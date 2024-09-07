Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52%

Председатель избиркома Курской области Малахова сообщила о явке в 52% на выборах губернатора

Tекст: Антон Антонов

По данным на 20.00 мск, явка составила 52,02%; в рамках дистанционного электронного голосования проголосовали 78% избирателей. В 2019 году явка на выборах главы региона к 20.00 мск составила 41%, тогда выборы происходили в течение одного дня, передает ТАСС.

«На избирательных участках присутствовало более 2 тыс. наблюдателей, активно присутствуют представители СМИ, имеющие аккредитацию. Активно проходило выездное голосование на территории Льговского и Беловского районов», – сообщила Малахова.

В УМВД по области сообщили, что нарушений общественного порядка на избирательных участках и прилегающих территориях не допущено.

Напомним, в регионе объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. В связи с этим в области с 28 августа по 5 сентября прошло досрочное голосование. Жители Курской области, которые покинули регион из-за вторжения украинских войск, могли проголосовать на экстерриториальных избирательных участках с 30 августа по 2 сентября – в 14 регионах России работал 21 участок.

За пост главы Курской области борются действующий врио губернатора Алексей Смирнов («Единая Россия»), депутат облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), депутат облдумы Геннадий Баев («Справедливая Россия – За правду») и депутат облдумы Алексей Томанов (ЛДПР).

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что явка на выборах в Курской области является адекватным ответом жителей региона на действия «бандюг и сброда».

Накануне избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.