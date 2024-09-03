С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.0 комментариев
Ми-8 совершил жесткую посадку на границе Бурятии и Иркутской области
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на границе Бурятии и Иркутской области
Найден вертолет Ми-8, с которым пропала связь на границе Иркутской области с Бурятией. Все члены экипажа вертолета, который выполнял санитарный рейс и совершил жесткую посадку, живы
«Вертолет найден. По моей информации, все живы», – сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Вертолет, совершавший санитарный рейс авиакомпании «Баргузин», совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», – написал в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
По словам Цыденова, ведется поиск экипажа.
Два человека, по предварительным данным, пострадали, в результате аварийной посадки вертолета, сообщил начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.
Ранее сообщалось, что на границе Иркутской области и Бурятии пропала связь с вертолетом Ми-8.