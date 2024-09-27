Черышев перешел в греческий клуб «Паниониос»

Российский полузащитник Денис Черышев стал игроком греческого «Паниониоса»

Tекст: Денис Тельманов

Российский полузащитник Денис Черышев официально стал игроком греческого футбольного клуба «Паниониос», сообщает ТАСС. Сроки контракта пока не разглашаются.

Черышев выразил свою радость по поводу перехода и подчеркнул свою готовность усердно работать для достижения целей клуба и удовольствия болельщиков.

«Я очень рад, что с сегодняшнего дня официально являюсь футболистом «Паниониоса». Готов упорно трудиться, чтобы помочь команде достичь поставленных целей и порадовать болельщиков», – приводит агентство слова футболиста.



Отмечается, что Черышеву 33 года, он покинул итальянскую «Венецию» в июне 2024 года после истечения контракта. Воспитанник испанского «Реала», он также играл за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В 2016 году он стал победителем Лиги чемпионов с «Реалом» и победил в Лиге Европы в составе «Севильи» в 2014 году.

На международной арене Черышев провел 33 матча за сборную России, забив 12 голов и отдав 5 голевых передач. На домашнем чемпионате мира 2018 года он сыграл в пяти матчах и отличился четырьмя голами.

Клуб «Паниониос», основанный в 1890 году, является старейшим футбольным клубом Греции и двукратным обладателем Кубка Греции. В сезоне-2024/25 команда выступает во втором дивизионе чемпионата Греции.