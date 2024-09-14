На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Пушилин: При атаке дрона в ДНР пострадали тушившие пожар сотрудники МЧС
В субботу при обстрелах украинских военных в ДНР пострадали пять человек, в их числе – трое сотрудников МЧС, тушивших возгорание, сообщил глава региона Денис Пушилин.
В Никитовском районе Горловки при применении ВСУ ствольной артиллерии пострадала женщина 1966 года рождения, при атаке дрона в ходе тушения пожара пострадали три сотрудника МЧС, указал Пушилин, передает ТАСС.
В Галицыновке в результате обстрела ранена женщина 1958 года рождения.
В начале сентября в поселке Старомихайловка в Донецке из-за взрыва пострадали пятеро детей.