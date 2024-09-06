  • Новость часаПентагон заявил о разработке замены ЗРК С-300 для Украины
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    Путин сделал президенту Сербии историческое предложение
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    У Украины закончились деньги на выплаты военным
    Дуров опубликовал первый после задержания пост в Telegram
    Нанесен удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    Наемники ВСУ в Курской области начали просить о замене
    Дуров отказался от дипломатической помощи Москвы и Дубая
    Чехия предложила способ заменить транзит газа через Украину
    Единый день голосования стартовал в 49 регионах России
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    6 сентября 2024, 11:53 • Новости дня

    Финляндия отклонила шесть сделок с недвижимостью, в том числе для граждан России

    Финляндия отклонила шесть сделок с недвижимостью для граждан России, Украины и Швейцарии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны Финляндии отклонило шесть заявок на приобретение недвижимости покупателям за пределами ЕС и ЕЭЗ, в том числе гражданам России, сообщает ведомство.

    Как говорится в сообщении, министр обороны Антти Хяккянен отклонил шесть запросов о приобретении недвижимости покупателями, не являющимися гражданами ЕС и стран ЕЭЗ в Иматре, Миккели, Коуволе, а также трех объектов в Лиексе, передает РИА «Новости»

    Там добавили, что заявители являются частными лицами из Швейцарии, России и с Украины, а запрос на сделку в Коуволе был сделан компанией. Как утверждает Минобороны, сделки могли представлять угрозу нацбезопасности.

    Напомним, весной рабочая группа Минобороны Финляндии рекомендовала полный запрет на приобретение недвижимости в стране для граждан и организаций из России.

    5 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп оказался в замешательстве из-за шутки Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ироничный комментарий президента России Владимира Путина о «поддержке» кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в Америке ввел в замешательство экс-президента США и претендента на пост американского лидера Дональда Трампа.

    В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп признался, что не знает, как реагировать на заявление Путина, передает ТАСС.

    «Он поддержал Камалу. <…> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – сказал политик.

    В Белом доме также прокомментировали высказывание российского лидера. Там порекомендовали «перестать вмешиваться в выборы» в США. При этом Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.

    Ранее Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

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    5 сентября 2024, 19:11 • Новости дня
    В США политологу Саймсу и его жене грозит до 60 лет тюрьмы

    В США предъявили обвинение политологу Саймсу и его жене

    В США политологу Саймсу и его жене грозит до 60 лет тюрьмы
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти предъявили обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии, об этом сообщило Министерство юстиции Соединенных Штатов в четверг вечером.

    Саймса и его жену обвиняют в «нарушении американских санкций», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    По совокупности обвинений каждому из супругов может грозить до 60 лет заключения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о преследовании Саймса в США, отмечал, что Вашингтон устроил «охоту на ведьм».

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    5 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

    На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

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    5 сентября 2024, 23:00 • Новости дня
    Задержанный японский шпион рассказал о возможном ракетном ударе по Белоруссии

    Задержанный в Гомеле японский агент допустил подготовку ракетного удара по Белоруссии

    Задержанный японский шпион рассказал о возможном ракетном ударе по Белоруссии
    @ tvr.by

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в Белоруссии в агентурной деятельности гражданин Японии Масатоси Наканиси заявил, что его данные могли быть использованы Украиной или США для ракетного удара по Белоруссии, сообщил гостелеканал «Беларусь 1».

    «Те фото, что я сделал недалеко от украинской границы, где мосты и железная дорога, могли быть использованы США или Украиной для возможной атаки. Я думаю, что они могли нанести ракетный удар по территории Беларуси», – цитирует ТАСС Наканиси.

    По его словам, «между США и Японией очень тесные связи». Японец заявил, что раскаивается в своем поступке, и считает, что его действия навредили безопасности Белоруссии.

    Сообщается, что Наканиси сделал более 9 тыс. точных фотографий мостов, дорог, железнодорожных путей, военных и логистических объектов возле белорусско-украинской границы. Один из резервных каналов для передачи информации был в посольстве Японии в Минске, передает РИА «Новости».

    Ранее в Белоруссии задержали сотрудника японской разведки, агент проводил фото- и видеосъемку объектов военной инфраструктуры, а также собирал сведения о социально-политической обстановке в стране.

    Сообщается, что Наканиси был завербован и обучен в Японии, а затем отправлен на задание в Гомель. В Белоруссии он провел шесть лет и делал подробные отчеты для национальной комиссии общественной безопасности Японии.

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    5 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке

    Источник: ВС России прорвали оборону ВСУ в Клещеевке

    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Артемовском направлении в районе Клещеевки российские войска в четверг смогли прорвать оборону украинских сил, сообщил источник в силовых структурах.

    Штурмовики прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, заявил собеседник ТАСС.

    По его словам, в последние недели украинская сторона на этом участке фронта несла большие потери.

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    5 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемников «Иностранного легиона» ВСУ после провальных действий на волчанском направлении перебросили в Сумскую область. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Незаконное вооруженное формирование «Иностранный легион» было направлено в Сумскую область для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий на границе Российской Федерации», – сказал Лисняк, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников. Боевиков задержали в середине июля, когда те возвращались домой через Каракас. Затем их экстрадировали в Россию. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



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    5 сентября 2024, 22:10 • Новости дня
    Российские военные уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

    «Военное дело»: ВС России ракетным ударом уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

    Российские военные уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России нанесла ракетный удар и уничтожила командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бункере у Житомира, сообщили военкоры.

    После ракетного удара по подземному бункеру в Житомирской области предварительно погибли 25 командиров ВСУ, а также есть потери среди персонала, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников ВСУ в отеле «Гранд Палас» в городе Запорожье.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

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    5 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    В центре Киева произошел взрыв

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Дарницком районе украинской столицы в четверг вечером прогремел мощный взрыв, сообщает украинская пресса.

    Сообщений о воздушной тревоге не поступало, взрыв произошел в Дарницком районе Киева, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В конце августа в Киеве происходили взрывы.

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    6 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Минобороны: Бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж российского Су-34 нанес удар бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по скоплению пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве отметили, что удар наносился авиационными бомбами с УМПК. Это позволяет точно бить с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Ранее российские вертолеты Ка-52М нанесли высокоточный удар по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

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    5 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Назван планировавший вторжение ВСУ в Курскую область экс-офицер ВС Франции

    Лисняк: Экс-офицер ВС Франции Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший французский офицер Корте Франк Мишель Микаэль был задействован в планировании нападения украинских войск на Курскую область, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль сейчас состоит в «Иностранном легионе» ВСУ, сообщил Лисняк, передает ТАСС.

    Установлены личности еще трех французов, участвовавших в рейдах в курском приграничье, добавил он. Это Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик.

    По словам Лисняка, все четверо причастны к совершению военных преступлений в Харьковской области, они подозреваются в наемничестве.

    Ранее Лисняк сообщил, что французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области.

    Коментарии (6)
    6 сентября 2024, 04:35 • Новости дня
    Наемники ВСУ в Курской области начали просить о замене

    Tекст: Вера Басилая

    Наемники, воюющие в Курской области в рядах Вооруженных сил Украины, растеряли свой пыл из-за тяжелых боев и все чаще просят сменить их на украинские подразделения, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что наемники чаще пытаются провести ротацию, и смениться на «пушечное мясо», украинские подразделения, потому что подрастеряли свой пыл.

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел участие американской ЧВК Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область вызовом, на который Россия обязательно ответит.

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области.

    Коментарии (7)
    5 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Министр Чекунков высказался за перенос столицы во Владивосток

    Глава Минвостокразвития Чекунков: Хотел бы, чтобы Владивосток стал столицей России

    Министр Чекунков высказался за перенос столицы во Владивосток
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказался за перенос столицы России во Владивосток.

    «В 2050 году, я бы хотел, чтобы Владивосток был столицей России», – передает слова Чекунова ТАСС.

    Глава Минвостокразвития отметил, что сам хотел бы жить во Владивостоке, но работе министерства мешает удаленность от Москвы, где находятся правительство и финансовые институты.

    Напомним, во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета проходит Восточный экономический форум.

    Коментарии (41)
    5 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Турецкий аналитик: Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу

    Турецкий аналитик Озер: Путин на ВЭФ послал Западу сигнал о допустимости возобновления переговоров с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отправил Западу послание о допустимости возобновления переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против. Это был месседж Западу», – сказал Озер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, в развитии российско-турецких отношений наблюдается позитивная тенденция, которая может способствовать тому, чтобы Анкара снова стала посредником в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что благодаря посредничеству Турции на первых переговорах в Стамбуле стороны достигли значительного прогресса.

    «Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои «неофициальные» посреднические усилия», – подчеркнул он.

    Ранее Путин на ВЭФ заявил, что если Киев захочет переговоров, Москва не отказывалась, но они будут осуществляться на базе договоренностей, которые были зафиксированы в Стамбуле. Он также указал, что Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.

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    5 сентября 2024, 23:35 • Новости дня
    Депутат Рады: Во время удара по Институту связи ВСУ в Полтаве в нем находилось около 700 военных

    Tекст: Вера Басилая

    В военном Институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая опубликовала в соцсетях подробности ситуации с ударом по военному институту связи в Полтаве, озвученные на закрытом заседании оборонного комитета Рады.

    По ее словам, на совещании заявили, что одновременно в учебном корпусе находились около 700 военнослужащих, что говорит о том, что было большое скопление личного состава. При этом точное число погибших и раненых Безуглая не сообщила.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

    СМИ сообщали, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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    6 сентября 2024, 05:55 • Новости дня
    Захарова исключила примирительный тон к спонсировавшим ВСУ спортсменам из России
    Захарова исключила примирительный тон к спонсировавшим ВСУ спортсменам из России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Никакого примирительного тона в отношении российских спортсменов, если они спонсировали киевский режим, быть не может, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.

    Захарова уточнила, что не может никакого понимания, если речь идет о деньгах, идущих на убийство российских граждан и российских военных, детей и разрушение гражданской инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Также она отреагировала на слова украинского министра молодежи и спорта Матвея Бедного о плане по недопуску россиян на Олимпиаду в 2026 году. Заявления министра «террористического правительства», отметила Захарова, подтверждает всю преступную сущность киевского режима, передает ТАСС.

    «Исключение России из спортивных мероприятий, недопуск на спортивные события – это уничтожение международного спорта», – добавила дипломат.

    Захарова заявила, что «террористическое, экстремистское украинское правительство» уничтожает все: гражданскую инфраструктуру, жизни людей, региональную европейскую безопасность, ее разрушительная сущность проявляется и в сфере спорта.

    Ранее на Украине потребовали, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады в Париже дали письменное обязательство не выступать на Играх дружбы.

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    5 сентября 2024, 18:28 • Новости дня
    Лавров усомнился в словах Макрона о деле Дурова
    Лавров усомнился в словах Макрона о деле Дурова
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Сергей Лавров счел неубедительными заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии политики в деле Дурова.

    Лавров заявил, что ему сложно поверить словам Макрона о том, что в деле основателя Telegram Павла Дурова нет политики. Об этом глава российского МИД заявил в интервью РБК.

    «Макрон выступал публично, что здесь нет никакой политики. Но в это очень трудно верится», – сказал Лавров. Он пояснил, что «та линия по захвату любых мало-мальски популярных и значимых информационных ресурсов – эта линия Западом уже давно проводится».

    Напомним, 24 августа Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту. Французские власти обвинили его в соучастии в незаконных финансовых операциях.

    Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции.

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