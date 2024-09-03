Украинский полк «Днепр-1» объявлен в России террористической организацией

Tекст: Антон Антонов

Список опубликован на сайте ФСБ. Под номером 52 в нем указано «террористическое сообщество «Днепр-1» (батальон «Днепр-1», полк «Днепр-1»)». Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд. Как следует из опубликованных данных, решение было вынесено в декабре и вступило в силу в конце июня.

«Днепр-1» сформировали в апреле 2014 года, он стал первым добровольческим формирование особого назначения в структуре МВД Украины, пишет «Российская газета».

Напомним, «Днепр-1» участвовал в украинской карательной «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе. Его членов обвиняли в похищениях людей и пытках. Он входил в число вооруженных формирований, которые финансировал украинский олигарх Игорь Коломойский.