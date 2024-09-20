Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Трамп обвинил евреев в поддержке Харрис на выборах
Трамп обвинил евреев в поддержке Камалы Харрис на выборах в США
Кандидат в президенты США Дональд Трамп, выступая на мероприятии по борьбе с антисемитизмом, заявил, что евреи, поддерживающие Камалу Харрис, должны «проверить голову».
Трамп выступи
на мероприятии «Борьба с антисемитизмом в Америке» с резкими заявлениями, сообщает The Jerusalem Post. Он выразил недовольство тем, что евреи могут проголосовать за вице-президента Камалу Харрис, назвав ее «радикальной левой сумасшедшей». Трамп также отметил, что евреи, поддерживающие Харрис, должны «проверить голову», передает «Вечерняя Москва».
Трамп также выразил недовольство по поводу выбора Харрис на пост вице-президента, подчеркнув, что ее потенциальный заместитель Тим Уолц является «антиизраильски настроенным левым радикалом». По словам Трампа, несмотря на меры, которые он предпринял для поддержки Израиля, на прошлых выборах он получил лишь 24 процента голосов еврейского населения.
Ранее издание Politico сообщило, что кандидат в президенты США Камала Харрис отказалась выбрать губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро своим напарником по предвыборной гонке якобы из-за его еврейского происхождения.