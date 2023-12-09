Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.14 комментариев
В Новосибирске начали расследование избиения девочки в школе
Полиция в Новосибирске начала устанавливать причастных к избиению девочки в школе
Полиция в Новосибирске устанавливает причастных к жестокому избиению девочки в школе, проверка организована следователями СК и прокуратурой, сообщили в региональном ГУМВД.
По информации Telegram-канала «ЧП-Новосибирск», девочку-сироту избили в туалете одной из городских школ.
Позднее полицейские установили личность пострадавшей и ее законного представителя, ведется работа по установлению личностей участников конфликта, передает РИА «Новости».
Как отметили в ГУМВД по Новосибирскому региону, девочка не подавала заявление в полицию, информация была зарегистрирована по публикации в интернете.
В СУСК по региону тем временем сообщили, что начата доследственная проверка по размещенной в Интернете информации о драке.
Кроме того, прокуратура Кировского района Новосибирска начала проверку выполнения законодательства касательно профилактики правонарушений несовершеннолетних.