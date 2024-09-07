  • Новость часаПамфилова назвала явку в Курской области ответом на действия «бандюг и сброда»
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    7 сентября 2024, 10:33 • Новости дня

    Памфилова назвала явку в Курской области ответом на действия «бандюг и сброда»

    Глава ЦИК Памфилова назвала явку в Курской области ответом жителей на действия «бандюг и сброда»

    Tекст: Александра Юдина

    Явка на выборах в Курской области является адекватным ответом жителей региона на действия «бандюг и сброда», заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    По ее словам, самая высокая явка на довыборах в ГД по одномандатным округам – в Брянской области, на выборах ВДЛ – в Курской области и Кузбассе, передает ТАСС.

    В целом, как отметила Памфилова, голосование на выборах разного уровня в российских регионах идет в штатном режиме. В данный момент голосование на выборах проходит уже в 62 из 83 регионов России.

    «Сегодня к уже работающим голосованиям присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование», – сказала она, уточнив, что в Мурманской и Челябинской областях проходят выборы губернатора, еще в 11 регионах – выборы в органы местного самоуправления.

    Напомним, накануне избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

    Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.

    6 сентября 2024, 09:12 • Новости дня
    Единый день голосования стартовал в 49 регионах России

    Памфилова рассказала о старте выборов в 49 регионах России

    Единый день голосования стартовал в 49 регионах России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    В пятницу в 49 субъектах России, где было принято решение о проведении голосования в течение трех дней, открылись избирательные участки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Памфилову. Докладывая о готовности избиркомов к проведению выборов в Единый день голосования (ЕДГ), она уточнила, что это «49 из 83 (регионов), в которых проходят выборы в единый день голосования».

    Давая старт голосованию, Памфилова запустила экраны слежения за его ходом. «Здесь будет отображаться явка, – пояснила она. – Поскольку у нас 11 часовых поясов…явка отличается».

    Отметим, что ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября, в ходе них запланированы около 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах России.

    В частности, в 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, это республики Алтай, Калмыкия и Башкирия, Забайкальский, Хабаровский и Ставропольский края, Астраханская, Вологодская, Волгоградская, Калининградская, Курская, Курганская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская, Самарская, Тульская, Челябинская и Кемеровская области, а также Санкт-Петербург.

    В четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.

    Также в единый день голосования изберут руководителей двух административных центров – Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы.

    В 13 регионах пройдут выборы в заксобрания: в Москве, Крыму, Кабардино-Балкарии, Волгоградской, Брянской и Тульской областях, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Севастополе, Туве, Татарстане, Хабаровском крае и Республике Алтай.

    Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

    Накануне в России запустили работу ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами.

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    6 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дистанционно принял участие в едином дне голосования, отдав свой голос на выборах депутатов восьмого созыва Московской городской думы.

    На опубликованных кадрах пресс-службы Кремля видно, как российский лидер, находясь в своем рабочем кабинете, совершил несколько кликов мышью, тем самым отдав свой голос на выборах депутатов Московской городской думы, передает ТАСС.

    «8 сентября в России – единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня», – сказал Путин после своего участия в выборах. «Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно», – отметил российский лидер.

    Напомним, в марте этого года глава государства уже голосовал онлайн на президентских выборах, а в предыдущие годы также принимал участие в осенних выборах дистанционно, в том числе на выборах мэра Москвы.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен принять участие в едином дне голосования на выборах в Московскую городскую думу.

    В пятницу сообщалось, что более 1,5 млн москвичей проголосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы за первые девять часов.

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    6 сентября 2024, 18:40 • Видео
    Зеленский предложил с помощь оружия закончить войну этой осенью

    На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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    7 сентября 2024, 00:55 • Новости дня
    В российских регионах стартовал второй день выборов

    Tекст: Вера Басилая

    В России стартовал второй день голосования на выборах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.

    Второй день голосования на выборах в России стартовал в 23:00 (мск), первыми голосуют жители Камчатского края и Чукотки.

    Напомним, избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

    В частности, в 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, В четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Также в единый день голосования изберут руководителей двух административных центров – Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы. В 13 регионах пройдут выборы в заксобрания. Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

    Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.

    Политолог Александр Асафов Асафов, комментируя газете ВЗГЛЯД активность избирателей в первый день голосования и прогнозируя динамику в последующие дни, отметил, что сейчас «пишется новая электоральная история». «Динамика будет выше, чем на выборах пять лет назад и на прошлых выборах муниципальных депутатов», – считает собеседник.

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    5 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Запущена работа ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Общественной палате (ОП) России начал работу ситуационный центр по общественному наблюдению за голосованием, в работе которого будут задействованы наблюдатели из общественных палат, общественных организаций и волонтеры.

    Ситцентр будет работать с 5 по 9 сентября, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

    «На протяжении всех дней выборов наблюдатели из общественных палат, общественных организаций, волонтеры будут обеспечивать общественный контроль за выборами. И мы традиционно открываем наш ситуационный центр, который в круглосуточном режиме будет на связи с общественными штабами в регионах», – сообщил руководитель рабочей группы ОП России по общественному контролю за голосованием, сопредседатель координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    Волонтеры ситуационного центра будут оперативно обрабатывать сообщения, поступающие от общественных наблюдателей на местах через горячую линию ОП России и портал monitoring.oprf.ru.

    «Ситуационный центр Общественной палаты по традиции станет площадкой, где будет аккумулироваться самая актуальная информация о ходе голосования в регионах России. Волонтеры ситцентра, принимающие звонки по горячей линии, в случае необходимости смогут связаться с любым общественным наблюдателем для проверки ситуации. Ни один сигнал или обращение не останутся незамеченными», – рассказала председатель комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

    Она сообщила, что на избирательные участки от субъектов общественного контроля будет направлено порядка 47,5 тыс. наблюдателей. Предварительно они прошли программу подготовки ОП России и НОМ. Всего было обучено более 65 тыс. наблюдателей, часть из них будет направлена кандидатами и партиями.

    В пресс-брифингах также примут участие члены ОП России, члены совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), представители некоммерческих организаций. В онлайн-формате подключатся председатели штабов общественного наблюдения в регионах и наблюдатели с участков.

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    6 сентября 2024, 22:17 • Новости дня
    В первый день голосования федеральная система ДЭГ сработала без сбоев

    Федеральная система ДЭГ, которая применяется в 25 регионах России, сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано, сообщил глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов.

    В конце первого дня голосования состоялась процедура запечатывания цифрового сейф-пакета онлайн-голосования, который будет находиться под круглосуточным наблюдением вплоть до окончания выборов и подведения их итогов.

    «Мы используем два набора флешек, где будет у нас вся информация, связанная с дистанционным электронным голосованием за этот день. Это такой скрипт, который выгружает все, что есть в системе», – сообщил в ходе процедуры информатик, программист, основатель Algorithmica.org Сергей Слотин, добавив, что были запечатаны два пакета.

    По словам Слотина, в последний день голосования будут соединены все данные, которые проверят на соответствие тому, что находится в блокчейне на данный момент за все три дня.

    «Таким образом, у нас будет возможность сказать однозначно, вносились или нет какие-либо модификации и изменения», – пояснил руководитель рабочей группы ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    В свою очередь глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов напомнил, что в 2020 году, когда впервые широко применялось дистанционное электронное голосование, многие его оппоненты обвиняли организаторов в подмене голосов, поэтому была предложена идея цифрового сейф-пакета.

    «У нас был оригинальный курьез – один из наблюдателей обратился к нам с требованием остановить выборы президента России. Выяснилось, что он зашел в интерфейс наблюдателя, а там есть такая функция – когда человек наблюдает за большим количеством голосований, он может поставить их в «Избранное». Вот он на президентских выборах голосование за президента добавил в «Избранное». Оно было одним. Сегодня он зашел туда и увидел, что у него в «Избранном» есть голосование за президента РФ. Решил, что раз оно там присутствует в виде архивных данных, это значит, что оно идет, написал к нам обращение с требованием немедленно его остановить», – рассказал глава ТИК ДЭГ.

    Артамонов рассказал, что серьезных жалоб на нарушения в ходе электронного голосования зафиксировано не было.

    В основном граждане обращались по техническим проблемам, на которые отвечает служба поддержки горячей линии. Уровень внешнего воздействия на систему ДЭГ также не вызывает серьезного беспокойства. По словам Артамонова, для злоумышленников текущая избирательная кампания не столь интересна, но наблюдается «фоновый уровень атак, попыток воздействия на систему».

    Ранее сообщалось, что в первый день голосования наблюдатели получили 17 тыс. сообщений.

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    6 сентября 2024, 20:30 • Новости дня
    Эксперт: Курские избиратели показали Украине, что россиян не запугать

    Политолог Булгакова: Выборы в Курской области показали адаптивность нашей избирательной системы

    Эксперт: Курские избиратели показали Украине, что россиян не запугать
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сегодня в Курске весь день слышны сирены воздушной тревоги. Но принятые меры безопасности, а также проведение досрочного и экстерриториального голосования позволяют провести выборы без суеты и скопления людей, сказала газете ВЗГЛЯД находящаяся сейчас в Курской области политолог Алена Булгакова.

    «Избирательный процесс на территории Курской области организован на высоком уровне. Я хотела бы отметить конструктивную работу всех участников избирательного процесса. Это в очередной раз доказывает высокие адаптивные свойства нашей избирательной системы», – рассказала Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член ОП РФ.

    По ее словам, у организаторов есть все необходимые инструкции, в том числе и на случай ракетной опасности. «Сегодня в городе весь день слышны сирены. Но избиратели сплотились, чтобы показать киевскому режиму, что россиян не запугать. У них спокойный, взвешенный подход к участию в выборах. Нет суеты, скоплений людей – в целях безопасности было организовано досрочное голосование», – подчеркнула собеседница.

    «Что касается работы экстерриториальных избирательных участков в других регионах для выехавших из курского приграничья, то эта практика для российской избирательной системы не нова, опыт есть. Это подтверждается информацией, которую мы получаем с таких участков», – резюмировала эксперт.

    В пятницу днем председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на выборы в единый день голосования в Курской области составляла более 40%. Она заверила, что в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования.

    В частности, было запущено досрочное голосование для того, чтобы не было скопления людей. С 28 августа по 5 сентября свою волю выразили почти треть избирателей. Кроме того, с 30 августа по 2 сентября в 14 регионах России работали экстерриториальные избирательные участки, где выехавшие из курского приграничья могли проголосовать.

    «Это поможет минимизировать удары по мирному населению», – отметила Памфилова. Оценивая деятельность избирательной комиссии Курской области по организации и проведению выборов, глава ЦИК заявила, что эта работа «достойна восхищения». Она поблагодарила коллег за то, что в крайне непростых условиях они «они сделали даже больше того, что возможно».

    Позже в ЦИК назвали желание жителей Курской области проголосовать знаком протеста против действий ВСУ.

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    6 сентября 2024, 18:56 • Новости дня
    В НОМ объяснили отказ избирательной комиссии регистрировать наблюдателя кандидата от «Яблока»

    На дополнительные выборы депутата Госдумы на одном из участков в Ростовской области кандидат Александр Ефимов хотел назначить наблюдателями лиц, не имеющих по закону права осуществлять наблюдение, заявили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе НОМ в ответ на недовольство кандидата от «Яблока» на избирательном округе № 152, в связи с тем, что у его наблюдателя не приняли направление в участковой избирательной комиссии.

    В НОМ пояснили, что ЦИК России еще 26 июня 2024 года специально приняла постановление, в котором прописано, что кандидаты «при назначении наблюдателей проверяют наличие у лица активного избирательного права на территории одномандатного избирательного округа, в котором проводятся дополнительные выборы депутата Государственной думы».

    «Очередной кандидат «Яблока» пытается навязать всем окружающим свое понимание закона, полностью игнорируя все документы, разъясняющие порядок избирательных действий, принятые избирательными комиссиями в рамках их полномочий,  – пояснил исполнительный директор центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков.  – Не удивительно, что территориальная комиссия, руководствуясь нормами закона и разъясняющими постановлениями ЦИК России не стала вносить лиц, не имеющих активного избирательного права в список наблюдателей».

    Он отметил, что если гражданин не внесен в список, то он не имеет права находится в помещении для голосования. «Направление подтверждает факт прибытия наблюдателя, внесенного в список, на тот участок, куда он был назначен. Не удивительно, что в данном случае представитель УИК не стала брать у кандидата «направление» – по сути оно не имеет никакого смысла», – отметил эксперт.

    Довыборы на 152-м одномандантом округе назначены после сложения полномочий депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Кушнарева. Участие в выборах принимают Виктория Абрамченко («Единая Россия»), Наталья Оськина (КПРФ), Роман Климов (ЛДПР), Максим Федоров («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Александр Ефимов («Яблоко») и Дмитрий Величко («Новые люди»).

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    4 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    Названы площадки, где можно будет следить за выборами в ЕДГ-2024

    Вести наблюдение за выборами 6-8 сентября можно будет на нескольких федеральных публичных площадках. 5 сентября Общественная палата России откроет свой ситуационный центр по наблюдению за выборами. А 6 сентября с первых минут открытия избирательных участков в стране начнет работу экспертный центр НОМ, который будет контролировать чистоту кампании совместно с членами МРГ Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами будет работать до 9 сентября. В эти дни в ОП РФ будут регулярно проходить пресс-брифинги, в ходе которых наблюдатели, представители региональных общественных штабов, эксперты и лидеры общественного мнения будут рассказывать о ходе голосования, представлять самую свежую и достоверную информацию, демонстрировать фото- и видеоматериалы, говорится на сайте НОМ.

    Волонтеры ситуационного центра будут работать в круглосуточном режиме – обеспечивать связь с общественными штабами в регионах, обзванивать наблюдателей. Волонтеры ситуационного центра ОП РФ будут оперативно обрабатывать сообщения, поступающие от общественных наблюдателей на местах через горячую линию ОП РФ и портал monitoring.oprf.ru.

    На брифингах будут регулярно выступать члены ОП РФ, занимающиеся общественным контролем за голосованием, представители НКО, известные в обществе наблюдатели, политологи и социологи, в режиме онлайн ситуационный центр будет выводить на экраны представителей региональных штабов общественного наблюдения и наблюдателей с участков.

    Экспертный центр ассоциации НОМ и мониторинговой рабочей группы (МРГ) СПЧ откроется с первых минут работы участков на Дальнем Востоке и будет работать все дни голосования 6-8 сентября в МГЮА им. Кутафина. Центр будет работать совместно с Ассоциацией юристов России и корпусом «За чистые выборы».

    В течение трех дней голосования волонтеры Центра из числа студентов-юристов МГЮА им. Кутафина и университета «Синергия» будут проводить мониторинг сообщений, которые поступают от наблюдателей на «Карту сообщений» НОМ. А федеральные и региональные эксперты будут давать экспертную оценку всей проблемной информации о возможных нарушениях.

    Эксперты НОМ и МРГ будут оценивать происходящее с точки зрения соблюдения законодательства, давать рекомендации региональным общественным штабам и консультировать их в случае возникновения сложных ситуаций.

    6 сентября член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод и ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ (онлайн из Хабаровска) Александр Точенов проведут брифинг, на котором представят актуальную информацию с участков и экспертизу всех ситуаций, произошедших к моменту брифинга. Статистику сообщений с «Карты сообщений» НОМ будут представлять также на брифингах в ситцентре ОП РФ в режиме видеоконференцсвязи.

    Общая итоговая пресс-конференция по общественному наблюдению пройдет 9 сентября на площадке Общественной палаты РФ. Модерировать брифинг будут председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова и руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием, сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    В ЦИК России 5 сентября, утром, глава ЦИК Элла Памфилова откроет собственный информационный центр. Как и в предыдущих кампаниях, он будет открыт для СМИ все дни голосования. Работать в нем смогут только аккредитованные журналисты и наблюдатели.

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    6 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    В ЦИК назвали желание жителей Курской области проголосовать знаком протеста против действий ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Желание жителей Курской области проголосовать на выборах в регионе является знаком протеста против преступных действий украинских войск, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

    Как отметила Памфилова в эфире телеканала «Россия-1», желание людей, проживающих в Курской области, прийти на выборы и проголосовать – это знак протеста, а также знак, что РФ не сдается. По ее словам, они этим показывают, что чем больше ВСУ пытаются их шантажировать, «давить, уничтожать, тем более мы объединяемся», передает ТАСС.

    Памфилова добавила, что организацией выборов в области занимаются в основном женщины, поскольку «они обладают огромным мужеством, стойкостью, уверенностью в правоте своего дела».

    Ранее Памфилова заявила, что явка на выборы в единый день голосования в Курской области составляет на данный момент более 40%.

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    6 сентября 2024, 18:24 • Новости дня
    В первый день голосования наблюдатели получили 17 тыс. сообщений

    Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) получила больше 17 тыс. сообщений в первый день голосования, в подавляющем большинстве это информация, а не сигналы об инцидентах. Наблюдатели говорят о высокой явке избирателей на Дальнем Востоке и большой востребованности дистанционного электронного голосования.

    Член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод представил актуальную статистику об информации, поступившей на «Карту сообщений» НОМ от наблюдателей, – более 17 тысяч. «При этом мы столкнулись с некоторым количеством фейков. В частности, о порче бюллетеней, где используются архивные фото 2023 года. Информация о недопуске наблюдателей и якобы подвозах не получила подтверждения. Общественные штабы и наблюдатели все проверяют, вникают в обстоятельства и опрашивают возможных свидетелей», – рассказал Брод, в целом дав положительную оценку старту голосования, говорится на сайте НОМ.

    Ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев прокомментировал организацию общественного наблюдения на выборах в Москве. В этом году Блажеев по совместительству выступает одним из хранителей ключа зашифрования московской системы ДЭГ.

    «Я к вам приехал из общественного штаба Москвы. Там мы внимательно наблюдаем за 1440 избирательными участками, на которых идет голосование. Имеем возможность посмотреть на видео те нестандартные ситуации, которые возникают. Все проходит стабильно хорошо, каких-либо особых замечаний нет. У нас там работает группа разбора, которая внимательно разбирает каждый кейс и каждую ситуацию, и мы выезжаем на те избирательные участки, где возникают какие-либо вопросы», – сообщил он.

    За выборами внимательно наблюдает и Ассоциация юристов России. Как отметил на брифинге председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в довыборный период члены организации участвовали в подготовке наблюдателей, а в дни голосования дают правовую оценку инцидентам, а также консультируют избирателей по горячей линии. Вместе с тем Груздев подчеркнул, что члены АЮР занимаются и совершенствованием избирательного законодательства. «Те изменения, которые мы вносили 10–12 лет назад, они оказались эффективны и актуальны сегодня», – заметил он.

    По словам Груздева, каждый ЕДГ АЮР изучает практику применения избирательного законодательства. Очень важно оперативно реагировать в том случае, если какие-то нормы законодательства становятся неактуальны, заключил он.

    Ответственный секретарь СПЧ, глава Мониторинговой рабочей группы Совета по соблюдению избирательных прав граждан (МРГ СПЧ) Александр Точенов, выходя на связь из общественного штаба Хабаровского края, рассказал, что обстановка на участках в целом спокойная, за исключением нескольких случаев провокаций со стороны кандидатов и наблюдателей, которые пытались оказывать давление на избирательные комиссии, а также распространять незаконную агитацию. «В целом обстановка спокойная, штатная. При этом на ряде участков кандидаты вносят сумятицу, нагнетают обстановку и вгоняют в стресс членов комиссий. Сейчас, после окончании голосования, один из кандидатов заявил, что хочет личными печатями опечатывать КОИБы», – привел пример он.

    Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова вышла на связь из Курска, где в общественном центре наблюдения Курской области организовано непрерывное видеонаблюдение за выборами. С начала голосования в регионе она уже посетила несколько избирательных участков. «По состоянию на час дня выборы показывают ту консолидацию населения, которая есть, эмоциональный заряд. На каждом избирательном участке находятся общественные наблюдатели, меры безопасности максимально соблюдаются. При этом сегодня в регионе объявлялась ракетная опасность, но высокая явка избирателей, более 40%, – это ответ на все вызовы», – сказала она.

    Как отметил Вадим Лобов, президент корпорации «Синергия», выступающей одним из партнеров экспертного центра, сообщество наблюдателей сформировано силами сотен тысяч неравнодушных граждан, объединенных ценностями справедливости, патриотизма, желанием обеспечить законность выборов. «Участие студентов МГЮА и университета «Синергия» в таком уникальном процессе мониторинга дает им, с одной стороны, базу для приобретения компетенций, они оценивают правовые кейсы, анализируют ситуации, общаются с экспертами, а с другой – формируют свое правового сознание. Я глубоко убежден, что в таком процессе молодые люди приобретают прививку социальной ответственности», – уверен он.

    Лобов также отметил технологичность процесса мониторинга. «Мы видим, как ребята буквально в режиме реального времени, за считаные минуты, могут видеть те инциденты, которые происходят, и сразу реагировать на них», – сказал он.

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    5 сентября 2024, 14:27 • Новости дня
    «Ростелеком» приготовился к DDoS-атакам во время ЕДГ

    «Ростелеком» выразил готовность отразить DDoS-атаки во время ЕДГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    «Ростелеком» уверен, что кибератаки на инфраструктуру во время выборов в Единый день голосования (ЕДГ) будут, однако благодаря накопленному опыту и современным технологиям они смогут быть успешно отражены, заявил глава компании Михаил Осеевский на ВЭФ.

    Осеевский заявил о том, что компания успешно готовится к выборам. По его словам, «Ростелеком» готов к киберугрозам и обладает достаточным опытом для их отражения.

    «С каждым разом мы становимся все более опытными в сфере кибербезопасности», – подчеркнул Осеевский. Он также отметил, что компания постоянно совершенствует свои системы защиты и готова к любым новым вызовам, передает РИА «Новости».

    В четверг председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что никогда ранее выборы не проходили в такой экстремальной ситуации, ЕДГ в этом году во многом отличается от других.

    Ранее эксперт в сфере ИТ Вадим Глущенко рассказал газете ВЗГЛЯД о росте числа кибератак на избирательную систему России.

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    5 сентября 2024, 12:46 • Новости дня
    ЦИК заявил о проведении выборов в экстремальных условиях

    Памфилова: Никогда ранее выборы не проходили в такой экстремальной ситуации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Никогда ранее выборы не проходили в такой экстремальной ситуации, единый день голосования (ЕДГ) в этом году во многом отличается от других, сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    По ее словам, ЦИК никогда еще не проводил выборы в такой экстремальной ситуации, когда пришлось испытать множество разного рода ударов и провокаций, которые были внимательно проанализированы, передает РИА «Новости».

    Глава ЦИК отметила, что главное отличие в том, что в этот раз российский враг проявляет акты терроризма по отношению к мирному населению и перешел уже все грани мыслимого и немыслимого с подачи своих западных хозяев.

    Она добавила, что избирательная система России способна проводить выборы в таких условиях, передает ТАСС.

    «Мы имеем уникальную избирательную систему, которой нет аналогов в мире, именно ей под силу проводить выборы в таких условиях. То есть это тот самый независимый общественно-государственный институт, аккумулирующий представителей всех партий, гражданского общества», – сказала Памфилова.

    Ранее были названы площадки, где можно будет следить за выборами в ЕДГ-2024.

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    5 сентября 2024, 13:50 • Новости дня
    Эксперт: В Курской области высокий уровень организации выборов

    Эксперт Волков: В Курской области высокий уровень организации выборов

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области хороший уровень организации выборов, заявил газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии ОП России по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.

    «В целом уровень организации выборов здесь достаточно хороший, безопасность на участках находится на должном уровне, люди голосуют. Мониторинг обстановки на участках в Курской области налажен, и мы его продолжаем», – отметил он.

    По словам Волкова, в регионе организован мониторинг пунктов временного размещения граждан, условий безопасности, а также проверки достаточности продуктов питания, одежды, бытовой химии и так далее.

    Отдельное внимание, как добавил эксперт, уделено организации работы участковых избирательных комиссии в ПВР, соблюдению норм избирательного законодательства и созданию необходимых условий для голосования.

    Также в ходе работы в регионе Волков провел встречи с представителями региональной общественной палаты и наблюдателями.

    «Сегодня есть уверенность в том, что на избирательных участках они смогут провести контроль соблюдения мер безопасности, оперативно включиться в случае проблемной ситуации, содействовать тому, чтобы голоса избирателей были защищены», – заключил он.

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    6 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Памфилова рассказала о явке на выборах в Курской области

    Глава Центризбиркома Памфилова: Явка на выборы в Курской области составила более 40%

    Tекст: Александра Юдина

    Явка на выборы в единый день голосования В Курской области составляет на данный момент более 40%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    По ее словам, явка на выборы в Курской области составила уже более 40%, передает РИА «Новости».

    «Почему мы делаем акцент на Курской области, потому что там действительно зашли диверсионные группы в часть области, где мы отложили выборы», – подчеркнула глава Центризбиркома.

    Также Памфилова заверила, что в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования.

    В частности, было запущено досрочное голосование для того, чтобы не было скопления людей. С 28 августа по 5 сентября свою волю выразили почти треть избирателей. Кроме того, с 30 августа по 2 сентября в 14 регионах России работали экстерриториальные избирательные участки, где выехавшие из курского приграничья могли проголосовать.

    «Это поможет минимизировать удары по мирному населению», – отметила она.

    Оценивая деятельность избирательной комиссии Курской области по организации и проведению выборов, Памфилова заявила, что эта работа «достойна восхищения». Она поблагодарила коллег за то, что в крайне непростых условиях они «они сделали даже больше того, что возможно».

    Напомним, в пятницу Единый день голосования стартовал в 49 регионах России.

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    6 сентября 2024, 13:30 • Новости дня
    Песков: Путин проголосует на выборах в Мосгордуму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен принять участие в едином дне голосования на выборах в Московскую городскую думу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент планирует поучаствовать в голосовании на выборах в Мосгордуму, которое проходит 6-8 сентября, сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что детали Кремль раскроет позже.

    В пятницу глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что избирательные участки открылись в 49 регионах России, там выборы будут проходить в течение трех дней.

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