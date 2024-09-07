Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

Путин в режиме ВКС принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

Tекст: Александра Юдина

Во время ВКС главе государства рассказывают о первом участке Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Новаторская» до «Тютчевской», первой очереди кинопарка «Москино», передает ТАСС.

Кроме того, Путин в День города принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве, в ней также принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство нового кампуса, ставшее одним из самых масштабных и сложных, было реализовано властями Москвы и правительством по поручению Путина. В рамках проекта построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тыс. кв. метров. Это первый объект, который построен по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов».

В данный момент завершены работы на объектах центрального кластера вуза, где расположены инновационный хаб и конгресс-центр, кластеры и другие научные центры многофункционального комплекса «Квантум», где размещены лаборатории, коворкинги и пространства для презентаций.

Также соответствующие работы завершены в двух корпусах общежития вуза, рассчитанного на проживание порядка 2,3 тыс. студентов.

Кроме того, завершено строительство велопешеходного моста через реку Яузу протяженностью 243 метра. Он обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города. Во время приветственной речи Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

