 52,02%; в рамках дистанционного электронного голосования проголосовали 78% избирателей. В 2019 году явка на выборах главы региона к 20.00 мск составила 41%, тогда выборы происходили в течение одного дня, передает ТАСС.

    «На избирательных участках присутствовало более 2 тыс. наблюдателей, активно присутствуют представители СМИ, имеющие аккредитацию. Активно проходило выездное голосование на территории Льговского и Беловского районов», – сообщила Малахова.

    В УМВД по области сообщили, что нарушений общественного порядка на избирательных участках и прилегающих территориях не допущено.

    Напомним, в регионе объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. В связи с этим в области с 28 августа по 5 сентября прошло досрочное голосование. Жители Курской области, которые покинули регион из-за вторжения украинских войск, могли проголосовать на экстерриториальных избирательных участках с 30 августа по 2 сентября – в 14 регионах России работал 21 участок.

    За пост главы Курской области борются действующий врио губернатора Алексей Смирнов («Единая Россия»), депутат облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), депутат облдумы Геннадий Баев («Справедливая Россия – За правду») и депутат облдумы Алексей Томанов (ЛДПР).

    Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что явка на выборах в Курской области является адекватным ответом жителей региона на действия «бандюг и сброда».

    Накануне избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

    Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.

    7 сентября 2024, 12:01 • Новости дня
    Памфилова: Выборы в регионах России проходят в штатном режиме

    Памфилова: Выборы в регионах России проходят без существенных нарушений

    Памфилова: Выборы в регионах России проходят в штатном режиме
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что трехдневное голосование в российских регионах проходит в штатном режиме.

    По ее словам, выборы проходят без существенных нарушений в 62 из 83 субъектов страны, процесс голосования был организован эффективно, а явка избирателей оказалась достаточно высокой, передает ТАСС.

    «Наиболее высокая явка наблюдалась на довыборах в Государственную Думу, в частности, в Брянской области, где она достигла почти 25%», – уточнила глава ЦИК.

    В субботу к уже работающим голосованиям присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование.

    Ранее сообщалось, что самая высокая явка на выборах ВДЛ зафиксирована в Курской области и Кузбассе.

    Накануне глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.

    Российские специалисты зафиксировали и успешно отразили свыше 100 тыс. попыток взлома, включая 232 атаки высочайшей степени критичности. В Москве с начала выборов было отражено 150 кибератак на систему электронного голосования.

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    7 сентября 2024, 10:46 • Новости дня
    «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ

    Спецназ «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ

    «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ
    @ Спиридонов Олег/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бойцы спецназа «Ахмат» успешно провели спецоперацию в Суджанском районе Курской области, уничтожив группу украинских военнослужащих, причастных к захвату российских военных и мирных жителей, сообщил один из пленных украинских разведчиков Виталий Панченко.

    Известно, что группа пленного и еще одна разведгруппа получили задание захватить ферму в Суджанском районе. Однако, как только украинские военные проникли на территорию фермы, они попали в засаду, организованную российским спецназом, передает ТАСС.

    «Из двенадцати человек нашей группы в живых остались только мы вдвоем», – сообщил Панченко.

    По его словам, украинские военные планировали взять в плен российских военнослужащих и мирных жителей, о чем свидетельствуют видеозаписи, сделанные одним из пленных. На этих видеозаписях зафиксированы кадры, как украинские военные грузят российских военнопленных в грузовики и применяют к ним насилие.

    Ранее взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных.

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    7 сентября 2024, 14:24 • Видео
    Макрон внезапно всех победил

    Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

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    7 сентября 2024, 07:00 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Вера Басилая

    Взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных, следует из видео с допросом.

    Украинский военный рассказал, что ему приказали расстрелять трех военнопленных в Курской области.

    «Я отказался. Мне сказали, выбирай, либо ты, либо они». Я их расстрелял», – признался десантник на видео RT.

    По его словам, командование ВСУ при атаке на Курскую область приказало расстрелять пассажирский поезд, чтобы подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

    Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.

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    7 сентября 2024, 15:32 • Новости дня
    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области

    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области в ближайшие два месяца

    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, Киев может быть вынужден отступить из этого региона в течение ближайших двух месяцев, если Москва предпримет более масштабное контрнаступление, передает ТАСС.

    Как отмечают источники в правительствах США и ЕС, российская армия демонстрирует активность и проводит собственное наступление в Донбассе в то время как украинские военные терпят поражение.

    Также Bloomberg указывает, что ситуацию в Курской области президент Владимир Зеленский может использовать в качестве «разменной монеты», однако издание отмечает, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам, а ВСУ могут не выдержать противостояния в этом регионе.

    «Некоторые союзники Киева обеспокоены тем, что Украина, возможно, не сможет удержаться в приграничье Курской области достаточно долго, чтобы иметь возможность использовать это как рычаг на переговорах», – резюмирует издание.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что в Белом доме недовольны действиями киевского режима после удара по учебному центру в Полтаве, когда Москва ответила на нападение на Курскую область.

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    7 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    @ Валентин Капустин Кредит/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков, сообщило Минобороны.

    Экипаж Су-34 ВКС России ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в курском приграничье, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего самолет вернулся на аэродром вылета.


    Удар производился с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), позволяющим бить точно в цель с безопасного расстояния.

    В пятницу Су-34 также бил по скоплениям ВСУ в приграничном районе Курской области авиабомбой с УМПК.

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    7 сентября 2024, 06:34 • Новости дня
    «Грады» сожгли позиции ВСУ в Курской области

    Минобороны: «Грады» уничтожили позиции ВСУ в приграничном районе в Курской области

    «Грады» сожгли позиции ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожили позиции с живой силой украинских террористических формирований в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Артиллеристы нанесли удары по маршрутам движения бронированной техники и кочующих огневых средств ВСУ. По словам командира батареи с позывным Нева, был поражен танк, удары наносились по колоннам с гаубицами M777 и другой иностранной бронетехникой, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО.

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    7 сентября 2024, 17:22 • Новости дня
    Артиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
    Артиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики собрали свои силы в лесном массиве в приграничном районе Курской области, по ним ударили артиллерийские расчеты группировки «Север», сообщило Минобороны.

    Скопления ВСУ выявили средства воздушной разведки, они замаскировались в лесном массиве, после этого цели поразили из ствольной и реактивной артиллерии, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    Средства объективного контроля подтвердили поражение личного состава и техники украинской армии.


    До этого в курском приграничье районе бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков.

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    7 сентября 2024, 10:33 • Новости дня
    Памфилова назвала явку в Курской области ответом на действия «бандюг и сброда»

    Глава ЦИК Памфилова назвала явку в Курской области ответом жителей на действия «бандюг и сброда»

    Памфилова назвала явку в Курской области ответом на действия «бандюг и сброда»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Явка на выборах в Курской области является адекватным ответом жителей региона на действия «бандюг и сброда», заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    По ее словам, самая высокая явка на довыборах в ГД по одномандатным округам – в Брянской области, на выборах ВДЛ – в Курской области и Кузбассе, передает ТАСС.

    «Сегодня к уже работающим голосованиям присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование», – сказала она, уточнив, что в Мурманской и Челябинской областях проходят выборы губернатора, еще в 11 регионах – выборы в органы местного самоуправления.

    Напомним, накануне избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

    Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.

    Коментарии (3)
    7 сентября 2024, 14:29 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 280 человек в Курской области за сутки
    ВСУ потеряли более 280 человек в Курской области за сутки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 280 человек, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ также потеряли 13 единиц бронетехники, включая три танка и 10 боевых бронированных машин, девять артиллерийских орудий, девять автомобилей и станцию РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в направлении Борок и Матвеевки, сорвала попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 20 человек и две боевые бронированные машины.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых и 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 129-й бригады теробороны у Апанасовки, Вишневки, Борок, Внезапного, Гоголевки, Замостья, Казачьей Локни, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новоивановки, Обуховки, Снагостя и Черкасской Конопельки.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области личный состав и технику резервов 22-й, 61-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й, 113-й и 118-й бригад теробороны у Алексеевки, Белополья, Бояро-Лежачьего, Владимировки, Глухова, Краснополья, Сумов, Хотеня и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 10 тыс. 700 человек , 84 танка, 41 БМП, 74 БТРа, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций радиоэлектронной и семь РЛС контрбатарейной борьбы.

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    7 сентября 2024, 00:55 • Новости дня
    В российских регионах стартовал второй день выборов

    Tекст: Вера Басилая

    В России стартовал второй день голосования на выборах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.

    Второй день голосования на выборах в России стартовал в 23:00 (мск), первыми голосуют жители Камчатского края и Чукотки.

    Напомним, избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

    В частности, в 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, В четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Также в единый день голосования изберут руководителей двух административных центров – Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы. В 13 регионах пройдут выборы в заксобрания. Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

    Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.

    Политолог Александр Асафов Асафов, комментируя газете ВЗГЛЯД активность избирателей в первый день голосования и прогнозируя динамику в последующие дни, отметил, что сейчас «пишется новая электоральная история». «Динамика будет выше, чем на выборах пять лет назад и на прошлых выборах муниципальных депутатов», – считает собеседник.

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    7 сентября 2024, 07:24 • Новости дня
    Песков: Россия выдавит противника из Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    России хватит сил и средств, чтобы выдавить противника из Курской области и защитить Белгород, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескова спросили, хватит ли России сил и средств, чтобы защитить Белгород и выгнать ВСУ из Курской области.

    «Да», – ответил Песков, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для российской армии является священным долгом сделать все, чтобы выбросить противника с территории России.

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    7 сентября 2024, 19:23 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как обманом попал в Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнопленный Петро Еремеев заявил, что попал в украинскую армию, когда зашел в магазин с супругой и ребенком, где его насильно отправили на передовую, после чего он попал в Курскую область, сообщило Минобороны России.

    По словам Еремеева, перед отправкой в Курскую область ему приказали собрать вещи, чтобы отправиться «на совещание», военнослужащих перед этим мероприятием заставили облачиться в полное обмундирование и взять автоматы.

    Видео с рассказом пленного опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    «Приехали в село Мезеновка в Сумской области, загрузили нас в технику и повезли в Курскую область. Потом перегрузили нас в БТРы и сказали взять три хаты, якобы там уже наши есть, но там никого не было из наших, все горит», – рассказал военнопленный.

    Он добавил, что уже на российской территории ничего не мог поделать, так как ему угрожали расправой в командовании.

    Боец ВСУ попал в плен, когда оказался зажат на территории пожарной части российскими военными.

    Еремеев добавил, что ожидал в плену избиений и издевательств, но его накормили и напоили, а также залечили ранения.

    Ранее другой украинский военнопленный признался, что в Курской области участвовал в расстреле троих российских военнопленных.

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    7 сентября 2024, 09:57 • Новости дня
    В Москве отражено 150 кибератак на систему электронного голосования

    Tекст: Александра Юдина

    С начала выборов зафиксировано 150 кибератак, выборы депутатов в Москве проходят штатно, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

    По его словам, московская система электронного голосования успешно отражает все кибератаки, специалисты по IT-безопасности зафиксировали уже 150 попыток нарушить ход голосования, передает РИА «Новости».

    Ковалев отметил, что, несмотря на атаки, выборы проходят без сбоев. Так, за минувшую ночь около 150 тыс. москвичей отдали свои голоса электронным способом.

    Как отметил замруководителя Общественного штаба Александр Асафов, видеонаблюдение не зафиксировало никаких нарушений.

    Напомним, избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

    Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 11:40 • Новости дня
    Свыше 100 тыс. попыток взлома интернет-портала ЦИК предотвращен

    Памфилова: Свыше 100 тыс. попыток взлома интернет-портала ЦИК предотвращены

    Tекст: Александра Юдина

    Специалисты зафиксировали и успешно отразили свыше 100 тыс. попыток взлома, включая 232 атаки высочайшей степени критичности, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    По ее словам, хакеры предприняли активные попытки дестабилизировать работу интернет-портала ЦИК, специалисты заблокировали около 100 тыс. потенциально опасных воздействий, передает ТАСС.

    Кроме того, глава ЦИК отметила, с начала голосования было заблокировано более 4,6 тыс. атак на ресурсы ДЭГ.

    Памфилова подчеркнула, что Центризбирком постоянно совершенствует систему защиты информационной безопасности и готов к отражению любых киберугроз.

    Напомним, накануне избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

    В Москве с начала выборов было отражено 150 кибератак на систему электронного голосования.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 14:41 • Новости дня
    В Москве более 1,2 млн избирателей победили в первом розыгрыше призов

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Москве прошел первый розыгрыш призов акции «Выбираем вместе 2024», в котором победителями стали 1,122 млн участников, голосовавших на выборах с помощью электронных бюллетеней, сообщил президент Московской ТПП Владимир Платонов.

    «961 125 человек выиграли по 1 тыс. рублей, 132 тыс. человек получили по 3 тыс. рублей, а 28 875 человек выиграли по 5 тыс. рублей», – передает ТАСС слова Платонова.

    Он отметил, что среди победителей 445 264 человека претендовали на гарантированные призы – это впервые голосующие онлайн или москвичи старше 60 лет. Из них 52 466 человек выиграли по 3 тыс. призовых баллов, 11 550 человек – по 5 тыс., а 381 248 человек получили гарантированные призы в 1 тыс. баллов, что эквивалентно 1 тыс. рублей.

    Участники на сайте ag-vmeste.ru могли выбрать одну из трех категорий: «Техника для дома», «Путешествия и культура» и «Спорт». В этом розыгрыше участвуют 477 339 человек.

    Победителями стали 11 250 человек, что составляет 2,3% от числа участников, по 3 750 человек в каждой категории.

    Платонов также уточнил, что к 6 сентября число партнеров акции увеличилось до 307, включая 118 благотворительных фондов, 47 кафе и ресторанов, 44 магазина и торговые сети, 39 театров, 11 музеев и 9 аптечных сетей. Президент МТПП предостерег москвичей, что информация о выигрышах будет отправлена только через СМС от департамента информационных технологий Москвы.

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    Новый глава МИД Украины силен своей особенной наглостью

    Смена министра иностранных дел понадобилась киевскому режиму для нескольких целей, среди которых – укрепление личной власти Владимира Зеленского и необходимость более агрессивного лоббирования военных поставок для Украины. В этом плане Андрей Сибига стал идеальным кандидатом: особенная наглость сочетается в нем с особенной русофобией. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Макрон внезапно всех победил

      Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    • Зеленский предложил с помощью оружия закончить войну этой осенью

      На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

    • Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

      На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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