Заслуженный юрист России оценил шансы Долиной вернуть проданную квартиру

Заслуженный юрист Соловьев оценил перспективы Долиной вернуть проданную по требованию мошенников квартиру

Tекст: Татьяна Косолапова

Народная артистка России Лариса Долина, которая лишилась квартиры в Москве в результате мошеннической схемы, заявила, что новая владелица жилплощади угрожает ей и оказывает на нее давление. В связи со сложившийся ситуацией певица попросила госзащиту, поскольку опасается за свою безопасность. Покупательница квартиры в свою очередь подала иск к Долиной, однако подробности не раскрываются.



«Лариса Долина в силу своего статуса и так получила повышенное внимание и защиту правоохранительных органов в данной ситуации. Потому что большинство людей, обманутых мошенниками, представившимися сотрудниками спецслужб, подобных реакций на дело не получают», – говорит Соловьев.

Он подчеркивает, что артистка несправедливо обвиняет покупательницу своей квартиры в неосмотрительности – якобы во время заключения сделки женщина была недостаточно бдительна несмотря на то, что разбирается в рынке недвижимости. Юрист отметил, что Долина во время реализации своего имущества сама была не очень внимательна. И поэтому не имеет права обвинять покупательницу в том, что та купила квартиру, цена которой в момент продажи действительно была ниже рынка. Однако это нормально, например, в ситуации, когда продавец хочет побустрее завершить сделку. У заниженной цены могут быть разные причины, чем и воспользовался покупатель, отмечает специалист.

«Тем не менее Долина признана жертвой, возбуждено уголовное дело, на квартиру наложен временный арест. Если ее защитники докажут, что сделку о продаже своего имущества артистка заключала не просто находясь под обманом, а под принуждением, давлением, под воздействием страха, то сделку можно будет отозвать. Однако, если певица добровольно заблуждалась, то в данном случае я не вижу стопроцентных оснований, в соответствии с которыми суд мог бы эту сделку развернуть», – считает собеседник.

При этом юрист вспомнил случай в Санкт-Петербурге, когда суд вынес положительное для жертвы мошенников решение. В той ситуаций женщина, находясь под воздействием злоумышленников, взяла кредит в банке и перевела деньги «людям на том конце провода». Через суд потерпевшей удалось аннулировать кредитный договор.

«Если брать данный случай за прецедент, то может быть и Долиной что-то удастся сделать. Но пока это представляется маловероятным, потому что как не называй того человека, который приобрел эту квартиру, по гражданскому законодательству он считается добросовестным приобретателем. Если следствие не докажет обратного, например, что этот человек был в доле, что там была преступная схема, в которой замешан риелтор, нотариус и так далее, или что купил недвижимость недобросовестный человек, тогда да, сделку можно будет развернуть», – рассуждает Соловьев.

Что касается иска к Долиной уже от покупательницы квартиры, то он, скорее всего, был инициирован для того, чтобы «защитить себя» и свое приобретение, полагает юрист. Встречный иск, как правило, говорит о попытке перевести правоотношения в разряд спора, где действительно видна неоднозначность ситуации. До этого момента со стороны выглядело так, что Долина – жертва, которая и квартиру продала не по своей воле, и сейчас на нее якобы оказывают давление.

«Таким образом покупательница просто пытается обелить себя. Это грамотный шаг. Скорее всего, ей это посоветовали сопровождающие ее юристы. Было бы странно, если бы она не подала встречного иска. И в рамках этого иска она может судебно закрепить за собой право на эту квартиру, не потерять те деньги, которые она потратила и при необходимости, если будут какие-то оскорбления в ее адрес, она в том числе сможет потребовать опровержения ложной информации и защитить свои честь и достоинство», – заключил специалист.

Ранее Долина подала в суд исковое заявление, чтобы вернуть свою московскую квартиру, которую она потеряла из-за мошеннических действий.

Напомним, артистка стала жертвой телефонных мошенников: злоумышленники уговорили ее продать свою квартиру, а вырученные деньги передать курьеру, что она и сделала. Эксперт проекта финансовой грамотности НИФИ Минфина России Кирилл Полещук в беседе с газетой ВЗГЛЯД перечислил ключевые ошибки жертв мошенников, а также дал рекомендации, как не оказаться в подобной ситуации.