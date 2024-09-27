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    14 комментариев
    27 сентября 2024, 00:21 • Новости дня

    Черышев перешел в греческий клуб «Паниониос»

    Российский полузащитник Денис Черышев стал игроком греческого «Паниониоса»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский футболист Денис Черышев, покинувший «Венецию», подписал контракт с греческим «Паниониосом», однако детали соглашения остаются неизвестными.

    Российский полузащитник Денис Черышев официально стал игроком греческого футбольного клуба «Паниониос», сообщает ТАСС. Сроки контракта пока не разглашаются.

    Черышев выразил свою радость по поводу перехода и подчеркнул свою готовность усердно работать для достижения целей клуба и удовольствия болельщиков.

    «Я очень рад, что с сегодняшнего дня официально являюсь футболистом «Паниониоса». Готов упорно трудиться, чтобы помочь команде достичь поставленных целей и порадовать болельщиков», – приводит агентство слова футболиста.

    Отмечается, что Черышеву 33 года, он покинул итальянскую «Венецию» в июне 2024 года после истечения контракта. Воспитанник испанского «Реала», он также играл за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В 2016 году он стал победителем Лиги чемпионов с «Реалом» и победил в Лиге Европы в составе «Севильи» в 2014 году.

    На международной арене Черышев провел 33 матча за сборную России, забив 12 голов и отдав 5 голевых передач. На домашнем чемпионате мира 2018 года он сыграл в пяти матчах и отличился четырьмя голами.

    Клуб «Паниониос», основанный в 1890 году, является старейшим футбольным клубом Греции и двукратным обладателем Кубка Греции. В сезоне-2024/25 команда выступает во втором дивизионе чемпионата Греции.

    26 сентября 2024, 01:15 • Новости дня
    Эксперт назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»

    Эксперт Юшков: Уцелевшая часть «Северного потока» сохранит рабочее состояние несколько десятилетий

    Эксперт назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одна из веток «Северных потоков» не пострадала в результате диверсии и находится в рабочем состоянии. И хотя сейчас Россия не имеет возможности ее обслуживать, газопровод может простоять в таком положении несколько десятилетий, и запустить газ по нему можно будет в любой момент, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В четверг исполняется вторая годовщина диверсии на «Северных потоках».

    «Действительно, одна из веток «Северных потоков» сумела уцелеть после подрыва. Она не разгерметизировалась, однако в настоящий момент из нее полностью выкачан газ. Провести работы по ее подробному осмотру не удалось: Россию попросту не допускают к участку, где объекту был нанесен максимальный ущерб», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Стоит отметить, что в настоящий момент эта ветка находится в рабочем состоянии. Но ее работа никогда и не начиналась: немцы попросту не давали разрешения к началу эксплуатации. Процесс сертификации затормозился, поскольку Министерство финансов ФРГ после начала СВО отозвало справку о влиянии «Северного потока» на экономику Германии», – отмечает он.

    «Без данного документа федеральное агентство, занимавшееся организацией функционирования газопровода, попросту не может продолжить работу. То есть ввод в эксплуатацию остановлен чисто бюрократическими методами. Тем не менее для России в сложившейся ситуации все же имеются свои плюсы. Поскольку труба никогда не приступала к перекачке ресурсов, то и обслуживать ее нет необходимости», – рассказывает собеседник.

    «В отличие от остальных веток, в эту морская вода не попала. Соответственно, никаких разрушительных химических реакций для инфраструктуры не произошло. Речь идет о конструкции из металла. Она также покрыта толстым слоем бетона, что дает дополнительные гарантии для «выживания» инфраструктуры в экстремальных глубинных условиях», – поясняет эксперт.

    «Поэтому вести за ней регулярные наблюдения также не нужно. Газопровод может простоять в таком положении несколько десятилетий. Даже с действующими системами необходимые исследования проводятся нечасто: это очень надежные сооружения. Как правило, обслуживание проходит по линии компрессных станций», – акцентирует Юшков.

    «За ними действительно необходимо пристально следить, но в нашем случае не потребуется и этого. В теории, если бы «Северный поток» продолжал свою работу, его обслуживание лежало бы на плечах компаний-операторов. Первой являлась Nord Stream AG-1, 50% акций которой обладал Газпром. Остальная половина была распределена между пятью европейскими фирмами», – рассуждает собеседник.

    «Что касается Nord Stream AG-2, то здесь уже все ценные бумаги принадлежали российскому ресурсному гиганту. Однако позже ее арестовали немцы, а значит, Москва не может предпринять какие-либо технические работы в отношении трубы с чисто юридической точки зрения. Однако запустить уцелевшую ветку можно в любой момент», – считает эксперт.

    «Кроме того, контракт с европейцами у Газпрома до сих пор остается действительным. То есть если немцы изменят свое решение, то Россия в какой-то степени даже будет обязана начать поставки. Тем не менее для этого необходимо качественное изменение политической ситуации в ЕС. Они уже начинают постепенно задумываться о том, что контакты с Москвой стоит налаживать. Посмотрим, к чему это приведет», – заключил Юшков.

    В четверг, 26 сентября, будет вторая годовщина диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». По оценке Nord Stream AG, разрушения на объектах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал шизофренией нежелание Германии принимать газ по «Северному потоку». «Получать через территорию Украины могут, получать через «Турецкий поток» могут. По нитке, которая идет по дну Балтийского моря, не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, чушь просто. Ну, не хотят – не надо, мы будем наращивать наши поставки в другие регионы мира», – говорил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Ну, взяли, взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря, «Северный поток». Взорвали обе нитки «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2». Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии. Что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить? 27,5 млрд куб. м газа тут же пошло бы в Европу, в Германию. Почему они этого не делают, я не понимаю», – добавил глава государства.

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    26 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

    Путин заявил, что западные страны выбрали дорогие энергоносители вместо российских

    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских, и имеют право жить с этими последствиями, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    26 сентября 2024, 17:54 • Новости дня
    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»

    Новак заявил о готовности России возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2» в ЕС

    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия призывает к международному расследованию с участием Москвы по взрывам на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», оставаясь готовой возобновить поставки газа в Европу при соответствующем желании партнеров, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Новак указал на заинтересованность некоторых западных стран в подрывах газопроводов, подчеркнув, что международное расследование позволит получить более объективные результаты, передает ТАСС. По его мнению, необходимо учитывать заявления и позиции западных стран в этом контексте.

    «Мы неоднократно говорили, что Россия готова (возобновить поставки), если будет желание наших партнеров», – добавил вице-премьер.

    Ранее эксперт Юшков назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»

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    26 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским министром обороны Лауринасом Касчюнасом.

    По словам Писториуса, Германия и Североатлантический альянс следуют своему курсу, передает РИА «Новости».

    «Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», – сказал он.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».

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    26 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    Омич получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор

    Омич довел себя до инфаркта, пытаясь отжаться 240 раз

    Омич получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Омска на спор пытался отжался 240 раз и попал в больницу с инфарктом, теперь ему предстоит пройти курс лечения и реабилитации.

    Омич обратился за медицинской помощью после того, как почувствовал сильную боль на предпоследнем 239 отжимании, передает RTVI со ссылкой на «12 канал».

    В пресс-службе Минздрава Омской области сообщили, что пациенту было проведено стентирование коронарных артерий. Мужчине назначили курс лечения и реабилитации.

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    26 сентября 2024, 10:52 • Новости дня
    СК подсчитал ущерб от действий ВСУ в новых регионах и в приграничье России

    СК: Ущерб от действий ВСУ в новых регионах и в приграничье России оценен в 7,5 млрд рублей

    СК подсчитал ущерб от действий ВСУ в новых регионах и в приграничье России
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Ущерб от действий ВСУ в новых регионах и в приграничье России оценен в более 7,5 млрд рублей, сообщает Следственный комитет.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на ремонт поврежденных зданий и объектов инфраструктуры потребуется порядка 7,5 млрд рублей.

    «Эксперты СЭЦ провели более 700 комплексных строительно-технических экспертиз, было исследовано более 3 тыс. объектов инфраструктуры», – указано в сообщении.

    Отмечается также, что глава СК Александр Бастрыкин получает доклады о работе с пострадавшими из-за агрессии ВСУ на территории Курской области, где более 8 тыс. человек признаны потерпевшими.

    Кроме того, СК возбудил более 5,3 тыс. дел в отношении представителей политического и военного руководства Украины. Завершены предварительные следственные мероприятия по 355 уголовным делам касательно 496 обвиняемых.

    Известно, что 785 иностранных наемников привлекли к уголовной ответственности.

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    26 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин назвал развитие переработки углеводородов приоритетной задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной задачей для отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является увеличение объемов переработки углеводородов в России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах – еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа. Важно обеспечить сырьевую базу, добычу ресурсов», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что энергобаланс России – один из самых зеленых в мире.

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    26 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Лидер Экваториальной Гвинеи пригласил российский бизнес в страну

    Лидер Экваториальной Гвинеи Мбасого призвал российских предпринимателей к сотрудничеству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого на переговорах с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду на активное участие российского бизнеса в экономических проектах своей страны.

    Мбасого отметил, что ждет российских предпринимателей в Экваториальной Гвинее для участия в различных экономических проектах, подчеркнув, что страна готова к сотрудничеству в сферах, которые интересны компаниям из России, передает ТАСС.

    «В тех сферах, в которых они хотят принимать участие, мы приглашаем и надеемся на более активное сотрудничество», – сказал он.

    Напомним, в четверг в Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Лидеры обсудили стабилизацию энергорынков.

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    26 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Блинкен высказался об обновлении ядерной доктрины России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственны и несвоевременны», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Этот шаг Москвы «абсолютно безответственен» на фоне проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН, заявил Блинкен в интервью MSNBC, передает Reuters. Кроме того, весь мир сейчас якобы говорит о «необходимости большего разоружения и нераспространения», добавил он.

    Напомним, Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

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    26 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Швейцарские власти пытались помешать празднованию похода Суворова

    Посол Гармонин: Швейцарские власти пытались помешать празднованию похода Суворова через Альпы из-за конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кантональные власти Ури в Швейцарии попытались помешать празднованию Россией 225-летия похода генерала Александра Суворова через Альпы, сославшись на конфликт на Украине, сообщил посол России в Берне Сергей Гармонин.

    Первоначально власти сочли нецелесообразным проводить мероприятие, но после повторного обращения согласились при условии, что церемония будет ограничена по времени и числу участников, сообщил Гармонин, передает РИА «Новости».

    Мероприятие должно было длиться не более 20 минут, с участием не более пятнадцати человек, без прессы, речей и музыкального сопровождения. Дополнительно требовалось предоставить список имен участников и номерных знаков автомобилей. Однако российская сторона настояла на участии более двадцати человек, предоставив только список машин.

    «Мы ответили, что у нас будет не меньше 20 человек, поименный список не направляли, а только список машин. Мы постарались, конечно, не давать оснований властям кантона Ури запретить нам проведение мероприятия, как несоответствующие требованиям», – сказал Гармонин.

    Дипломат добавил, что после официальной части к мероприятию присоединились многочисленные соотечественники и граждане Швейцарии, а также жители Германии и Австрии, чтобы почтить память Суворова и его солдат.

    Русский генерал Александр Суворов в 1799 году возглавил поход через швейцарские Альпы в ходе войн второй коалиции против Франции. Несмотря на сложные условия и тяжелые потери, он сумел преодолеть перевалы и сразиться с французскими войсками. Памятник в Андерматте был установлен в 1898 году и символизирует исторические связи между Россией и Швейцарией.

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    26 сентября 2024, 21:40 • Новости дня
    СМИ: В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за беглого срочника с автоматом

    RT: В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за беглого срочника с автоматом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подмосковье введен план «Перехват» в связи с побегом солдата срочной службы, который покинул многофункциональный огневой центр с автоматом на руках, пишет RT со ссылкой на источник.

    По данным RT, у сбежавшего Даниила Ф. при себе был автомат.

    Как пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал «112», Даниил Ф. – военнослужащий Преображенского полка, проходивший подготовку в многофункциональном огневом центре в парке «Патриот».

    В 2021 году срочник с оружием сбежал из воинского ракетного соединения в Свердловской области.

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    26 сентября 2024, 22:44 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на медиков в Москве

    Бастрыкин распорядился начать дело после нападения мигранта на врачей в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Следственного комитета Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения 24-летнего мигранта на бригаду медиков в одном из районов Москвы, где он повел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на медицинскую бригаду в Москве, пишет ТАСС.

    Инцидент произошел, когда 24-летний мигрант напал на врачей и оказал сопротивление полиции, прибывшей для его задержания.

    Ведомство сообщает, что нападение произошло в одном из районов столицы, когда бригада врачей приехала для осмотра молодого человека, который вел себя неадекватно и набросился на медиков.

    Ранее сообщалось, что в Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

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    26 сентября 2024, 12:23 • Новости дня
    В Бразилии дирижабль ФК «Сан-Паулу» упал на жилые дома

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В бразильском городе Озаску дирижабль, арендованный футбольным клубом «Сан-Паулу», рухнул на жилые дома, сообщают местные СМИ.

    В результате аварии пострадал один человек, сообщили в пожарной службе, передает РИА «Новости» со ссылкой на O Globo.

    У пострадавшего зафиксировали несколько легких травм. Падение сняли на видео местные жители.


    В клубе пояснили, что дирижабль сняли по случаю матча 1/4 финала Кубка Либертадорес против «Ботафого».

    В 2017 году в Британии крупнейшее в мире воздушное судно Airlander 10 сдулось и упало на поле в населенном пункте Кардингтон.

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    26 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи стабилизацию энергорынков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Экваториальная Гвинея стремятся стабилизировать мировые энергетические рынки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером этой африканской страны Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

    Путин отметил, что Экваториальная Гвинея является партнером России и в организации производителей, экспортеров газа, и в ОПЕК+, передает ТАСС. «Нашей общей задачей, безусловно, является стабилизация мировых энергетических рынков», – сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что две страны связывают крепкие дружеские отношения, которые имеют долгую историю. Путин выразил уверенность в том, что восстановление дипломатических представительств будет способствовать дальнейшему развитию этих отношений. Он также отметил хорошие перспективы для военно-технического сотрудничества между Россией и Экваториальной Гвинеей.

    Напомним, в четверг в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

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    26 сентября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин заявил о роли российских энергоресурсов в энергобезопасности дружественных стран
    Путин заявил о роли российских энергоресурсов в энергобезопасности дружественных стран
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки российских энергоресурсов помогают дружественным странам сдерживать рост импортных цен и улучшать конкурентоспособность на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН).

    «Поставки энергоресурсов из России позволяют дружественным странам сдержать рост импортных цен, обеспечивать свою энергетическую безопасность и экономическую устойчивость. Позволяют им более успешно конкурировать на мировом рынке», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что на долю дружественных стран приходится более 90% энергетического экспорта России.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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