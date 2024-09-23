В деле главы «Военторга» Павлова появились новые фигуранты

В деле Павлова выявили двух новых фигурантов по обвинению в хищении

Tекст: Денис Тельманов

Два новых фигуранта были добавлены в дело главы «Военторга» Владимира Павлова, который обвиняется в хищении 400 млн рублей при выполнении государственных контрактов, сообщает ТАСС.

Суд Мещанского района Москвы продлил арест всем фигурантам дела, включая Павлова, Тимура Исакова, Дмитрия Комлева и Сергея Тетруашвили, до 30 декабря.



Судья Анна Майорова огласила решение о продлении срока содержания под стражей, отметив, что такое решение было принято в связи с необходимостью продолжения расследования. Подробности дела остаются в центре внимания, так как оно связано с крупными суммами и государственными контрактами.

Обвиняемые, включая Павлова, являются ключевыми фигурами в сфере государственных поставок, и их действия могут иметь значительное влияние на доверие к системе госзакупок. Дело вызывает большой интерес как в юридических кругах, так и среди общественности, так как на кону стоят крупные суммы и серьезные обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы арестовал Владимира Павлова, руководителя «Военторга», по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для Минобороны России. Ранее сообщалось, что МВД возбудило дело о хищении крупной суммы денег руководством и сотрудниками «Военторга», а Павлов был задержан.