Французский миллиардер Ньель помог Дурову остаться во Франции

Миллиардер Ксавье Ньель подтвердил помощь Павлу Дурову с судебным контролем во Франции

Tекст: Александра Юдина

По его словам, помощь была связана с обязательствами Дурова по судебному контролю, требующему его нахождения на территории Франции, передает ТАСС.

«Я считаю, что он еще не перешел черту, так как он пока не был осужден», – отметил Ньель.

Он добавил, что не знает, намеревался ли Дуров совершить что-либо незаконное, подчеркнув важность поддержки друзей в трудные времена.

«Когда мне звонит друг, у которого проблемы, то я в его распоряжении», – сказал Ньель.

В августе стало известно, что Дуров просил проинформировать о своем задержании близкого к Макрону миллиардера.

Напомним, Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию.

