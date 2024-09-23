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    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

    10 комментариев
    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

    33 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    10 комментариев
    23 сентября 2024, 04:27 • Новости дня

    ВСУ атаковали с помощью БПЛА город Губкин в Белгородской области

    Гладков; ВСУ атаковали с помощью БПЛА город Губкин в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ атаковали с помощью БПЛА город Губкин в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале сообщается, что ПВО сбили беспилотник в Губкине, обломки повредили десять легковых автомобилей, в шести квартирах в трех многоквартирных домах выбило  стекла.

    Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.

    22 сентября 2024, 12:23 • Новости дня
    Минобороны сообщило о крупных потерях украинских войск на всех фронтах

    Минобороны: Потери ВСУ на всех фронтах составили 1500 человек

    Минобороны сообщило о крупных потерях украинских войск на всех фронтах
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России сообщило о значительных потерях украинских войск в зоне конфликта в Донбассе: группировки войск «Юг», «Центр», «Восток» и «Запад» нанесли поражение ВСУ, уничтожив более 1500 военнослужащих.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, российская группировка «Юг» нанесла поражение тринадцати украинским бригадам, включая механизированные, десантно-штурмовые и теробороны, в результате чего ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и значительное количество техники, включая иностранные артиллерийские установки. В Минобороны также сообщили об уничтожении двух складов боеприпасов в зоне конфликта.

    Кроме того, подразделения группировки «Центр» отразили 11 контратак украинских сил, нанеся им потери в количестве 445 военнослужащих. В результате боевых действий под ударами оказались девять украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск и других.

    Группировка «Восток» также сообщила о своих успехах, отразив три контратаки и нанеся противнику потери до 145 военнослужащих. В районах Доброволье, Шахтерское и Темировка были поражены три украинские бригады, уничтожены танк и два иностранных артиллерийских орудия.

    В свою очередь, группировка «Запад» улучшила тактическое положение, отразив пять атак и уничтожив до 420 военнослужащих ВСУ. Потерянные украинские силы включали мобильную технику и артиллерийские установки. Было также уничтожено пять складов боеприпасов и радиолокационная станция AN/TPQ-50.

    Ранее в Минобороны сообщали, что российские военные отразили три попытки украинской армии прорваться через границу в сторону поселков Новый Путь и Медвежье в Курской области. Кроме того, группировка «Центр» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике ряда украинских подразделений около Дзержинска и других населенных пунктов ДНР. Также российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

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    22 сентября 2024, 10:51 • Новости дня
    ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла

    Украинский командир подтвердил потерю Красноармейска как логистического узла

    ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Положение украинских войск в районе Красноармейска (Покровск) стало критическим из-за потери важного логистического узла и постоянного контроля российских сил над основными маршрутами движения, рассказал украинский командир танкового подразделения 68-й бригады с позывным «Физик».

    Как сообщает The Washington Post, «Физик» рассказал о крайне тяжелой ситуации в районе Красноармейска. Хотя город остается под контролем Украины, его роль как логистического узла уже потеряна, передает РИА «Новости». Российские силы перекрыли три главные дороги, разрушили мосты и обеспечили контроль над движением украинских войск с помощью артиллерии и беспилотников.

    «Физик» подчеркнул, что украинские войска не могут собрать достаточно сил и пехоты для контрнаступления, из-за чего вынуждены постоянно обороняться и медленно отступать. Он добавил, что любое продвижение дается с трудом, а риск окружения остается высоким.

    Другой украинский солдат отметил нехватку боеприпасов на фронте. По его словам, на каждые три-четыре украинские ракеты приходится восемь российских. Он также указал на отсутствие панацеи против российских авиабомб, что делает ситуацию еще более сложной.

    Ранее украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Кураховском и Покровском направлениях идут тяжелые бои. Также Красноармейске на подконтрольной Киеву территории ДНР были уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии, что значительно нарушило логистику ВСУ в данном регионе.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    Коментарии (0)
    22 сентября 2024, 08:04 • Новости дня
    Росгвардейцы нашли в ДНР древние артефакты
    Росгвардейцы нашли в ДНР древние артефакты
    @ rosguard.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Росгвардии обнаружили каменные половецкие изваяния XI-XII веков на Донбассе и передали их в Мариупольский краеведческий музей для дальнейшего хранения и исследования.

    Военнослужащие Росгвардии, находясь в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении, наткнулись на исторические артефакты, о чем сообщило РИА Новости. Были обнаружены каменные, половецкие изваяния, датированные 11-12 веками нашей эры. После консультации с сотрудниками краеведческого музея Мариуполя, была подтверждена историческая ценность находок.

    Офицер Росгвардии рассказал, что при выполнении служебно-боевых задач, военнослужащие наткнулись на каменные фигуры. После дальнейшего обследования территории было найдено еще несколько изваяний. В связи с этим, было принято решение передать артефакты в музей.

    Директор краеведческого музея Мариуполя Раиса Божко подтвердила датировку артефактов, отметив их важность для коллекции музея, которая на данный момент утрачена почти на 90 процентов из-за военных действий. Новые находки станут временной частью коллекции музея для дальнейших экспонирования и научного исследования.

    Ранее сотрудники Росгвардии в ЛНР нашли и обезвредили мину-сюрприз. Кроме того, бойцы Росгвардии уничтожили танк и два бронеавтомобиля ВСУ в Курской области. Также военнослужащие Росгвардии на бывших позициях ВСУ в Старобешевском районе ДНР обнаружили замаскированный Т-72 и осколочно-фугасные зажигательные снаряды.

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    22 сентября 2024, 12:22 • Новости дня
    Песков назвал причину безответственных заявлений Столтенберга

    Песков: Столтенберг делает безответственные заявления, поскольку скоро покинет свой пост

    Песков назвал причину безответственных заявлений Столтенберга
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг позволяет себе безответственные заявления относительно несерьезности существующих у России «красных линий», поскольку скоро покинет пост, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Песков, комментируя слова Столтенберга о том, что не нужно бояться наносить удары западным оружием вглубь территории России, отметил, что Запад «одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца». Он назвал это «одержимостью, которая «проявляется у всех по-разному». По его словам, «у Столтенберга она проявляется «вот таким способом», передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что занимающий в настоящий момент пост генсека НАТО Столтенберг «человек уходящий». «Он скоро перестанет работать там, где он работает. Поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет. Но, к сожалению, я думаю, что его настрой разделяют очень многие в Европе. Мы слышали очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьезно относиться», – уточнил он, пишет РИА «Новости».

    Однако Песков также подчеркнул, что на Западе остаются «трезвые головы», анализирующие и понимающие слова президента РФ Владимира Путина об ответе на дальнобойные удары.

    Ранее Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

    В четверг украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    22 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Песков: Для России нет альтернативы победе в СВО
    Песков: Для России нет альтернативы победе в СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Песков подчеркнул, что «для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы российской победе и сейчас», передает ТАСС.

    Он отметил, что в настоящее время «идет война, они воюют с Россией». «Они воюют с нами коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель – это стратегически и тактически победить Россию», – сказал Песков. По его словам, это обязывает РФ очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать СВО, чтобы достичь всех поставленных целей, выполнить все задачи и одержать победу самим.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    22 сентября 2024, 20:05 • Новости дня
    Украинскую ракету уничтожили в небе Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Курской областью уничтожена украинская ракета, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он указал, что ракета была уничтожена днем в воскресенье.

    Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России успешно перехватили шесть ракет и беспилотник над Курской областью.

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    22 сентября 2024, 11:03 • Новости дня
    ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области
    ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские Вооруженные Силы успешно поразили пусковую установку американской РСЗО HIMARS в Сумской области, нанеся точный ракетный удар из комплекса «Искандер», сообщили в Минобороны РФ.

    В сообщении говорится, что «расчетом ОТРК «Искандер» ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО M142 HIMARS ВСУ в н.п. Шапошниково (10 км юго-западнее н.п. Сумы)», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что помимо самой установки, были уничтожены два автомобиля охранения и расчеты РСЗО.

    В минувшее воскресенье начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) заявил, что массовое производство и применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что американская реактивная система залпового огня M270 MRLS уничтожена ударом ракетного комплекса «Искандер-М» в Херсонской области.

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    22 сентября 2024, 15:54 • Новости дня
    Российские морпехи сорвали ротацию ВСУ в Курской области
    Российские морпехи сорвали ротацию ВСУ в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы 155-й бригады морской пехоты обнаружили рацию на брошенной позиции ВСУ, что позволило им узнать о планах противника по эвакуации раненых и своевременно уничтожить бронегруппу, рассказал журналистам командир взвода с позывным «Скупой».

    По его словам, бойцы 155-й бригады морской пехоты российской армии обнаружили рацию на брошенной позиции украинских вооруженных сил в Курской области, сообщает ТАСС. Из перехваченных радиопереговоров морпехи узнали, что украинская бронегруппа собирается эвакуировать своих раненых и погибших с помощью бронетехники.

    Благодаря полученной информации, российские морпехи смогли подготовиться к атаке на приближающуюся бронегруппу ВСУ. В результате они встретили и уничтожили противника, предотвратив ротацию. «Скупой» подчеркнул, что своевременные действия позволили избежать потерь среди российских бойцов.

    Ранее российские морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков. Ранее военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты уничтожили колонну бронетехники, на которой боевики пытались заехать вглубь российской территории. Кроме того, морские пехотинцы этой бригады уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом.

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    22 сентября 2024, 11:06 • Новости дня
    Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области

    Минобороны: Су-34 нанес удар по технике ВСУ в Курской области

    Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал скопление техники ВСУ в приграничном районе Курской области, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщает Минобороны.

    Как говорится в сообщении, Су-34 выполнил удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в одном из приграничных районов Курской области с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет выполнять точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    По данным Министерства обороны, разведывательные подразделения подтвердили уничтожение целей, после чего экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета. Таким образом, была обеспечена высокая эффективность и безопасность операции.

    Ранее экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Применение на Украине многоцелевых истребителей Су-34 с планирующими бомбами вызвало беспокойство в Соединенных Штатах. Ранее также сообщалось, что удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ нанес истребитель Су-34.

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    22 сентября 2024, 07:54 • Новости дня
    Средства ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над пятью регионами и Азовским морем

    Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над пятью регионами и Азовским морем

    Tекст: Вера Басилая

    В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью российскими регионами, из них шесть дронов сбиты над Азовским морем, сообщило Министерство обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, шесть беспилотников сбиты над Азовским морем, четыре дрона уничтожены над Ростовской областью, два – над  Курской областью, и по одному были подавлены или сбиты над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

    Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об отражении атаки украинских беспилотников.

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    22 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в приграничном районе Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами танка ВСУ в приграничном районе Курской области.

    В описании к видео говорится, что на кадрах видны прямые попадания боевых беспилотников, взрыв и пожар на месте уничтожения танка боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что танк пытался прорваться к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области.

    Ранее сообщалось, что в районе Зеленого Шляха Курской области российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация» ВСУ.

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    22 сентября 2024, 15:29 • Новости дня
    Из Глухова на севере Украины эвакуировали 10 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Глухова начали обязательную эвакуацию жителей, успев вывезти уже 10 тыс. человек, что составляет почти треть населения города, который расположен в приграничной зоне с Россией, сообщили местные власти.

    По их информации, эвакуировано около трети населения города Глухова в Сумской области Украины, передает ТАСС. Глава Глуховской общины Надежда Вайло рассказала, что с момента начала эвакуации из города выехали 10 тыс. человек. Это стало необходимым из-за близости Глухова к границе с Россией.

    По словам Вайло, эвакуация была своевременной, особенно с учетом того, что город находится в приграничной зоне. Она также отметила, что почти 70% детей были эвакуированы сразу после объявления обязательной эвакуации. Глухов расположен в 15 км от границы с Россией на территории Шосткинского района Сумской области.

    Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию еще в 30 населенных пунктах в подконтрольной украинским войскам части Донецкой народной республики. Ранее они планировали эвакуировать еще 25 тыс. человек из Сумской области, которая граничит с Россией. Кроме того, власти Украины заявили о принудительной эвакуации более шести тысяч жителей из 23 населенных пунктов Сумской области, сославшись на угрозу безопасности со стороны России.

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    22 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    В Тихорецком районе запретили полевые работы из-за ЧП

    Власти Тихорецкого района запретили полевые работы в зоне ЧП

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти ввели запрет на проведение полевых работ в Тихорецком районе Ростовской области в зоне 10 км от места ЧП до завершения обследования территорий, сообщил глава района Анатолий Перепелин.

    По его словам, решение было принято оперативным штабом для обеспечения безопасности сельхозтоваропроизводителей, передает ТАСС. Запрет будет действовать до полного обследования территории на наличие взрывоопасных предметов.

    Кроме того, глава района отметил, что ситуация в Тихорецке после падения БПЛА стабилизировалась, передает РИА «Новости». Общественный транспорт в городе функционирует в штатном режиме, однако выезд по направлению к станице Новорождественской остается закрытым.

    На месте инцидента продолжают работать оперативные и специальные службы, а также правоохранители. На территории сохраняется локальный режим чрезвычайной ситуации.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. После их падения начался пожар, который распространился на взрывоопасные предметы, что привело к детонации, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

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    22 сентября 2024, 17:13 • Новости дня
    Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские СМИ сообщили, что в подконтрольном Киеву Херсоне раздаются взрывы.

    «В Херсоне слышны взрывы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал.

    В четверг телеканал также сообщал о взрывах в Херсоне.

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    22 сентября 2024, 07:20 • Новости дня
    В Астраханской области отразили атаку украинских беспилотников

    Губернатор Бабушкин: ПВО отразила атаку украинских беспилотников в Астраханской области

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ предприняли попытку атаковать БПЛА объекты на территории северной части Астраханской области, дроны были сбиты, пострадавших нет, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

    Все службы и средства отработали штатно, атака беспилотников была отражена, пострадавших нет, следует из сообщения в Telegram-канале Бабушкина.

    Ранее украинский беспилотник был сбит в Ростовской области.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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