Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Долина заявила, что расследование по ее квартире «в самом разгаре»
Расследование дела о мошенничестве в отношении народной артистки России Ларисы Долиной находится в самом разгаре, заявила певица в субботу.
«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре. В интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению. Настрой боевой», – сказала Долина, передает РИА «Новости».
Ранее Долина заявляла, что совершенное преступление стало для нее глубоким потрясением.
Артистка лишилась квартиры в Москве в результате мошеннической схемы, она сообщала, что новая владелица жилплощади угрожает ей и оказывает на нее давление.
Певица просила о госзащите, поскольку опасается за свою безопасность. Покупательница квартиры подала против Долиной.