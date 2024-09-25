Боррель призвал не допустить превращения Украины во «вторую Белоруссию»

Tекст: Антон Антонов

«Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде», – сказал Боррель на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Обращаясь к «любителям мира», призывающим завершить конфликт из-за его высокой стоимости для Запада, Боррель отметил, что без поддержки Запада Украине пришлось бы сдаться.

«Это то, о чем они просят? Не в нашем случае. Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией. Это должно быть всем понятно», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Боррель прокомментировал возможность рассмотрения предложений Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что готов будет обсуждать их только в случае, если Трамп вновь станет президентом США, а сейчас тот «просто кандидат».

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Боррель стал «глашатаем войны». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Боррель стремится «остаться в истории как самый главный русофоб в Европе». Политолог Александр Рар заявил, что Боррель не является специалистом в военной области и окружен людьми, черпающими информацию из мейнстрима, утверждающими, что Киев достигнет преимущества при увеличении военной поддержки ЕС.