Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.0 комментариев
Финляндия отклонила шесть сделок с недвижимостью, в том числе для граждан России
Финляндия отклонила шесть сделок с недвижимостью для граждан России, Украины и Швейцарии
Минобороны Финляндии отклонило шесть заявок на приобретение недвижимости покупателям за пределами ЕС и ЕЭЗ, в том числе гражданам России, сообщает ведомство.
Как говорится в сообщении, министр обороны Антти Хяккянен отклонил шесть запросов о приобретении недвижимости покупателями, не являющимися гражданами ЕС и стран ЕЭЗ в Иматре, Миккели, Коуволе, а также трех объектов в Лиексе, передает РИА «Новости»
Там добавили, что заявители являются частными лицами из Швейцарии, России и с Украины, а запрос на сделку в Коуволе был сделан компанией. Как утверждает Минобороны, сделки могли представлять угрозу нацбезопасности.
Напомним, весной рабочая группа Минобороны Финляндии рекомендовала полный запрет на приобретение недвижимости в стране для граждан и организаций из России.