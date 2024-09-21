Харрис одобрила дебаты с Трампом на CNN

Харрис согласилась на дебаты с Трампом 23 октября в эфире CNN

Вице-президент США Камала Харрис приняла приглашение телеканала CNN на участие во вторых президентских дебатах с Дональдом Трампом, которые назначены на 23 октября. Об этом сообщает РИА «Новости». Харрис выразила надежду, что Трамп присоединится к ней на этих дебатах. Она заявила об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), отметив, что с радостью одобряет новые дебаты.

Глава избирательного штаба Харрис, Джен Диллон, в отдельном заявлении подчеркнула, что у Трампа не должно возникнуть проблем с принятием приглашения участвовать в дебатах на CNN. Однако Трамп и его избирательный штаб пока не дали официального согласия. Времени осталось немного – выборы президента США состоятся уже 5 ноября.

Ранее Харрис и Трамп уже столкнулись на дебатах в Филадельфии, организованных ABC News. По итогам тех дебатов, согласно опросам, Харрис одержала победу. Трамп, в свою очередь, не признал поражения, заявив, что это были его лучшие дебаты. Однако он отказался от участия в новом раунде.

Харрис представляет на выборах Демократическую партию, Трамп является кандидатом от Республиканской партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что евреи, поддерживающие Камалу Харрис, должны «проверить голову», выступая на мероприятии по борьбе с антисемитизмом. Между тем в последнее врепмя кандидат в президенты США Камала Харрис ограничила общение с прессой, что, по мнению психиатра Кэрол Либерман, связано с синдромом самозванца.

Дональд Трамп обошел по уровню поддержки соперницу от демократов Камалу Харрис в пяти из семи колеблющихся штатах, согласно данным опроса Колледжа Эмерсон, на которые ссылается New York Post.