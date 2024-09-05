Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов

Издание Politico сообщило о возможных задержках с выделением Украине кредита на 50 млрд долларов

Tекст: Денис Тельманов

По данным издания, Вашингтон требует от ЕС гарантий, что замороженные российские активы будут разморожены только после выплаты Россией репараций. Однако ЕС не может предоставить таких гарантий, передает ТАСС.



Отмечается, что переговоры между ЕС и США по этому вопросу зашли в тупик. Запланированная дискуссия по санкциям внутри ЕС была отменена. Страны G7 планировали согласовать детали кредита к октябрю, но процесс может затянуться.

Politico отмечает, что ЕС мог бы выделить средства самостоятельно, без США. Однако это может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

Напомним, лидеры G7 достигли политического соглашения по вопросу использования активов России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что G7 собирается «предоставить Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов.

