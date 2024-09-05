Путин: США удачно воспользовались результатами Второй мировой войны, создали единую валюту

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Соединенные Штаты удачно воспользовались результатами Второй мировой войны в экономике, провели план Маршалла для Европы... Потом создали единую мировую валюту – доллар», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Он добавил, что Россия не отказывалась от расчетов в долларах, ей было отказано в расчетах.

«Мы не проводим политики дедолларизации. Мы ведь не отказывалась от расчетов в долларах, нам отказали в расчетах, мы просто вынуждены искать другие возможности», – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что США отказали России в долларовом обслуживании, думая, что после этого все рухнет.

«Видимо (США) рассчитывали на то, что у нас все рухнет, поэтому отказали в долларовом обслуживании», – заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что экономика США мощная, но объем экономики Китая больше.