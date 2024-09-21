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Снаряд ВСУ разрушил квартиры в Донецке
В результате обстрела украинских войск в субботу в Петровском районе Донецка повреждены две квартиры в многоквартирном доме, при этом обошлось без пострадавших.
Снаряд, выпущенный украинскими войсками, попал в крышу многоквартирного дома в Петровском районе Донецка, передает РИА «Новости».
Снаряд пробил крышу и влетел в квартиру на пятом этаже, разрушив перекрытия и повредив квартиру на четвертом этаже.
Очевидица рассказала, что услышала мощный взрыв и увидела, как все начало обваливаться. Никто не пострадал, хотя в доме находились несколько человек.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за последние сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию региона.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что при обстрелах украинских военных в ДНР пострадали пять человек, в их числе – трое сотрудников МЧС, тушивших возгорание.