Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».4 комментария
Украинский полк «Днепр-1» объявлен в России террористической организацией
Россия включила украинский полк (батальон) «Днепр-1» в единый федеральный список организаций, признанных террористическими.
Список опубликован на сайте ФСБ. Под номером 52 в нем указано «террористическое сообщество «Днепр-1» (батальон «Днепр-1», полк «Днепр-1»)». Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд. Как следует из опубликованных данных, решение было вынесено в декабре и вступило в силу в конце июня.
«Днепр-1» сформировали в апреле 2014 года, он стал первым добровольческим формирование особого назначения в структуре МВД Украины, пишет «Российская газета».
Напомним, «Днепр-1» участвовал в украинской карательной «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе. Его членов обвиняли в похищениях людей и пытках. Он входил в число вооруженных формирований, которые финансировал украинский олигарх Игорь Коломойский.