С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.0 комментариев
Чуйченко: Четверть участников списка иноагентов исключили из него
Из перечня общего числа иностранных агентов исключена четверть участников, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на коллегии Минюста.
«На сегодня из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре», – сообщил глава ведомства, передает ТАСС.
Он добавил, что по личному заявлению иноагентов исключено 71 лицо. Минюст проверил достоверность указанных в заявлениях сведений и установил отсутствие признаков иностранного агента, подчеркнул Чуйченко.