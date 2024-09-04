Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.13 комментариев
На ВЭФ обсудили развитие человеческого капитала для технологического рывка
Участники «Клуба губернаторов» на ВЭФ обсудили развитие человеческого капитала для технологического рывка
На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялась дискуссия «Клуба губернаторов» на тему «Развитие человеческого капитала для технологического рывка: опыт регионов России».
Участниками встречи, организованной Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) совместно с фондом Росконгресс, стали главы регионов, федеральные политики и эксперты. Модератором «Клуба губернаторов» выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В клубе обсудили стратегии регионов по сохранению и преумножению человеческого капитала в контексте поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач по обеспечению технологического суверенитета страны. Отдельно спикеры затронули формирование инициированного президентом национального проекта «Кадры» и поделились мнением о том, успевает ли инфраструктура развития человеческого капитала в регионах за новыми технологическими вызовами. Также в фокусе внимания спикеров – демографический вопрос: как привлечь молодежь на Дальний Восток, какие условия для этого создаются уже сегодня?
Открывая встречу Кислицына подчеркнула, что в современных условиях, когда вызовы нарастают, необходимо обмениваться лучшими практиками и находить совместные решения. «Президент России Владимир Путин сформулировал новые национальные цели развития и добавил пять новых нацпроектов. сконцентрироваться на тематике кадров, они очень важны с точки зрения развития наших регионов в долгосрочной перспективе. Одна из новых миссий нашего Клуба губернаторов – создать такую общественную дискуссию, в которой социальные эффекты будут не менее значимыми, чем экономические», – подчеркнула модератор.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул, что в контексте развития человеческого капитала необходимо обращать внимание на малые города, где проживает более 30 млн человек: «У малых городов есть будущее. Там может быть нормальное качество жизни, там есть выигрышные позиции». Глава Ивановской области подчеркнул, что малые города могут являться центрами компетенций в сельском хозяйстве, а также традиционных ценностей. Там можно концентрировать несложную индустриализацию, развивать точки притяжения туристов. При этом, важно учитывать специфику и предлагать уникальные наборы практик.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, говоря о кадровой политике региона в перспективе 2030 года, сообщил, что в Приангарье накоплен серьезный образовательный и научный потенциал. «Территория устремлена в будущее, нацелена на дальнейшее развитие. В 2030 году мы видим себя как опорный регион России, ресурсная территория, обеспечиваем себя по всем показателям, а федеральное дотирование исключено», — отметил глава Приангарья.
Одно из ключевых значений в этой стратегии имеют кадры. Сегодня в Иркутской области проходят обучение более 100 тыс. студентов. «Важно, чтобы, где бы сегодня эти молодые люди ни находились, они возвратились в регион и стали здесь профессионалами», – подчеркнул глава субъекта.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, говоря о демографии в республике, отметил, что, когда люди слышат слово «удержание», особенно молодежь, у них это вызывает естественное отторжение. «Наша сверхзадача – создавать такие условия, из которых людям не захочется уезжать, и даже захочется приезжать в них», – отметил глава республики.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко рассказал о формировании инициированного президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Кадры». «Кадры для технологического суверенитета просто должны быть выделены особенно в национальном проекте, возможно, как отдельная федеральная программа. Ищем такие ходы, которые помогли бы донастроить систему подготовки кадров», – рассказал депутат.
Директор центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени Ломоносова Александр Панин отметил, что вопрос развития человеческого капитала важен и в контексте демографии на Дальнем Востоке. «Дальний Восток сегодня действительно становится ближе. Важным в этом вопросе становится то, что у регионов появилась своя специализация, свое лицо. Это является значимым фактором привлекательности Дальнего Востока в контексте социальной мобильности», – пояснил эксперт.
Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог» Кирилл Истомин отметил, что дефицит кадров сегодня наблюдается во всех отраслях, в т.ч. в сфере цифровизации. «Развивать цифровизацию экстенсивно не получится: нанять больше людей и повысить зарплату. Мы сможем развиваться только интенсивно: все, что связано с искусственным интеллектом, требует большого количества компетенций и финансовых вложений», – подчеркнул Истомин. Для решения проблемы эксперт предложил создать на площадке Госсовета рабочую группу с участием крупных компаний отрасли и глав субъектов.