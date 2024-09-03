Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Ми-8 перестал выходить на связь на границе Иркутской области и Бурятии
На границе Иркутской области и Бурятии пропала связь с вертолетом Ми-8 с шестью людьми на борту
Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК устанавливают обстоятельства потери связи с вертолетом Ми-8 на границе Бурятии с Иркутской областью. На борту находилось шесть человек.
«3 сентября утеряна связь на границе ... с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск – Орлик», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
По уточненным данным, на борту вертолета находилось шесть человек.
Проводится проверка по признакам преступления ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Как сообщалось в понедельник, найдены тела всех пассажиров вертолета Ми-8, разбившегося в горах Камчатки. Воздушное судно, на борту которого находилось 22 человека, пропало с экранов радаров во время выполнения рейса между вулканом Вачкажец и селом Николаевка 31 августа.