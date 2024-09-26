  • Новость часаБайден объявил о выделении нового пакета помощи Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Слова президента Ирана по поводу СВО содержат тонкий подтекст
    Россия сможет применить ядерное оружие в случае совместного нападения Украины и США
    Эксперт назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»
    Вассерман прокомментировал скуфов
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    Пентагон предложил поставить ВСУ фосфорные зажигательные снаряды
    Дюмин: Территория Курской области будет освобождена в скором времени
    Дуров раскрыл свой доход за год
    Журналистка телеканала France 24 незаконно посетила Курскую область
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    46 комментариев
    26 сентября 2024, 04:40 • Новости дня

    Морпехи ВСУ начали готовиться сдать позиции под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовясь к сдаче правого берега Оскольского водохранилища под Купянском Харьковской области, строят запасные позиции и роют новые блиндажи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, на Лесной Стенке и вдоль вообще Оскольского водохранилища готовится запасной плацдарм, передает ТАСС.

    ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска.

    25 сентября 2024, 08:23 • Новости дня
    Китайские бронеавтомобили Hushi замечены в зоне спецоперации

    Китайские бронеавтомобили Hushi с защитными экранами замечены в районе спецоперации

    Китайские бронеавтомобили Hushi замечены в зоне спецоперации
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне специальной военной операции у российских подразделений замечены китайские бронеавтомобили Hushi, оснащенные защитными экранами по бортам и над рабочим местом стрелка.

    В Telegram-канале «Уголок Ситха» были опубликованы фотографии бронеавтомобилей Hushi, которые использовались российскими подразделениями в районе специальной военной операции. На снимках видно, что техника оснащена защитными экранами, установленными по бортам, в передней части автомобиля и над рабочим местом стрелка на крыше.

    Бронеавтомобили Hushi являются полноприводными транспортными средствами с снаряженной массой 6500 кг. Как сообщалось, мощность их двигателя составляет 200 лошадиных сил, а максимальная скорость по шоссе достигает 115 км/ч. Запас хода по топливу составляет 600 км, а глубина преодолеваемого брода достигает 1,2 м. Вместимость автомобиля варьируется от 10 до 11 военнослужащих, в зависимости от модификации.

    Кроме того, в ходе операций также активно используются мотовездеходы Desertcross 1000-3, которые отличаются высокой универсальностью благодаря возможности установки различного оборудования и вооружения.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче двух автомобилей Cybertruck для нужд спецоперации. В социальных сетях Кадыров ранее сообщил, что получил от Илона Маска Cybertruck и планировал отправить его в зону специальной военной операции на Украине. Однако Илон Маск заверил, что не дарил Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.

    Коментарии (7)
    25 сентября 2024, 10:38 • Новости дня
    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв

    В порту Южное Одесской области произошел удар по кораблю с ракетами для F-16

    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В порту Южное Одесской области, в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв. Сообщается о детонации боеприпасов и срочном прибытии экстренных служб.

    По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, удар был нанесен по порту Южное в Одесской области, куда ранее отправился корабль с ракетами для истребителей F-16. Он добавил, что корабль не стал разгружаться в порту Одессы и направился в Южное, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что мощный взрыв был слышен около 23 часов 24 сентября со стороны порта. Вслед за первым взрывом началась детонация, на место происшествия прибыли кареты скорой помощи и МЧС.

    Через несколько минут произошел второй взрыв в районе пансионата «Чабанка» в пригороде Южного. Этот пансионат и прилегающая территория используются военными Украины. Также неподалеку находится центр радиоэлектронной разведки, где были замечены иностранные офицеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара по подконтрольному Киеву Херсону поражена группа операторов БПЛА украинских войск, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников. Также российские войска нанесли удары по заводу «Электросталь» в Курахово в ДНР, где ВСУ прятали украинскую технику и боекомплекты.

    Коментарии (12)
    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    Гастроли Зеленского в Америке: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 12:38 • Новости дня
    На улицах Угледара начались бои

    Пушилин: На улицах Угледара начались бои за его освобождение

    На улицах Угледара начались бои
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Украинские войска все еще могут обстреливать населенные пункты региона со стороны Угледара, заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Теперь же киевский режим начал публично заявлять, что Угледар не имеет такого военного значения.

    «Все время этот Угледар был очень важным логистическим центром, узлом, а теперь это уже не важный населенный пункт. Чего же вы столько там жизней положили? Чего же вы там столько наворотили, если это такой не важный город», – сказал глава ДНР.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль следит за ситуацией вокруг Угледара. Песков отметил положительную динамику хода специальной военной операции по этому направлению.

    Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что российские войска вошли на окраины Угледара, украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения.

    Коментарии (7)
    25 сентября 2024, 07:30 • Новости дня
    Ракетный удар по «Запорожстали» уничтожил западную технику ВСУ

    Рогов: Ракетный удар по заводу «Запорожсталь» уничтожил западную военную технику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате ракетного удара по заводу «Запорожсталь» в Запорожье, принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову, была уничтожена западная военная техника, включая танки и артиллерийские установки, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинская сторона потеряла значительное количество военной техники и боеприпасов, которые находились в копровом цеху завода, передает РИА «Новости».

    Рогов уточнил, что удар был нанесен по западной военной технике. Среди уничтоженной техники оказались танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня. По его словам, после удара произошла множественная детонация боеприпасов, хранившихся на территории завода.

    Также Рогов сообщил, что в момент удара происходила выгрузка большого количества военной техники из эшелона.

    Ранее ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для РСЗО и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество военных ВСУ.

    Коментарии (5)
    25 сентября 2024, 10:07 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о новых подразделениях ВСУ в Курской области

    Алаудинов заявил о вводе ВСУ новых подразделений в Курскую область

    Алаудинов сообщил о новых подразделениях ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ вводят в Курскую область новые подразделения, которые в настоящее время проходят тренировки, однако российские войска готовы предпринять действия, чтобы «изменить их восприятие ситуации», сообщил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов.

    В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, Алаудинов отметил, что эти подразделения являются пилотными отрядами и в настоящее время занимаются тренировками.

    По словам Алаудинова, украинские военные пока не осознают, где они находятся, и российские силы намерены изменить это в ближайшие несколько дней. Он подчеркнул, что российские войска сделают все возможное, чтобы показать украинским военным, что они оказались «не в радужном месте».

    Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область.

    Коментарии (3)
    25 сентября 2024, 18:04 • Новости дня
    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине

    Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области внесли в список террористов и экстремистов

    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине
    @ соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвиненную в организации теракта по заказу Украины экс-чиновницу Белгородской администрации Викторию Шинкарук внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    «Шинкарук Виктория Александровна 12.11.1995 г. р. Никольское Белгородского района Белгородской области», – приводит ТАСС сообщение из базы ведомства.

    Помимо Шинкарук, в список террористов попал ее сообщник – «Холодков Александр Алексеевич, 16.06.1986 г. р. Солодча Ольховского района Волгоградской области».

    Также в перечень террористов был включен Кирилл Брик, в отношении которого Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор за изготовление самодельной взрывчатки.

    Ранее сообщалось, что чиновницу из Белгорода обвинили в попытке организации теракта по заказу с Украины. По данным правоохранительных органов, она с сообщниками передала около 500 тыс. рублей для подготовки теракта и перемещали взрывчатые вещества в тайники. Шинкарук в сентябре 2022 года сняла более 100 тыс. рублей для совершения преступления и также поместила деньги в тайник.

    Коментарии (3)
    25 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР
    Российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Южная группировка в последние сутки освободила два населенных пункта в Донецкой народной республике, а также поразила несколько украинских бригад, сообщило Минобороны.

    Освобождены Острое и Григоровка, поражены формирования 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны у Николаевки, Константиновки и Курахово в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 835 человек, британскую гаубицу FH-70, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, станцию РЭБ «Анклав-Н», две американские гаубицы М777, американскую гаубицу М114, американское орудие М119 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов.

    Группировка «Центр» продолжила наступление, нанося удары по 23-й механизированной бригаде ВСУ и другим формированиям в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Горняк и Зоряное. Отражены десять контратак ВСУ, украинская сторона потеряла до 580 военнослужащих, САУ «Акация» и несколько артиллерийских орудий.

    Восточная группировка нанесла удары по 33-й и 58-й мотопехотным бригадам ВСУ у Новоукраинки и Зеленого Поля. ВСУ потеряли до 135 человек и несколько единиц техники, включая французскую гаубицу Caesar.

    Коментарии (6)
    26 сентября 2024, 00:50 • Новости дня
    Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере 375 млн долларов, следует из заявления Белого дома.

    В заявлении указано, что Байден передал госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия для выделения оборонной продукции, предоставления услуг Минобороны США, куда входит подготовка и обучение, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США могут объявить о выделении Украине дополнительных 8 млрд долларов военной помощи во время визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского.

    В администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 08:42 • Новости дня
    ВСУ усилили позиции под Сватово сотней подготовленных солдат

    ВСУ перебросили под Сватово в ЛНР около 100 солдат, обученных западными инструкторами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ отправили под Сватово около 100 солдат, получивших подготовку от западных инструкторов, с целью укрепления позиций и стабилизации фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, командование ВСУ перебросило под Сватово в ЛНР около 100 военнослужащих, прошедших обучение под руководством иностранных инструкторов, передает ТАСС.

    Он добавил, что военнослужащие прибыли в населенные пункты Дружелюбовка, Андреевка и Новомихайловка после трехмесячной подготовки на одном из полигонов на Западной Украине. Основной задачей украинских солдат является усиление подразделений в районе Макеевки в ЛНР и Невского, а также стабилизация фронта и снижение случаев самовольного оставления позиций.

    Эксперт также отметил, что украинское командование предпринимает такие шаги с целью укрепления своих позиций и стабилизации ситуации на фронте, чтобы не допустить дальнейших потерь в личном составе и обеспечить контроль над стратегически важными участками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали возводить новый укрепленный район на высотах вблизи Кременной в ЛНР. Российские военные за неделю отразили 38 атак ВСУ на территории ЛНР, уничтожив при этом более 12 тыс. украинских солдат и иностранных наемников, а также 20 танков, включая Leopard. Кроме того, российские военнослужащие, продвигаясь к Северску в ДНР, заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменки и выбили подразделения ВСУ с позиций вдоль железной дороги.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 08:59 • Новости дня
    Боец «Пятнашки» сообщил о польских и латышских наемниках в рядах ВСУ

    Боец «Пятнашки» сообщил о польских и латышских наемниках в составе ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий бригады «Пятнашка» сообщил о присутствии польских и латышских наемников в рядах ВСУ в Курской области, подтвердив это информацией, полученной от пленного.

    Военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Адигам, представляющий Добровольческий корпус Минобороны России, рассказал ТАСС о большом количестве польских и латышских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных с Курской областью районах. По его словам, информация о присутствии наемников была получена от пленного, у которого нашли телефон с данными и картой, показывающей расположение их позиций.

    Адигам также поделился подробностями двухдневного штурма села Борки в Суджанском районе. По его словам, бойцы «Пятнашки» предлагали украинским солдатам сдаться, чтобы сохранить свою жизнь. Один из пленных украинских военнослужащих, как рассказал Адигам, провел около суток в подвале с погибшим сослуживцем, прежде чем решил сдаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении причастных к преступлениям против жителей Курской области украинских боевиков и иностранных наемников возбудили два уголовных дела. При этом житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ, сравнив расправы с уничтожением тараканов. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело против Джордана О’Брайана из Новой Зеландии, подозреваемого во множестве преступлений в Курской области.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 10:01 • Новости дня
    Пленный обвинил немецких инструкторов в безразличии к подготовке ВСУ

    Военнослужащий ВСУ заявил о пренебрежении немецких инструкторов обучением украинских бойцов

    Военнослужащий украинской армии Сергей Бутенко, попавший в плен в Курской области, сообщил, что немецкие инструкторы проявляли безразличие к подготовке бойцов ВСУ, иногда даже не появляясь на занятиях.

    Военнослужащий 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Бутенко, захваченный в плен в Курской области, поделился своими впечатлениями о подготовке украинских солдат немецкими инструкторами в Германии, сообщает ТАСС. По его словам, немецкие инструкторы демонстрировали безразличие к обучению.

    «Безразлично. Бывало такое, что они на занятия не приходили к нам. Сказали нам, ну вот идите, стреляйте. Не объяснили, как пользоваться», – рассказал Бутенко. Он также заметил, что никакой немецкой техники в их подразделении не было.

    Сергей Бутенко отметил, что его и других солдат должны были обучать тактике ведения боя, минному делу, оказанию медицинской помощи, окопным боям и маскировке. Однако обучение, по его мнению, было недостаточным. Он также сообщил, что при отправке в Курскую область командование обещало, что их подразделения не пересекут границу. Вместо этого они были высажены на российской территории, что, по его словам, стало неожиданностью.

    Бутенко рассказал о том, что в момент прибытия на позицию, их сопровождали неизвестные военнослужащие в состоянии наркотического опьянения. Во время минометного обстрела, их старшие товарищи, находясь под воздействием наркотиков, бросили их и ушли вперед. Бутенко описал это как трагическую ситуацию, в которой ему и его товарищам приказали оставаться в подвале, в то время как проводники, которым было поручено довести их до точки, исчезли. Он выразил мнение, что их отправили с некомпетентными людьми, оставив в опасной ситуации.

    В среду военнослужащий бригады «Пятнашка» сообщил о присутствии польских и латышских наемников в рядах ВСУ в Курской области, подтвердив это информацией от пленного.

    Ранее стало известно, что российские войска ликвидировали элитного бывшего рейнджера из Ирландии, сражавшегося на Украине, о чем сообщило издание The Irish Times.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 23:08 • Новости дня
    После взрывов в Одессе пропал свет

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прозвучали в Одесской области, в некоторых районах Одессы прекратилась подача электричества, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что взрывы прогремели в среду в городе Южный Одесской области на границе с Николаевской областью, передает ТАСС.

    Ранее подполье сообщило, что в порту Южное Одесской области, в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв с последующей детонацией боеприпасов.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили центр радиосвязи украинской армии и цеха производства украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили центр радиосвязи ВСУ, цеха производства и склад дронов, скопления живой силы и техники украинской армии в 153 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили четыре французские авиабомбы Hammer, 14 снарядов HIMARS и Vampire, 31 дрон самолетного типа.

    С начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 218 дронов, 579 ЗРК, 18 348 танков и других бронемашин, 1462 машины РСЗО, 15 187 орудий полевой артиллерии и минометов.

    На прошлой неделе Минобороны сообщало, что ВС России поразили главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 09:32 • Новости дня
    В Харьковской области уничтожен опорный пункт ВСУ

    В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ с бронетехникой и артиллерией

    В ходе боевых действий в районе населенного пункта Тихое был уничтожен взводный опорный пункт украинских силовиков, включая бронетехнику и артиллерию.

    В Харьковской области российские военные ликвидировали опорный пункт украинских силовиков, пишет РИА «Новости». Об этом сообщил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Боевое столкновение произошло в районе населенного пункта Тихое, который находится северо-восточнее Волчанска.

    По словам Марочко, в результате этого боя украинские силы понесли значительные потери. «Украинские боевики потеряли одну единицу бронетехники, противотанковое орудие МТ-12 «Рапира» и два легковых автомобиля»,  сообщил эксперт, ссылаясь на свои источники.

    Также было уничтожено восемь украинских военнослужащих. Около двенадцати силовиков киевского режима получили ранения различной степени тяжести. Эти данные подчеркивают масштаб потерь украинских сил в этом районе. События подчеркивают продолжающееся напряжение и ожесточенные бои на фронте в Харьковской области.

    В ответ на продвижение российских войск к Купянску и Узловому ВСУ усилили резервы в Харьковской области, поскольку это угрожает потерей контроля над важными логистическими путями, сообщали украинские источники.

    Накануне в Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога, а в самом Харькове произошли взрывы.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 09:24 • Новости дня
    В Херсоне прозвучали взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

    В Херсоне, находящемся под контролем украинских войск, в среду прогремели взрывы, в то время как тревога была объявлена в нескольких областях Украины, включая Днепропетровскую и Харьковскую.

    Взрывы раздались в Херсоне, городе, подконтрольном Вооруженным силам Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». В Telegram-канале СМИ было опубликовано сообщение: «В Херсоне слышны взрывы». Эти события стали очередным эпизодом в продолжающемся конфликте в регионе.

    Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Это говорит о том, что в стране сохраняется напряженная ситуация и повышенный уровень угрозы.

    Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, была аннексирована Россией в сентябре 2022 года после референдума, результаты которого Украина не признала. В настоящее время около 75% Херсонской области находятся под контролем России, включая территорию на левобережье Днепра, в то время как правобережье, включающее город Херсон, остается под контролем Украины. Этот регион остается зоной активных военных действий и политической напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном Киеву Херсоне ранее раздавались взрывы. Также сообщалось, что здесь была поражена группа операторов БПЛА украинских войск, о чем сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Конгрессе потребовали от Зеленского уволить посла Украины в США
    Гаспарян ответил на слова спецдокладчика ООН, что русские мало участвуют в СВО
    Колокольцев объяснил невозможность поднять зарплаты участковым
    Зеленский заявил о полном уничтожении украинских теплоэлектростанций
    Против журналистки Фельгенгауэр завели уголовное дело
    Эксперты предостерегли россиян о слежке через сервисы Google
    Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за видео с русскоязычным ребенком

    Главный торговый партнер России начал спасать свою экономику

    Центральный банк Китая объявил о беспрецедентных мерах поддержки своей экономики. Этот день войдет в историю, считают китайские экономисты. Почему страна с почти самыми высокими в мире темпами роста ВВП начала спасать свою экономику? И почему для России это тоже очень важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ

    «Мы свободно передвигаемся по лесистой местности и узким тропам, нам не нужны дороги. Маневренность – это огромный плюс мотоцикла. А неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украденная российская собственность опозорила Латвию

    Латвийский народ «вынужден расплачиваться за принимаемые дебильные политические решения». Такими словами оппозиционные политики Латвии комментируют политический и коммерческий провал, с которым столкнулись власти страны. А все из-за того, что они решили продать украденную у России собственность. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............