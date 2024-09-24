Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.22 комментария
Суд запретил организацию «Президиум Верховного Совета СССР»
Организация «Президиум Верховного Совета СССР» признана экстремистской
Пермский краевой суд удовлетворил иск прокуратуры и признал организацию «Президиум Верховного Совета СССР» экстремистской, запретив ее деятельность на территории России, сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщили в пресс-службе с этого момента деятельность данной организации запрещена по всей России, передает ТАСС.
Исковое заявление было подано прокуратурой Пермского края летом 2024 года. В нем утверждалось, что данное общественное объединение необходимо признать экстремистским и запретить его деятельность на территории Российской Федерации. Представители суда подтвердили удовлетворение всех требований прокурора.
Ранее в Тамбовский районный суд поступил иск Генеральной прокуратуры России с просьбой признать бизнесмена Юрия Шефлера и ряд принадлежащих ему компаний экстремистским объединением. До этого Октябрьский суд Петербурга вынес решение о признании журналиста Александра Невзорова и его супруги Лидии Невзоровой экстремистским объединением. Кроме того, Международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.