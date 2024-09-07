Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.8 комментариев
Свыше 100 тыс. попыток взлома интернет-портала ЦИК предотвращен
Памфилова: Свыше 100 тыс. попыток взлома интернет-портала ЦИК предотвращены
Специалисты зафиксировали и успешно отразили свыше 100 тыс. попыток взлома, включая 232 атаки высочайшей степени критичности, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
По ее словам, хакеры предприняли активные попытки дестабилизировать работу интернет-портала ЦИК, специалисты заблокировали около 100 тыс. потенциально опасных воздействий, передает ТАСС.
Кроме того, глава ЦИК отметила, с начала голосования было заблокировано более 4,6 тыс. атак на ресурсы ДЭГ.
Памфилова подчеркнула, что Центризбирком постоянно совершенствует систему защиты информационной безопасности и готов к отражению любых киберугроз.
Напомним, накануне избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.
В Москве с начала выборов было отражено 150 кибератак на систему электронного голосования.