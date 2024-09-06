Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.4 комментария
Лихачев рассказал о покушении на бывшего мэра Энергодара Шевчика
Несколько дней назад было совершено покушение на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика, который сейчас работает на Запорожской АЭС, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
По словам Лихачева, бывший градоначальник получил серьезные травмы в результате покушения на его жизнь, передает ТАСС.
«Ситуация, как я уже подчеркивал, не становится проще, количество угроз продолжает расти. Мы наблюдаем террористические акты против гражданского населения», – сказал Лихачев после встречи с главой МЭГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Глава Росатома добавил, что при покушении также пострадала жена Шевчика.
Ранее Лихачев сообщил, что Киев планировал атаковать и захватить Курскую АЭС.