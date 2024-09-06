Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Прокуратура запросила наказание для автора Mr. Freeman Мунтяна
Для автора Mr. Freeman Мунтяна запросили восемь с половиной лет колонии
Для автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (иноагент) гособвинение запросило восемь с половиной лет колонии за распространение недостоверной информации о ВС России.
Гособвинение попросило суд признать Мунтяна виновным по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», передает ТАСС.
Прокурор попросил назначить ему наказание в виде восьми с половиной лет колонии общего режима заочно.
В 2023 году Мунтяна признали иностранным агентом, в 2024 году его заочно арестовали.