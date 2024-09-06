Участки для голосования открылись в живущих по московскому времени регионах

Tекст: Александра Юдина

Впервые выборы глав регионов пройдут в течение 6, 7 и 8 сентября, передает РИА «Новости».

Отмечается, что выбирать губернаторов будут жители Калмыкии, Ставропольского края, Волгоградской, Вологодской, Курской, Липецкой, Тульской областей и Санкт-Петербурга. В Мурманской области голосование продлится 7 и 8 сентября. Большинство избирательных участков будут работать с 8.00 до 20.00.

В Москве предстоит избрать депутатов городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Жители столицы, а также Курской, Липецкой и Вологодской областей смогут проголосовать дистанционно.

Известно, что всего в столице 1440 избирательных участков, часть будет работать в больницах и СИЗО.

Проголосовать можно дистанционно, на специальной странице на сайте мэра и правительства города, а на участке – либо с помощью терминалов электронного голосования, либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней – но для этого впервые нужно было подавать заявку.

Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого зарегистрирован 281 кандидат, в среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино зарегистрированы 427 человек.

Накануне в России запустили работу ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами.