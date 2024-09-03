С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
Покупательница квартиры Долиной подала на певицу встречный иск
Купившая квартиру артистки Ларисы Долиной Полина Лурье подала встречный иск к певице, которая оспаривает сделку по продаже квартиры, сообщил Хамовнический суд Москвы.
Беседа по этому иску назначена на 13 сентября, сообщили в суде РИА «Новости».
Подробности об исковом заявлении там не раскрыли. На эту же дату назначена подготовка по иску самой Долиной к Лурье.
Напомним, Долина, лишившаяся квартиры в Москве в результате мошеннической схемы, выступила с обвинением в адрес покупательницы в давлении с целью заставить ее освободить жилье. Она подала соответствующий иск.