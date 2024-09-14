Пушилин: При атаке дрона в ДНР пострадали тушившие пожар сотрудники МЧС

Tекст: Алексей Дегтярев

В Никитовском районе Горловки при применении ВСУ ствольной артиллерии пострадала женщина 1966 года рождения, при атаке дрона в ходе тушения пожара пострадали три сотрудника МЧС, указал Пушилин, передает ТАСС.

В Галицыновке в результате обстрела ранена женщина 1958 года рождения.

В начале сентября в поселке Старомихайловка в Донецке из-за взрыва пострадали пятеро детей.