Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.0 комментариев
В деле главы «Военторга» Павлова появились новые фигуранты
В деле Павлова выявили двух новых фигурантов по обвинению в хищении
Мещанский суд Москвы продлил до 30 декабря содержание под стражей главы «Военторга» Владимира Павлова и других фигурантов дела о хищении 400 млн рублей.
Два новых фигуранта были добавлены в дело главы «Военторга» Владимира Павлова, который обвиняется в хищении 400 млн рублей при выполнении государственных контрактов, сообщает ТАСС.
Суд Мещанского района Москвы продлил арест всем фигурантам дела, включая Павлова, Тимура Исакова, Дмитрия Комлева и Сергея Тетруашвили, до 30 декабря.
Судья Анна Майорова огласила решение о продлении срока содержания под стражей, отметив, что такое решение было принято в связи с необходимостью продолжения расследования. Подробности дела остаются в центре внимания, так как оно связано с крупными суммами и государственными контрактами.
Обвиняемые, включая Павлова, являются ключевыми фигурами в сфере государственных поставок, и их действия могут иметь значительное влияние на доверие к системе госзакупок. Дело вызывает большой интерес как в юридических кругах, так и среди общественности, так как на кону стоят крупные суммы и серьезные обвинения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы арестовал Владимира Павлова, руководителя «Военторга», по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для Минобороны России. Ранее сообщалось, что МВД возбудило дело о хищении крупной суммы денег руководством и сотрудниками «Военторга», а Павлов был задержан.