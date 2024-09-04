Участники «Клуба губернаторов» на ВЭФ обсудили развитие человеческого капитала для технологического рывка

Участниками встречи, организованной Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) совместно с фондом Росконгресс, стали главы регионов, федеральные политики и эксперты. Модератором «Клуба губернаторов» выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В клубе обсудили стратегии регионов по сохранению и преумножению человеческого капитала в контексте поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач по обеспечению технологического суверенитета страны. Отдельно спикеры затронули формирование инициированного президентом национального проекта «Кадры» и поделились мнением о том, успевает ли инфраструктура развития человеческого капитала в регионах за новыми технологическими вызовами. Также в фокусе внимания спикеров – демографический вопрос: как привлечь молодежь на Дальний Восток, какие условия для этого создаются уже сегодня?

Открывая встречу Кислицына подчеркнула, что в современных условиях, когда вызовы нарастают, необходимо обмениваться лучшими практиками и находить совместные решения. «Президент России Владимир Путин сформулировал новые национальные цели развития и добавил пять новых нацпроектов. сконцентрироваться на тематике кадров, они очень важны с точки зрения развития наших регионов в долгосрочной перспективе. Одна из новых миссий нашего Клуба губернаторов – создать такую общественную дискуссию, в которой социальные эффекты будут не менее значимыми, чем экономические», – подчеркнула модератор.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул, что в контексте развития человеческого капитала необходимо обращать внимание на малые города, где проживает более 30 млн человек: «У малых городов есть будущее. Там может быть нормальное качество жизни, там есть выигрышные позиции». Глава Ивановской области подчеркнул, что малые города могут являться центрами компетенций в сельском хозяйстве, а также традиционных ценностей. Там можно концентрировать несложную индустриализацию, развивать точки притяжения туристов. При этом, важно учитывать специфику и предлагать уникальные наборы практик.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, говоря о кадровой политике региона в перспективе 2030 года, сообщил, что в Приангарье накоплен серьезный образовательный и научный потенциал. «Территория устремлена в будущее, нацелена на дальнейшее развитие. В 2030 году мы видим себя как опорный регион России, ресурсная территория, обеспечиваем себя по всем показателям, а федеральное дотирование исключено», — отметил глава Приангарья.

Одно из ключевых значений в этой стратегии имеют кадры. Сегодня в Иркутской области проходят обучение более 100 тыс. студентов. «Важно, чтобы, где бы сегодня эти молодые люди ни находились, они возвратились в регион и стали здесь профессионалами», – подчеркнул глава субъекта.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, говоря о демографии в республике, отметил, что, когда люди слышат слово «удержание», особенно молодежь, у них это вызывает естественное отторжение. «Наша сверхзадача – создавать такие условия, из которых людям не захочется уезжать, и даже захочется приезжать в них», – отметил глава республики.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко рассказал о формировании инициированного президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Кадры». «Кадры для технологического суверенитета просто должны быть выделены особенно в национальном проекте, возможно, как отдельная федеральная программа. Ищем такие ходы, которые помогли бы донастроить систему подготовки кадров», – рассказал депутат.

Директор центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени Ломоносова Александр Панин отметил, что вопрос развития человеческого капитала важен и в контексте демографии на Дальнем Востоке. «Дальний Восток сегодня действительно становится ближе. Важным в этом вопросе становится то, что у регионов появилась своя специализация, свое лицо. Это является значимым фактором привлекательности Дальнего Востока в контексте социальной мобильности», – пояснил эксперт.

Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог» Кирилл Истомин отметил, что дефицит кадров сегодня наблюдается во всех отраслях, в т.ч. в сфере цифровизации. «Развивать цифровизацию экстенсивно не получится: нанять больше людей и повысить зарплату. Мы сможем развиваться только интенсивно: все, что связано с искусственным интеллектом, требует большого количества компетенций и финансовых вложений», – подчеркнул Истомин. Для решения проблемы эксперт предложил создать на площадке Госсовета рабочую группу с участием крупных компаний отрасли и глав субъектов.