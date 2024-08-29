В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.8 комментариев
Дуров просил проинформировать о своем задержании близкого к Макрону миллиардера
AFP: Дуров просил проинформировать о своем задержании близкого к Макрону миллиардера
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров во время задержании просил полицию проинформировать о случившемся французского предпринимателя Ксавье Ньеля, сообщило агентство AFP.
Ньель возглавляет совет директоров телекоммуникационной группы Iliad, а также, по данным агентства, считается близким к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, передает ТАСС.
Ранее задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров сообщил полиции, что должен был ужинать с президентом Эммануэлем Макроном.
Напомним, Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию. Политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал освобождение Дурова результатом торгов.