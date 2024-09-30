Марочко: Российские войска за неделю ликвидировали 11 390 солдат ВСУ и наемников в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВС России успешно отразили двадцать четыре попытки украинских войск проникнуть на территорию Луганской народной республики, передает ТАСС. За период с 21 по 27 сентября, по словам военного эксперта Андрея Марочко, были уничтожены 11 390 украинских боевиков и иностранных наемников.

Марочко также отметил, что российские войска за этот период нанесли значительный урон технике ВСУ. В частности, было уничтожено девятнадцать танков, двенадцать реактивных систем залпового огня, 163 орудия полевой артиллерии, тридцать одна станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Кроме этого, были ликвидированы пятьдесят семь полевых складов с боеприпасами и более трехсот различных боевых машин украинской армии. Эти действия значительно ослабили возможности ВСУ на фронте, подчеркнул Марочко в своем заявлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в ДНР для группировки ВСУ. В то же время подразделения ВСУ готовятся к сдаче правого берега Оскольского водохранилища под Купянском, строя запасные позиции и роя новые блиндажи. При этом ВСУ усилили резервы в Харьковской области в ответ на продвижение российских войск к Купянску и Узловому, что создает угрозу потери контроля над важными логистическими путями.