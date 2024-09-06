Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Лихачев: Киев планировал атаковать и захватить Курскую АЭС
Нет сомнений в том, что Киев планировал атаковать и захватить Курскую АЭС при атаке на область, и только подвиг российских военнослужащих и сотрудников станции не позволил этого допустить, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
По его словам, нет никаких сомнений, что Киев планировал захватить Курскую АЭС, и только благодаря героизму бойцов ВС России, нацгвардии и атомохраны этого не случилось. передает ТАСС.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевские власти пошли на безрассудство с обстрелом Курской АЭС и планами по ее захвату из-за того, что Запад занял «страусиную позицию».