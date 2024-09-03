Эксперт Липов: Банки и полиция никогда не просят перевести деньги на «безопасный счет»

Tекст: Алексей Дегтярев

Если неизвестные звонят или пишут от имени правоохранителей или Центробанка, то не надо спешить выполнять их просьбы, сказал Липов RT.

Настоящие сотрудники не будут просить о переводе денег на «безопасные счета», не станут запрашивать личные данные через телефон или мессенджеры, отметил он.

Лучше всего перезвонить в организацию, от имени которой совершен звонок, при этом использовать официальный номер телефона, указанный на официальном сайте.

«Никогда не используйте номер, предоставленный звонящим. Никогда не предоставляйте по телефону или в мессенджерах информацию о своих банковских картах, паролях или других личных данных», – предупредил эксперт.

Также не следует переходить по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей, это могут быть фишинговые ссылки для кражи данных. Специалист отметил, что нужно использовать двухфакторную аутентификацию для своих банковских аккаунтов и других важных сервисов.

Важно использовать антивирусное ПО на устройствах для защиты от фишинга и вредоносных программ.