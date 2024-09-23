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    Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

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    Борис Акимов Борис Акимов Как нам научиться мыслить по-русски

    Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание

    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

    13 комментариев
    23 сентября 2024, 11:59 • Новости дня

    ВСУ начали подтягивать резервы в Харьковскую область из-за продвижения ВС России

    Ганчев: Российская армия продвинулась к Купянску и контролирует пути снабжения ВСУ

    ВСУ усилили резервы в Харьковской области в ответ на продвижение российских войск к Купянску и Узловому, что угрожает потерей контроля над важными логистическими путями.

    Украинские вооруженные силы начали подтягивать резервы в Харьковскую область, реагируя на продвижение российских войск в сторону Купянска и Узлового, передает ТАСС. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что российские войска движутся ближе к этим населенным пунктам, что вынуждает украинскую сторону усиливать свое присутствие и контратаковать на волчанском направлении. Ганчев также отметил, что командование украинской армии не может позволить ослабить эту линию фронта, так как это может привести к потере значительной территории и контролю важнейших логистических путей российскими силами.

    Кроме того, пути снабжения ВСУ в районе Песчаного Нижнего находятся под огневым контролем российских войск. По словам Ганчева, российские штурмовые подразделения занимают все близлежащие высоты. Это положение было достигнуто после освобождения поселка, о котором в конце июля сообщало Минобороны России. Эти действия укрепили позиции российской армии в регионе и продолжают оказывать давление на украинские силы, которые пытаются удержать свои позиции.

    На прошлой нределе российские военные отразили 38 атак ВСУ на территории Луганской Народной Республики, уничтожив более 12 тыс. украинских солдат и иностранных наемников, потеряв при этом 20 танков, включая Leopard, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Кроме того, российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Харьковской области.

    Ранее в Генштабе украинских войск оценили обстановку на Купянском направлении как напряженную.

    23 сентября 2024, 00:05 • Новости дня
    Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета

    Зеленский записал видео с борта военно-транспортного самолета по пути в США

    Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер режима на Украине Владимир Зеленский записал обращение с борта военно-транспортного самолета по пути в США, где собирается представить «план победы» Джо Байдену.

    По словам Зеленского, он сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланирована встречи в Вашингтоне. Он собирается представить «план победы» президенту США Джо Байдену, Конгрессу, Камале Харрис и Дональду Трампу.

    Ранее агентство Associated Press сообщало, что Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтоне в Пенсильвании, где родился Байден.

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    22 сентября 2024, 13:49 • Новости дня
    Украина провела переговоры с Западом о истребителях Gripen и Eurofighter

    Умеров: Украина добилась договоренностей по истребителям Gripen и Eurofighter

    Украина провела переговоры с Западом о истребителях Gripen и Eurofighter
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о прогрессе в переговорах по поставкам истребителей Gripen и Eurofighter Typhoon от Запада, а также заявил о предстоящих анонсах.

    По его словам, Украина ведет активные переговоры с западными партнерами по поводу поставок истребителей Gripen и Eurofighter Typhoon, передает ТАСС. Умеров отметил, что уже достигнуты договоренности по передаче F-16 и Mirage, в то время как переговоры по другим самолетам продолжаются.

    По словам министра, ожидается, что вскоре будут достигнуты результаты, которые Украина сможет официально объявить. Умеров также подчеркнул необходимость обсуждения точного количества авиационных бригад и самолетов, которые будут переданы, добавив, что потребности Украины уже известны западным партнерам. Он выразил некоторую критику в адрес западных стран, указывая на то, что переговоры пока не привели к окончательным решениям.

    Ранее начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что западные страны вскоре могут поставить Украине истребители F-16. При этом американский генерал Джеймс Хекер отметил, что украинские пилоты пока не готовы выполнять сложные задачи на F-16 из-за отсутствия опыта. В то же время Дания объявила о намерении направить Украине еще несколько истребителей F-16 до конца 2024 года, как сообщило датское агентство Ritzau со ссылкой на главу Минобороны Троэльса Лунда Поульсена.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    23 сентября 2024, 02:24 • Новости дня
    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область

    Зеленский: Операция в Курской области показала Западу, на что способны ВСУ

    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, «на что способна Украина», заявил глава режима на Украине Владимир Зеленский в интервью изданию The New Yorker.

    Зеленский признался, что не может назвать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область «оглушительным успехом». Кроме того, он не думает, что вторжение ВСУ в российский регион поможет закончить конфликт, передает Ura.ru.

    По словам Зеленского, атака ВСУ на Курскую область якобы показала «партнерам, на что мы способны», а журналисты вправе задаваться вопросом стало ли нападение на Курскую область «историческим провалом или успехом».

    «Меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», – заявил глава режима на Украине.

    Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Накануне СК возбудил дело против украинских военных за расстрелы жителей Курской области.

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    23 сентября 2024, 09:41 • Новости дня
    Российская армия ликвидировала элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    The Irish Times: ВС России ликвидировали элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный бывший рейнджер из Ирландии, сражавшийся на Украине, был ликвидирован российскими войсками в ходе спецоперации, пишет издание The Irish Times со ссылкой на источники.

    По данным The Irish Times, погибший солдат был членом рейнджерского крыла Сил обороны и обладал значительным опытом боевых действий на Украине, передает Ura.Ru.

    Уточняется, что ирландцу было около 20 лет, ранее он уже получал ранения в боях.

    В начале сентября российские военные нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Запорожье, погибли более 50 боевиков.

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    22 сентября 2024, 21:50 • Новости дня
    Глава британского МИД заявил о продолжении украинского конфликта «до 2026 и далее»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что конфликт на Украине продолжится в 2026 год и дольше, сообщает The Guardian.

    На конференции Лейбористской партии в Ливерпуле он заявил, что украинский конфликт будет «глубже и жестче», особенно в «конце 2025 года в 2026 году» и далее, передает «Московский комсомолец».

    Ранее американские чиновники рекомендовали Украине воздержаться от проведения крупных наступлений на южном или восточном направлениях в 2024 году.

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    23 сентября 2024, 06:57 • Новости дня
    МИД: Россия не знакома с «мирным планом» безумца Зеленского
    МИД: Россия не знакома с «мирным планом» безумца Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у безумца, но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, Россию не пригласили на обсуждение так называемого мирного плана Зеленского, и в Москве не понимают, что на уме у «безумца».

    «Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается», – цитирует РИА «Новости» Полянского.

    Дипломат отметил, что Западу придется поддержать «PR-кампанию украинского президента», а также держать украинский вопрос в центре внимания, что сейчас не просто.

    Полянский указал, что Зеленский выбрал путь эскалации, когда ВСУ вторглись в Курскую область.

    «Это был лучший ответ всем, кто надеялся, что украинское руководство стремится к миру», – добавил российский дипломат.

    Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Также он признался, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, на что способна Украина.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации.

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    23 сентября 2024, 07:58 • Новости дня
    Сакс предсказал третью мировую из-за плана Зеленского

    Миллиардер Сакс назвал план Зеленского угрозой третьей мировой

    Сакс предсказал третью мировую из-за плана Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил опасения, что реализация плана победы Владимира Зеленского может спровоцировать третью мировую войну, напомнив о его ключевых инициативах.

    Сакс в своем сообщении в соцсети Х отметил, что Зеленский представил план президенту США Джо Байдену, который включает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по российской территории, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что такие шаги могут быть восприняты как начало третьей мировой войны.

    Миллиардер выразил надежду, что Байден осознает причины, по которым ранее не согласился на немедленное вступление Украины в НАТО и нанесение дальнобойных ударов, и продолжит придерживаться прежней позиции.

    Ранее Сакс заявил, что планы США разрешить Киеву бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России могут привести к третьей мировой войне.

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    22 сентября 2024, 23:27 • Новости дня
    В Закарпатье верующие отбили у военкомов священников, которых хотели забрать в ВСУ

    Депутат Рады Дмитрук: В Закарпатье сотрудники ТЦК забрали двух священников УПЦ после литургии

    Tекст: Вера Басилая

    В Закарпатской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) похитили двух священников Украинской православной церкви (УПЦ), после митинга под Хустским ТЦК и под давлением верующих их отпустили, сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

    По его словам, отца Василия из Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии затолкали в микроавтобус сразу же после литургии, передает «Лента.ру».

    Дмитрук рассказал, что у священников отобрали телефоны и документы. Верующие УПЦ пришли под военкомат города Хуста с требованием освободить священников. Украинские СМИ пишут, что люди также перекрыли дорогу в селе Иза, откуда попытались мобилизовать отца Василия и отца Степана.

    Дмитрук сообщил, что после митинга под Хустским ТЦК и под давлением верующих ближе к вечеру священников отпустили.

    Отцу Степану военкомат дал трое суток на то, чтобы покинуть Закарпатскую область и явиться в одесский военкомат. Отца Василия ждут в хустском военкомате через месяц, передает ТАСС.

    Ранее командование сухопутных войск Украины издало директиву, запрещающую мобилизацию мужчин моложе 25 лет, ранее имевших статус «ограниченно годен».

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    22 сентября 2024, 20:05 • Новости дня
    Украинскую ракету уничтожили в небе Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Курской областью уничтожена украинская ракета, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он указал, что ракета была уничтожена днем в воскресенье.

    Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России успешно перехватили шесть ракет и беспилотник над Курской областью.

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    23 сентября 2024, 09:11 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен 20 украинских военных под Угледаром

    Под Угледаром 20 украинских военнослужащих, включая двух офицеров, сдались в плен российским войскам, большая часть из них – бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады.

    Под Угледаром российские войска захватили в плен 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет ТАСС. Среди них оказались двое офицеров. Большинство пленных – бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая старается удерживать оборону на Угледарском направлении. Раненым среди пленных оказана необходимая медицинская помощь.

    Сдавшиеся военнослужащие сообщают, что большинство из них были мобилизованы недавно и находились на линии соприкосновения от одного дня до двух недель. Они также рассказали, что неоднократно запрашивали помощь у своего командования, однако поддержки не получили. Это могло повлиять на их решение сдаться в плен.

    В данный момент ВСУ предпринимают попытки эвакуации военнослужащих из Угледара, сообщают в силовых структурах. Это первые подобные попытки покинуть город, который занимает стратегическую позицию. Мотивы и успехи этих операций пока остаются неизвестными, но это может свидетельствовать о стремлении противника отступить от удерживаемой территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Роберт Погорелов рассказал, что потери украинской армии под Угледаром растут, а эвакуационные группы не справляются с количеством погибших и раненых.

    Как отметил старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным «Азик», активные штурмовые действия подразделений морской пехоты ТОФ в Пречистовке длились не более четырех часов. Кроме того, украинские войска в ходе панического бегства из Пречистовки оставили много западного оборудования и вооружения.

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    22 сентября 2024, 15:54 • Новости дня
    Российские морпехи сорвали ротацию ВСУ в Курской области
    Российские морпехи сорвали ротацию ВСУ в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы 155-й бригады морской пехоты обнаружили рацию на брошенной позиции ВСУ, что позволило им узнать о планах противника по эвакуации раненых и своевременно уничтожить бронегруппу, рассказал журналистам командир взвода с позывным «Скупой».

    По его словам, бойцы 155-й бригады морской пехоты российской армии обнаружили рацию на брошенной позиции украинских вооруженных сил в Курской области, сообщает ТАСС. Из перехваченных радиопереговоров морпехи узнали, что украинская бронегруппа собирается эвакуировать своих раненых и погибших с помощью бронетехники.

    Благодаря полученной информации, российские морпехи смогли подготовиться к атаке на приближающуюся бронегруппу ВСУ. В результате они встретили и уничтожили противника, предотвратив ротацию. «Скупой» подчеркнул, что своевременные действия позволили избежать потерь среди российских бойцов.

    Ранее российские морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков. Ранее военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты уничтожили колонну бронетехники, на которой боевики пытались заехать вглубь российской территории. Кроме того, морские пехотинцы этой бригады уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом.

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    23 сентября 2024, 10:30 • Новости дня
    Зеленский посетил завод боеприпасов в США и запросил больше снарядов для ВСУ

    Associated Press: Зеленский посетил завод боеприпасов в США и запросил больше снарядов для ВСУ

    Зеленский посетил завод боеприпасов в США и запросил больше снарядов для ВСУ
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время визита в США глава киевского режима Владимир Зеленский посетил завод в Пенсильвании, где производятся боеприпасы для ВСУ, и призвал увеличить поставки снарядов, пишет Associated Press со ссылкой на члена Палаты представителей США Мэтта Картрайта.

    Зеленский выразил благодарность за уже предоставленную помощь, но подчеркнул необходимость в дополнительных снарядах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    «Спасибо, и нам нужно больше», – приводит Картрайт слова украинского лидера.

    Отмечается, что во время визита Зеленского территория вокруг завода была оцеплена, в районе находилось множество правоохранителей.

    Одна из жительниц США, чьи родители переехали с Украины, рассказала изданию, что все больше ее знакомых выступают против выделения средств на помощь Киеву, считая, что они должны быть направлены на решение внутренних проблем страны.

    Напомним, главу киевского режима Владимира Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета. Он заявил, что сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланированы встречи в Вашингтоне.

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    22 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в приграничном районе Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами танка ВСУ в приграничном районе Курской области.

    В описании к видео говорится, что на кадрах видны прямые попадания боевых беспилотников, взрыв и пожар на месте уничтожения танка боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что танк пытался прорваться к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области.

    Ранее сообщалось, что в районе Зеленого Шляха Курской области российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация» ВСУ.

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    22 сентября 2024, 15:29 • Новости дня
    Из Глухова на севере Украины эвакуировали 10 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Глухова начали обязательную эвакуацию жителей, успев вывезти уже 10 тыс. человек, что составляет почти треть населения города, который расположен в приграничной зоне с Россией, сообщили местные власти.

    По их информации, эвакуировано около трети населения города Глухова в Сумской области Украины, передает ТАСС. Глава Глуховской общины Надежда Вайло рассказала, что с момента начала эвакуации из города выехали 10 тыс. человек. Это стало необходимым из-за близости Глухова к границе с Россией.

    По словам Вайло, эвакуация была своевременной, особенно с учетом того, что город находится в приграничной зоне. Она также отметила, что почти 70% детей были эвакуированы сразу после объявления обязательной эвакуации. Глухов расположен в 15 км от границы с Россией на территории Шосткинского района Сумской области.

    Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию еще в 30 населенных пунктах в подконтрольной украинским войскам части Донецкой народной республики. Ранее они планировали эвакуировать еще 25 тыс. человек из Сумской области, которая граничит с Россией. Кроме того, власти Украины заявили о принудительной эвакуации более шести тысяч жителей из 23 населенных пунктов Сумской области, сославшись на угрозу безопасности со стороны России.

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    22 сентября 2024, 17:13 • Новости дня
    Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские СМИ сообщили, что в подконтрольном Киеву Херсоне раздаются взрывы.

    «В Херсоне слышны взрывы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал.

    В четверг телеканал также сообщал о взрывах в Херсоне.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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