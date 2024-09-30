Курскую школу обязали выплатить пострадавшему ученику 100 тыс. рублей за драку на перемене

Tекст: Дмитрий Зубарев

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила, что школа №41 в Курске обязана выплатить 100 тыс. рублей компенсации морального вреда ученику, пострадавшему в драке, передает издание «Секунда».

Конфликт произошел на перемене между двумя шестиклассниками. Один из мальчиков толкнул другого и ударил в глаз, после чего повалил на пол и несколько раз ударил по ребрам.

В результате драки у пострадавшего ученика начались проблемы со зрением на поврежденном глазу, и он был вынужден наблюдаться у офтальмолога. Мать ребенка подала иск в суд на 400 тыс. рублей против семьи обидчика. Однако суд постановил, что ответственность за инцидент должна нести школа, так как вред был причинен на ее территории во время учебного процесса.

Таким образом, требования о компенсации морального вреда, заявленные к матери обидчика, судом удовлетворены не были. Вместо этого школа была обязана выплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба пострадавшему ученику.

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