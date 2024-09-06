Финляндия отклонила шесть сделок с недвижимостью, в том числе для граждан России

Финляндия отклонила шесть сделок с недвижимостью для граждан России, Украины и Швейцарии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, министр обороны Антти Хяккянен отклонил шесть запросов о приобретении недвижимости покупателями, не являющимися гражданами ЕС и стран ЕЭЗ в Иматре, Миккели, Коуволе, а также трех объектов в Лиексе, передает РИА «Новости»

Там добавили, что заявители являются частными лицами из Швейцарии, России и с Украины, а запрос на сделку в Коуволе был сделан компанией. Как утверждает Минобороны, сделки могли представлять угрозу нацбезопасности.

Напомним, весной рабочая группа Минобороны Финляндии рекомендовала полный запрет на приобретение недвижимости в стране для граждан и организаций из России.