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    «Там будет настоящая битва». Как Самарскую область чистят снаружи и изнутри
    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск
    Вучич опроверг слухи о передаче Сербией МиГ-29 Украине в обмен на Rafale
    ЕС приостановил процесс интеграции Грузии
    Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС в Казани
    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи
    В Польше призвали нового главу МИД Украины отказаться от риторики Кулебы
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Смерть экспертизы» пора остановить

    Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.

    13 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев У ЕГЭ должна быть альтернатива

    Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.

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    4 сентября 2024, 19:28 • Новости дня

    На ВЭФ обсудили развитие человеческого капитала для технологического рывка

    Участники «Клуба губернаторов» на ВЭФ обсудили развитие человеческого капитала для технологического рывка

    На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялась дискуссия «Клуба губернаторов» на тему «Развитие человеческого капитала для технологического рывка: опыт регионов России».

    Участниками встречи, организованной Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) совместно с фондом Росконгресс, стали главы регионов, федеральные политики и эксперты. Модератором «Клуба губернаторов» выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В клубе обсудили стратегии регионов по сохранению и преумножению человеческого капитала в контексте поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач по обеспечению технологического суверенитета страны. Отдельно спикеры затронули формирование инициированного президентом национального проекта «Кадры» и поделились мнением о том, успевает ли инфраструктура развития человеческого капитала в регионах за новыми технологическими вызовами. Также в фокусе внимания спикеров – демографический вопрос: как привлечь молодежь на Дальний Восток, какие условия для этого создаются уже сегодня? 

    Открывая встречу Кислицына подчеркнула, что в современных условиях, когда вызовы нарастают, необходимо обмениваться лучшими практиками и находить совместные решения. «Президент России Владимир Путин сформулировал новые национальные цели развития и добавил пять новых нацпроектов. сконцентрироваться на тематике кадров, они очень важны с точки зрения развития наших регионов в долгосрочной перспективе. Одна из новых миссий нашего Клуба губернаторов – создать такую общественную дискуссию, в которой социальные эффекты будут не менее значимыми, чем экономические», – подчеркнула модератор. 

    Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул, что в контексте развития человеческого капитала необходимо обращать внимание на малые города, где проживает более 30 млн человек: «У малых городов есть будущее. Там может быть нормальное качество жизни, там есть выигрышные позиции». Глава Ивановской области подчеркнул, что малые города могут являться центрами компетенций в сельском хозяйстве, а также традиционных ценностей. Там можно концентрировать несложную индустриализацию, развивать точки притяжения туристов. При этом, важно учитывать специфику и предлагать уникальные наборы практик.

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, говоря о кадровой политике региона в перспективе 2030 года, сообщил, что в Приангарье накоплен серьезный образовательный и научный потенциал. «Территория устремлена в будущее, нацелена на дальнейшее развитие. В 2030 году мы видим себя как опорный регион России, ресурсная территория, обеспечиваем себя по всем показателям, а федеральное дотирование исключено», — отметил глава Приангарья.

    Одно из ключевых значений в этой стратегии имеют кадры. Сегодня в Иркутской области проходят обучение более 100 тыс. студентов. «Важно, чтобы, где бы сегодня эти молодые люди ни находились, они возвратились в регион и стали здесь профессионалами», – подчеркнул глава субъекта. 

    Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, говоря о демографии в республике, отметил, что, когда люди слышат слово «удержание», особенно молодежь, у них это вызывает естественное отторжение. «Наша сверхзадача – создавать такие условия, из которых людям не захочется уезжать, и даже захочется приезжать в них», – отметил глава республики.

    Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко рассказал о формировании инициированного президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Кадры». «Кадры для технологического суверенитета просто должны быть выделены особенно в национальном проекте, возможно, как отдельная федеральная программа. Ищем такие ходы, которые помогли бы донастроить систему подготовки кадров», – рассказал депутат.

    Директор центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени Ломоносова Александр Панин отметил, что вопрос развития человеческого капитала важен и в контексте демографии на Дальнем Востоке. «Дальний Восток сегодня действительно становится ближе. Важным в этом вопросе становится то, что у регионов появилась своя специализация, свое лицо. Это является значимым фактором привлекательности Дальнего Востока в контексте социальной мобильности», – пояснил эксперт.

    Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог» Кирилл Истомин отметил, что дефицит кадров сегодня наблюдается во всех отраслях, в т.ч. в сфере цифровизации. «Развивать цифровизацию экстенсивно не получится: нанять больше людей и повысить зарплату. Мы сможем развиваться только интенсивно: все, что связано с искусственным интеллектом, требует большого количества компетенций и финансовых вложений», – подчеркнул Истомин. Для решения проблемы эксперт предложил создать на площадке Госсовета рабочую группу с участием крупных компаний отрасли и глав субъектов.

    4 сентября 2024, 10:03 • Новости дня
    Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ
    Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в ходе посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) обратил внимание на необходимость выполнения задачи обеспечения жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, которые сейчас принимают участие в боевых действиях.

    «В зоне боевых действий несут службу и блестяще выполняют задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Вы знаете, я разговаривал с командиром 155-й бригады, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее, они, безусловно, есть. Это рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего связанные с обеспечением жильем. Мне сейчас только докладывали о том, что это в повестке дня и все вопросы решаются», – передает ТАСС слова Путина.

    В свою очередь командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту, что сейчас к сдаче готовится один из домов в микрорайоне «Снеговая падь», который будет заселен уже в июне этого года. Там предусмотрены 190 квартир для военнослужащих 155-й бригады.

    «Также в «Снеговой пади» производится строительство еще четырех домов для военнослужащих Тихоокеанского флота и 155-й бригады. Два дома по плану сдаются до 31 декабря 2024 года и еще два дома сдается до первого июля 2025 года. Всего в интересах Тихоокеанского флота и 155-й бригады морской пехоты будет построено пять домов общим количеством квартир 1100», – сказал Лиина.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который также сопровождал президента, рассказал, что региональные власти начинают строительство школы на 1100 мест, достраивается физкультурно-оздоровительный комплекс. «Там имеются земельные участки Минобороны, которые при передаче Приморскому краю могут быть использованы для комплексной застройки социальной инфраструктурой и передаче необходимого количества для военнослужащих», – сказал Кожемяко. Путин отметил, что в крае уделяют повышенное внимание этим вопросам. «Пожалуйста, этого внимания не снижайте», – сказал Путин. Он передал «самые лучшие пожелания» бойцам Тихоокеанского флота, отметив, что у них сейчас «очень ответственные задачи». «Все задачи будут выполнены», – сказал в ответ командующий ТОФ.

    Ранее Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии.

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    3 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Западные СМИ сделали вывод о потерях ВСУ по росту кладбищ

    WP: В Харькове за год удвоилось число могил солдат ВСУ

    Западные СМИ сделали вывод о потерях ВСУ по росту кладбищ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польская журналистка Анна Гусарская показала масштабы потерь среди военных Вооруженных сил Украины на видеоролике с кладбища в Харькове, который опубликовала американская газета Washington Post.

    «Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем... ровно год назад», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    На кадрах видны десятки могил с украинскими флагами. Согласно описанию, ролик сняли в конце августа на муниципальном кладбище № 17 в Харькове.

    Ранее ВСУ при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве потеряли убитыми и ранеными более 300 человек.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    4 сентября 2024, 13:31 • Новости дня
    Ушаков: Заявка Турции на участие в БРИКС принята

    Помощник президента Ушаков заявил о подготовке к рассмотрению заявки Турции на полноформатное членство в БРИКС

    Ушаков: Заявка Турции на участие в БРИКС принята
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Константин Сергеев

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что страны, входящие в объединение, рассмотрят заявку Турции на полноформатное участие в БРИКС.

    «Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

    Как сообщил в понедельник главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» политолог Федор Лукьянов, на пути Анкары к участию в БРИКС стоят два препятствия. Они заключаются в недавнем расширении организации и противоречиях между членством Турции в НАТО и участием в незападном объединении.

    В то же время, президент Турции Реджеп Эрдоган уже принял приглашение на октябрьский саммит БРИКС в Казани.

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    4 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые предприятия на Дальнем Востоке

    Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых предприятий на Дальнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) по видеосвязи открыл новые предприятия на Дальнем Востоке. Запуск объектов прошел в ходе рабочей поездки президента во Владивосток, где глава государства принимает участие в ВЭФ-2024.

    Путин дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта «Суходол» в бухте Тепляковского в Приморском крае, передает РИА «Новости».

    Порт расположен на юге региона и имеет собственную железную дорогу. С запуском нового объекта малые и средние угледобывающие предприятия с грузооборотом до 20 млн тонн в год получат облегченный доступ к портовой инфраструктуре.

    В Приморском крае при участии президента открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена. На сегодня завершился первый этап строительства предприятия. После завершения второго, к 2026 году, его проектная мощность составит 35 тыс. тонн продукции в год.

    Кроме того, при участии президента запущен горно-обогатительный комбинат «Озерный» на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Объем инвестиций составил 103 млрд рублей. Мощность предприятия достигает 6 млн тонн руды в год.

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    4 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боевых действий в ДНР российские военные взяли в плен командира украинской роты, сообщил офицер ВС России с позывным «Виктор».

    Как рассказал «Виктор», в ходе боев за один из населенных пунктов в ДНР в плен были взяты семь человек, передает РИА «Новости».

    По словам российского бойца, в первой группе пленных было четыре человека: командир отделения и его подчиненные. Затем в плен были взяты еще трое.

    «Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит – у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», – сказал «Виктор».

    Полученная от командира роты информация о расположении украинских подразделений помогла бойцам ВС России избежать потерь при продвижении, сообщил другой российский офицер, командир взвода с позывным «Сава».

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение.

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    3 сентября 2024, 21:06 • Новости дня
    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой

    Группировка ВСУ к северу от Красногоровки в ДНР пытается выйти из окружения

    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска, которые удерживали позиции к северу от Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР), пытаются выйти из окружения. Об этом сообщили в силовых структурах республики.

    «Оперативная обстановка заставила украинских военнослужащих между Красногоровкой и Невельским покидать позиции. Противник пытается выходить, ибо фактически оказался в окружении», – передает слова представителя ДНР ТАСС.

    Он добавил, что Вооруженные силы Украины пытаются выходить из окружения малыми группами и при этом несут серьезные потери.

    Ранее сообщалось, что скопления живой силы и техники украинской армии в Курской области поразили фугасными авиабомбами ФАБ-500. Удар бомбами выполнил самолет Су-34 ВКС России

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    3 сентября 2024, 20:21 • Новости дня
    ВС России ликвидировали 50 наемников при ударе по «Гранд Паласу» в Запорожье
    ВС России ликвидировали 50 наемников при ударе по «Гранд Паласу» в Запорожье
    @ REUTERS/Stringer

    Российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников Вооруженных сил Украины в отеле «Гранд Палас» в городе Запорожье.

    Удар российская армия нанесла ночью, противник потерял более 50 боевиков, передает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.

    «В результате удара были ликвидированы свыше 50 иностранных наемников», – сказал собеседник агентства.

    Ранее российские военные уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области.

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    4 сентября 2024, 10:38 • Новости дня
    Захарова предупредила страны НАТО о «болезненном ответе за наглость»

    Представитель МИД Захарова: Мы предупредили страны НАТО о болезненном ответе в случае новых терактов Киева

    Захарова предупредила страны НАТО о «болезненном ответе за наглость»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    Запад вовлечен в конфликт на Украине и продолжает это демонстрировать. Москва предупреждает страны НАТО о крайне болезненном ответе в случае террористических шагов Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях ВЭФ.

    «Коллективный Запад буквально является главным заказчиком, подстрекателем военной агрессии киевского режима. И все более откровенно, нагло демонстрирует прямое участие в качестве заинтересованной стороны. Хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном, что в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно. И ответы будут крайне болезненными», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что страна имеет возможность предъявить обвинения западным производителям вооружений, поставляемых ВСУ, в связи с участием в планировании и согласовании ударов по мирным целям.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Соединенные Штаты дали Украины карт-бланш на проведение агрессии на территории России.

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    4 сентября 2024, 08:31 • Новости дня
    ВС России ударили по полигону во Львовской области Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен по полигону во Львовской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, несколько ударов, в том числе по полигону, пришлись на Львов и Львовскую область, а по Сумам было нанесено более десяти ударов, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли во Львове, Ровно, Кривом Роге, а также в Луцком районе Волынской области Украины.

    Коментарии (11)
    4 сентября 2024, 08:56 • Новости дня
    Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
    Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

    В своем Facebook (запрещен в России) он указал, что в Раду поступило заявление от Кулебы об отставке, передает ТАСС.

    «Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний», – отметил Стефанчук.

    В конце августа Кулеба спровоцировал очередной скандал словами об «украинских территориях» в Польше и сравнением операции «Висла» с Волынской резней, что вызвало гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое.

    Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго».

    Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.

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    4 сентября 2024, 11:37 • Новости дня
    Джонсон в беседе с Вованом и Лексусом призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост
    Джонсон в беседе с Вованом и Лексусом призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые связались с ним от имени французского политика Жака Аттали, призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост.

    «Теперь нам следует передать им (ВСУ) ракеты ATACMS», – передает ТАСС слова Джонсона в диалоге с пранкерами.

    Также экс-премьер Британии заявил, что Киеву нужно помочь «снести Керченский мост» и предоставить ВСУ средства, чтобы поставить «под угрозу Крым».

    Кроме того, Джонсон поделился мнением, что Украине нужна массовая мобилизация.

    «Они еще не призвали многих молодых людей», – заявил он.

    Ранее с российскими пранкерами пообщался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в разговоре с ним они представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В ходе разговора глава внешнеполитического ведомства Британии заявил, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите, поскольку США выступают против.

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    4 сентября 2024, 08:16 • Новости дня
    Ракетным ударом по Полтаве ликвидированы более 300 украинских военных
    Ракетным ударом по Полтаве ликвидированы более 300 украинских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В результате высокоточного ракетного удара по одному из крупнейших учебно-тренировочных центров ВСУ в Полтаве ликвидировано более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов, сообщил источник в военной сфере.

    По его данным, в результате прямого попадания были полностью разрушены три этажа здания и крыша, под завалами оказались сотни украинских военнослужащих, проходивших подготовку к наступательным операциям, передает ТАСС.

    Источник заверил, что ликвидировано более 300 украинских боевиков, в том числе иностранные инструкторы, которые обучали украинских военных современным методам ведения боевых действий. Точное число иностранных инструкторов, погибших при ударе, пока не уточняется.

    Ранее британская газета Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как России удалось нанести столь эффективный удар и стоит ли ожидать подобных атак на других направлениях.

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    4 сентября 2024, 12:37 • Новости дня
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    @ Russian Defense Ministry/Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы нанесли удар по территории международного аэропорта им. Данилы Галицкого во Львове, в результате уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины, повреждения получил один Су-24М, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Кроме того, местные власти перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.

    «Исходя из открытых источников информации можно утверждать, что военная база на территории аэропорта активно используется противником – заметны перемещения летной техники и транспортных средств», – написал Рожин в своем Telegram-канале.

    Также не обошлось без последствий работы украинских систем ПВО.

    «Но я хотел бы обратить внимание на видео с моментом прилета якобы крылатой ракеты – сразу после прилета виден разлет искр, что характерно для воспламенения топлива, которое используются в ракетах зенитно-ракетных комплексов. Также взрывная волна и характер разрушения указывают на значительно меньший заряд боевой части, а тем более в условиях плотной застройки», – написал Рожин.

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    4 сентября 2024, 09:45 • Новости дня
    Политолог отметил «внутриэлитное напряжение» в Киеве

    Политолог Чеснаков: Масштабные перестановки в украинской власти грозят серьезными сбоями

    Политолог отметил «внутриэлитное напряжение» в Киеве
    @ Oleg Pereverzev/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Масштабные кадровые перестановки в правительстве Украины происходят в неслучайное время и приведут к негативным для Киева последствиям, выразил мнение руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    В своем Telegram-канале он указал, что отставки, о которых говорили несколько месяцев, неслучайно начались именно сейчас.

    «Если бы кадровые чистки проводились до провокации ВСУ в Курской области, они воспринимались бы внутренней аудиторией как проявление паники», – подчеркнул политолог.

    По его словам, после некоторого эмоционального подъема эти перестановки продаются аудитории как «обновление надежды».

    Чеснаков заверил, что кадровые изменения также указывают на внутриэлитное напряжение в Киеве.

    «Регулярно появляются сообщения о проблемах в Раде, усталости депутатов, падении мотивации членов правительства и других винтиков политической системы», – отметил он.

    Политолог заметил, что такие масштабные перестановки в условиях кризиса могут грозить серьезными сбоями в функционировании системы, которая и так работает в аварийном режиме.

    В заключение политолог отметил, что в ближайшие несколько месяцев может возникнуть некий позитивный импульс, однако позднее «наступит суровая реальность».

    «Окажется, что не все новички заиграют на новых позициях. А когда назначений так много, риск ошибки повышается. Во-вторых, вдруг станет ясно, что проблемы не в кадрах, а в структурных дефектах системы», – резюмировал Чеснаков.

    Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго». Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.

    Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2024, 13:35 • Новости дня
    Лавров потребовал не шутить с красными линиями России
    Лавров потребовал не шутить с красными линиями России
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У США пропадает ощущение взаимного сдерживания с Россией, это опасно, шутить с красными линиями не стоит, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Они [США] должны понимать, что не надо шутить про наши красные линии. И они прекрасно знают, где они проходят», – указал Лавров.

    Говоря о перспективах поставок Киеву ракет для самолетов F-16, министр отметил, что Вашингтон уже перешел за тот порог, который сам для себя обозначил, а президент Украины Владимир Зеленский этим пользуется, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби призывал очень осторожно подходить к наращиванию поддержки Украины, чтобы не спровоцировать третью мировую войну, потому что будет жалко Европу.

    Таким образом, отметил министр, у США существует генетическая убежденность, что их никто не тронет.

    «Это разрушает все те принципы, на которых зиждутся еще советско-американские договоренности о стратегической стабильности, которые затем были переподтверждены, развиты уже с Российской Федерацией», – сказал Лавров.

    При этом глава МИД убежден, что в США есть умные люди, имеющие определенное влияние. Он выразил надежду, что интересы России будут учтены.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что Киев передал США список целей в России для ударов дальнобойными ракетами.

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    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

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    Зеленский чисткой министров решил «оживить труп» украинской власти

    На Украине более чем на 50% сменится состав кабмина. Первая часть министров уже покинула свои посты. Это событие вызвало недоумение на Западе: пока одни издания считают, что изменения призваны усилить централизацию власти, другие отмечают, что произошедшее может стать «началом конца» офиса Зеленского. Что на самом деле может означать «министропад» по-киевски? Подробности

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    Удар по Институту связи в Полтаве выбил у ВСУ ценный ресурс

    В результате удара по Институту связи в Полтаве противник одновременно лишился большого числа специалистов по связи и РЭБ. Как отмечают в экспертной среде, именно эти кадры сейчас ценятся особо, и от них во многом зависит ход современных боевых действий. Как России удалось нанести столь эффективный удар? Подробности

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    Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости

    Сотни миллионов евро вложили обычные российские граждане в финскую экономику, покупая в этой стране квартиры и дачи. Они поверили в звучавшие долгие годы заверения о финской «безопасности и гостеприимстве». Новый закон, который вскоре будет внесен в финский парламент, показывает истинную цену таким обещаниям. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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