Долина рассказала, как рыдала от обиды после обмана мошенников

Долина рассказала, что «вытерла слезы и идет вперед» после мошенничества с ее квартирой

Tекст: Дарья Григоренко

В эксклюзивном интервью Дмитрию Борисову певица призналась, что пережила глубокое потрясение. «Я живой человек, уязвимый, с тонкой душевной организацией», – поделилась Долина. Она отметила, что подобные ситуации случались и раньше, но она всегда старалась сохранять позитивный настрой и прощать обидчиков. «В жизни не раз приходилось рыдать от обиды. Но поплакала и перестала. Вытираю слезы и иду дальше», – добавила она, передает «СтарХит».

«Я плохого не помню. Только хорошее. Кто и какие бы пакости мне ни делал, я даже не запоминала, кто это был. Я давно всех простила и живу в абсолютной гармонии с собой», – заявила артистка.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал газете ВЗГЛЯД о шансах Долиной вернуть проданную квартиру.

Напомним, Долина, которая лишилась квартиры в Москве в результате мошеннической схемы, заявила, что новая владелица жилплощади угрожает ей и оказывает на нее давление. В связи со сложившийся ситуацией певица попросила госзащиту, поскольку опасается за свою безопасность. Покупательница квартиры в свою очередь подала иск к Долиной, однако подробности не раскрываются.

Артистка стала жертвой телефонных мошенников: злоумышленники уговорили ее продать свою квартиру, а вырученные деньги передать курьеру, что она и сделала. Эксперт проекта финансовой грамотности НИФИ Минфина России Кирилл Полещук в беседе с газетой ВЗГЛЯД перечислил ключевые ошибки жертв мошенников, а также дал рекомендации, как не оказаться в подобной ситуации.