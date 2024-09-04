Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.18 комментариев
Долина рассказала, как рыдала от обиды после обмана мошенников
Долина рассказала, что «вытерла слезы и идет вперед» после мошенничества с ее квартирой
Народная артистка России Лариса Долина, ставшая жертвой крупного мошенничества с недвижимостью, впервые решила подробно поделиться своей историей в программе Дмитрия Борисова на Первом канале. Певица рассказала, что несмотря на все происшествия, она не унывает и «идет вперед».
В эксклюзивном интервью Дмитрию Борисову певица призналась, что пережила глубокое потрясение. «Я живой человек, уязвимый, с тонкой душевной организацией», – поделилась Долина. Она отметила, что подобные ситуации случались и раньше, но она всегда старалась сохранять позитивный настрой и прощать обидчиков. «В жизни не раз приходилось рыдать от обиды. Но поплакала и перестала. Вытираю слезы и иду дальше», – добавила она, передает «СтарХит».
«Я плохого не помню. Только хорошее. Кто и какие бы пакости мне ни делал, я даже не запоминала, кто это был. Я давно всех простила и живу в абсолютной гармонии с собой», – заявила артистка.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал газете ВЗГЛЯД о шансах Долиной вернуть проданную квартиру.
Напомним, Долина, которая лишилась квартиры в Москве в результате мошеннической схемы, заявила, что новая владелица жилплощади угрожает ей и оказывает на нее давление. В связи со сложившийся ситуацией певица попросила госзащиту, поскольку опасается за свою безопасность. Покупательница квартиры в свою очередь подала иск к Долиной, однако подробности не раскрываются.
Артистка стала жертвой телефонных мошенников: злоумышленники уговорили ее продать свою квартиру, а вырученные деньги передать курьеру, что она и сделала. Эксперт проекта финансовой грамотности НИФИ Минфина России Кирилл Полещук в беседе с газетой ВЗГЛЯД перечислил ключевые ошибки жертв мошенников, а также дал рекомендации, как не оказаться в подобной ситуации.