Ганчев: Российская армия продвинулась к Купянску и контролирует пути снабжения ВСУ

Украинские вооруженные силы начали подтягивать резервы в Харьковскую область, реагируя на продвижение российских войск в сторону Купянска и Узлового, передает ТАСС. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что российские войска движутся ближе к этим населенным пунктам, что вынуждает украинскую сторону усиливать свое присутствие и контратаковать на волчанском направлении. Ганчев также отметил, что командование украинской армии не может позволить ослабить эту линию фронта, так как это может привести к потере значительной территории и контролю важнейших логистических путей российскими силами.

Кроме того, пути снабжения ВСУ в районе Песчаного Нижнего находятся под огневым контролем российских войск. По словам Ганчева, российские штурмовые подразделения занимают все близлежащие высоты. Это положение было достигнуто после освобождения поселка, о котором в конце июля сообщало Минобороны России. Эти действия укрепили позиции российской армии в регионе и продолжают оказывать давление на украинские силы, которые пытаются удержать свои позиции.

На прошлой нределе российские военные отразили 38 атак ВСУ на территории Луганской Народной Республики, уничтожив более 12 тыс. украинских солдат и иностранных наемников, потеряв при этом 20 танков, включая Leopard, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Кроме того, российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Харьковской области.



Ранее в Генштабе украинских войск оценили обстановку на Купянском направлении как напряженную.