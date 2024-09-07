ВСУ потеряли более 280 человек в Курской области за сутки

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ также потеряли 13 единиц бронетехники, включая три танка и 10 боевых бронированных машин, девять артиллерийских орудий, девять автомобилей и станцию РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в направлении Борок и Матвеевки, сорвала попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 20 человек и две боевые бронированные машины.

Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых и 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 129-й бригады теробороны у Апанасовки, Вишневки, Борок, Внезапного, Гоголевки, Замостья, Казачьей Локни, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новоивановки, Обуховки, Снагостя и Черкасской Конопельки.

Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области личный состав и технику резервов 22-й, 61-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й, 113-й и 118-й бригад теробороны у Алексеевки, Белополья, Бояро-Лежачьего, Владимировки, Глухова, Краснополья, Сумов, Хотеня и Ямполья.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 10 тыс. 700 человек , 84 танка, 41 БМП, 74 БТРа, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций радиоэлектронной и семь РЛС контрбатарейной борьбы.