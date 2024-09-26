Морпехи ВСУ начали готовиться сдать позиции под Купянском

Китайские бронеавтомобили Hushi замечены в зоне спецоперации

Китайские бронеавтомобили Hushi с защитными экранами замечены в районе спецоперации

Tекст: Елизавета Шишкова

В Telegram-канале «Уголок Ситха» были опубликованы фотографии бронеавтомобилей Hushi, которые использовались российскими подразделениями в районе специальной военной операции. На снимках видно, что техника оснащена защитными экранами, установленными по бортам, в передней части автомобиля и над рабочим местом стрелка на крыше.

Бронеавтомобили Hushi являются полноприводными транспортными средствами с снаряженной массой 6500 кг. Как сообщалось, мощность их двигателя составляет 200 лошадиных сил, а максимальная скорость по шоссе достигает 115 км/ч. Запас хода по топливу составляет 600 км, а глубина преодолеваемого брода достигает 1,2 м. Вместимость автомобиля варьируется от 10 до 11 военнослужащих, в зависимости от модификации.

Кроме того, в ходе операций также активно используются мотовездеходы Desertcross 1000-3, которые отличаются высокой универсальностью благодаря возможности установки различного оборудования и вооружения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче двух автомобилей Cybertruck для нужд спецоперации. В социальных сетях Кадыров ранее сообщил, что получил от Илона Маска Cybertruck и планировал отправить его в зону специальной военной операции на Украине. Однако Илон Маск заверил, что не дарил Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.