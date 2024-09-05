Запущена работа ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами

Tекст: Валерия Городецкая

Ситцентр будет работать с 5 по 9 сентября, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

«На протяжении всех дней выборов наблюдатели из общественных палат, общественных организаций, волонтеры будут обеспечивать общественный контроль за выборами. И мы традиционно открываем наш ситуационный центр, который в круглосуточном режиме будет на связи с общественными штабами в регионах», – сообщил руководитель рабочей группы ОП России по общественному контролю за голосованием, сопредседатель координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Волонтеры ситуационного центра будут оперативно обрабатывать сообщения, поступающие от общественных наблюдателей на местах через горячую линию ОП России и портал monitoring.oprf.ru.

«Ситуационный центр Общественной палаты по традиции станет площадкой, где будет аккумулироваться самая актуальная информация о ходе голосования в регионах России. Волонтеры ситцентра, принимающие звонки по горячей линии, в случае необходимости смогут связаться с любым общественным наблюдателем для проверки ситуации. Ни один сигнал или обращение не останутся незамеченными», – рассказала председатель комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

Она сообщила, что на избирательные участки от субъектов общественного контроля будет направлено порядка 47,5 тыс. наблюдателей. Предварительно они прошли программу подготовки ОП России и НОМ. Всего было обучено более 65 тыс. наблюдателей, часть из них будет направлена кандидатами и партиями.

В пресс-брифингах также примут участие члены ОП России, члены совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), представители некоммерческих организаций. В онлайн-формате подключатся председатели штабов общественного наблюдения в регионах и наблюдатели с участков.