Долина обвинила покупательницу квартиры в давлении и попросила госзащиту

Долина обвинила законную покупательницу квартиры в давлении и попросила госзащиту

Tекст: Александра Юдина

В частности, певица выразила недоумение по поводу поведения покупательницы Полины Лурье, которая, по ее мнению, не проявила достаточной осмотрительности при совершении сделки, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По словам Долиной, законная покупательница, будучи опытным игроком на рынке недвижимости, должна была усомниться в выгодности предложения и задать продавцам дополнительные вопросы.

Так, певица выразила недоумение, почему Лурье не интересовалась причинами низкой цены на столичную недвижимость.

Кроме того, Долина сообщила, что покупательница оказывает на нее постоянное психологическое давление, требуя освободить жилье и отказаться от судебного иска.

В этой связи певица обратилась с просьбой о государственной защите, опасаясь за свою безопасность.

Ранее артистка направила исковое заявление в суд, чтобы вернуть свою московскую квартиру, которую она потеряла из-за мошеннических действий. Долина сама заявляла, что стала жертвой мошенников, находящихся на Украине. По делу также арестовали женщину-курьера.