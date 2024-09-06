В первый день голосования федеральная система ДЭГ сработала без сбоев

В конце первого дня голосования состоялась процедура запечатывания цифрового сейф-пакета онлайн-голосования, который будет находиться под круглосуточным наблюдением вплоть до окончания выборов и подведения их итогов.

«Мы используем два набора флешек, где будет у нас вся информация, связанная с дистанционным электронным голосованием за этот день. Это такой скрипт, который выгружает все, что есть в системе», – сообщил в ходе процедуры информатик, программист, основатель Algorithmica.org Сергей Слотин, добавив, что были запечатаны два пакета.

По словам Слотина, в последний день голосования будут соединены все данные, которые проверят на соответствие тому, что находится в блокчейне на данный момент за все три дня.

«Таким образом у нас будет возможность сказать однозначно, вносились или нет какие-либо модификации и изменения», – пояснил руководитель рабочей группы ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

В свою очередь глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов напомнил, что в 2020 году, когда впервые широко применялось дистанционное электронное голосование, многие его оппоненты обвиняли организаторов в подмене голосов, поэтому была предложена идея цифрового сейф-пакета.

«У нас был оригинальный курьез – один из наблюдателей обратился к нам с требованием остановить выборы президента России. Выяснилось, что он зашел в интерфейс наблюдателя, а там есть такая функция – когда человек наблюдает за большим количеством голосований, он может поставить их в «Избранное». Вот он на президентских выборах голосование за Президента добавил в «Избранное». Оно было одним. Сегодня он зашел туда и увидел, что у него в избранном есть голосование за президента РФ. Решил, что раз оно там присутствует в виде архивных данных, это значит, что оно идет, написал к нам обращение с требованием немедленно его остановить», – рассказал глава ТИК ДЭГ.

Артамонов рассказал, что серьезных жалоб на нарушения в ходе электронного голосования зафиксировано не было.

В основном граждане обращались по техническим проблемам, на которые отвечает служба поддержки горячей линии. Уровень внешнего воздействия на систему ДЭГ также не вызывает серьезного беспокойства. По словам Артамонова, для злоумышленников текущая избирательная кампания не столь интересна, но наблюдается «фоновый уровень атак, попыток воздействия на систему».

Ранее сообщалось, что в первый день голосования наблюдатели получили 17 тыс. сообщений.