AliExpress пообещал восстановить все функции в России

AliExpress пообещал восстановить все функции для российских пользователей

Tекст: Евгения Караваева

Функции AliExpress в России полностью восстановят в ближайшее время, пишет ТАСС. В настоящее время некоторые пользователи могут испытывать трудности с отображением стоков товаров на платформе. Однако команда AliExpress активно работает над устранением этих проблем.

В компании заверили, что вскоре все функции сервиса станут доступными в полном объеме. Представители AliExpress подчеркнули, что делают все возможное для скорейшего решения текущих технических неполадок, чтобы улучшить опыт пользователей в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокурора и запретил продажу через интернет-платформы, включая Aliexpress, устройств для скрытия номеров машин от камер.

В столице погибла 69-летняя пенсионерка из-за возгорания китайского одеяла с подогревом, которое она купила на AliExpress, задохнувшись от угарного газа.

