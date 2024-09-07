Долина заявила, что расследование по ее квартире «в самом разгаре»

Tекст: Алексей Дегтярев

«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре. В интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению. Настрой боевой», – сказала Долина, передает РИА «Новости».

Ранее Долина заявляла, что совершенное преступление стало для нее глубоким потрясением.

Артистка лишилась квартиры в Москве в результате мошеннической схемы, она сообщала, что новая владелица жилплощади угрожает ей и оказывает на нее давление.

Певица просила о госзащите, поскольку опасается за свою безопасность. Покупательница квартиры подала против Долиной.