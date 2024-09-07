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В Москве отражено 150 кибератак на систему электронного голосования
С начала выборов зафиксировано 150 кибератак, выборы депутатов в Москве проходят штатно, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.
По его словам, московская система электронного голосования успешно отражает все кибератаки, специалисты по IT-безопасности зафиксировали уже 150 попыток нарушить ход голосования, передает РИА «Новости».
Ковалев отметил, что, несмотря на атаки, выборы проходят без сбоев. Так, за минувшую ночь около 150 тыс. москвичей отдали свои голоса электронным способом.
Как отметил замруководителя Общественного штаба Александр Асафов, видеонаблюдение не зафиксировало никаких нарушений.
Напомним, избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.
Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.