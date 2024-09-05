Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поблагодарил Владимира Путина за стратегическое видение при создании ВЭФ

Tекст: Константин Сергеев

«Я хотел бы поблагодарить президента Путина за его стратегическое видение и лидерство в создании этого форума, который продолжает способствовать содержательному диалогу и сотрудничеству», – заявил Анвар Ибрагим в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ.



По словам Ибрагима, Россия занимает уникальное место, в первую очередь благодаря мягкой силе, «вызывая уважение и восхищение, завоевывая сердца и умы людей по всему миру».

Анвар Ибрагим отметил, что Россия добилась серьезных успехов в сельском хозяйстве, став одним из важнейших игроков в данном секторе. Страна является одним из крупнейших производителей и экспортеров зерна, играет ключевую роль в обеспечении глобальной производственной безопасности.

Анвар Ибрагим признался, что его жизнь сложилась под большим влиянием русской литературы.

«Я действительно считаю, что жизнь была бы беднее без русской литературы. Я не могу не воздать должное великим русским писателям и поэтам, которые с непревзойденной проницательностью исследовали глубины и сложности нашей жизни. Именно их произведения оказали неизгладимое влияние на мое личное понимание общества», – заявил политик.

В частности, премьер упомянул Федора Достоевского, Льва Толстого, Александра Пушкина, а к своим любимым авторам причислил Анну Ахматову.

Ранее в четверг сообщалось о том, что Анвар Ибрагим считает Малайзию страной, имеющей приоритет при вступлении в БРИКС.