  • Новость часаReuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
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    США и Британия уклонились от прямого конфликта с Россией
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    Актер Майкл Дуглас выразил сожаление из-за невозможности атаковать Россию ракетами НАТО
    Минобороны показало первые кадры с освобожденными российскими пленными
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
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    Зеленский заявил о «достижении желаемого результат» вторжения в Курскую область
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Гуманизму есть место на фронте

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.

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    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    14 комментариев
    14 сентября 2024, 18:05 • Новости дня

    Пушилин: При атаке дрона в ДНР пострадали тушившие пожар сотрудники МЧС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В субботу при обстрелах украинских военных в ДНР пострадали пять человек, в их числе – трое сотрудников МЧС, тушивших возгорание, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    В Никитовском районе Горловки при применении ВСУ ствольной артиллерии пострадала женщина 1966 года рождения, при атаке дрона в ходе тушения пожара пострадали три сотрудника МЧС, указал Пушилин, передает ТАСС.

    В Галицыновке в результате обстрела ранена женщина 1958 года рождения.

    В начале сентября в поселке Старомихайловка в Донецке из-за взрыва пострадали пятеро детей.

    14 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в ответ на заявления президента России Владимира Путина о последствиях решения разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием по России заявил, что не думает много о российском лидере.

    «Я не думаю много о Владимире Путине», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Так он отреагировал на слова Путина, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт и войны с Россией.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

    Коментарии (48)
    14 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП

    Российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы

    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП
    @ Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней марщрутами бронетехники и зон высадки, сообщает РИА «Новости».

    Боевую машину захватили на купянском направлении российские военные, в ней была обнаружена карта национального учебного центра Форт Ирвин в США, который, как выяснилось, объявил набор «актеров» со знанием русского языка для участия в учениях, передает РИА «Новости».

    На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения. На базе Форт Ирвин американские военные отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. Так, там проходила имитация действий американских войск в Ираке и Афганистане. Судя по захваченной карте, на сегодняшний день на американской базе моделируют бои на Украине.

    Между тем, в интернете появились объявления о наборе специально для учебного центра Форт Ирвин людей со знанием русского языка, особенно интересуют русскоязычные «профессионалы в области исполнения ролей»

    Соискатели должны уметь «воспроизводить культурные особенности», обладать отличными устными и письменными навыками, правильно интерпретировать сообщения, уметь говорить, читать и писать, как на английском, «так и на целевом языке»

    В центре Форт Ирвин «актеры» должны изображать «местных органов власти, сотрудников сил безопасности страны»,  членов религиозных групп и их лидеров, беженцев и перемещенных лиц, заключенных и так далее. Кроме русских актеров, разыскиваются также соискатели со знанием арабского, китайского, дари, корейского и пушту.

    Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.

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    14 сентября 2024, 15:49 • Видео
    Раскрыт план Трампа по Украине

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

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    13 сентября 2024, 23:13 • Новости дня
    В Раде заявили о «сотнях тысяч заявлений» об отказе от украинского гражданства

    Депутат Рады Княжицкий: В посольствах лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства

    В Раде заявили о «сотнях тысяч заявлений» об отказе от украинского гражданства
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В посольствах за рубежом лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства из-за прекращения оказания консульских услуг военнообязанным гражданам, сообщил депутат Верховной рады Николай Княжицкий.

    Он также сообщил, что люди с двойным гражданством пытаются избавиться от украинских паспортов. По его словам, причина массового отказа от гражданства Украины – прекращение оказания консульских услуг военнообязанным мужчинам по приказу МИДа, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Княжицкий сообщил, что посольства пытаются возобновить предоставление консульских услуг.

    Ранее стало известно, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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    13 сентября 2024, 19:59 • Новости дня
    Зеленский возложил на Байдена ответственность за свой «мирный план»
    Зеленский возложил на Байдена ответственность за свой «мирный план»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение всех пунктов его плана по завершению конфликта полностью зависит от американского лидера Джо Байдена.

    Зеленский на конференции так называемой Ялтинской европейской стратегии в Киеве указал, что в его плане «немного пунктов», но каждый пункт будет зависеть от решения Байдена, передает ТАСС.

    По его словам, он не может полностью огласить свою инициативу, поскольку «дал слово» ничего не разглашать Байдену. Украинский лидер заверил, что он намерен встретиться с президентом США и представить данный план в этом месяце.

    Ранее Зеленский объявил о создании новой дорожной карты по украинскому урегулированию, он хочет представить его кандидатам в президенты США и странам G7.

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    14 сентября 2024, 06:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили большую группировку наемников под Купянск для сдерживания России

    Марочко: Командование ВСУ перебросило огромную группировку наемников под Купянск

    ВСУ перебросили большую группировку наемников под Купянск для сдерживания России
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Купянск Харьковской области «огромную группировку» украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на данном участке фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, группировка украинских нацбатов состоит из выходцев из латиноамериканских стран, грузинских наемников, некоторых стран Прибалтики и Польши.

    Марочко отметил, что командование ВСУ пытается заткнуть бреши в обороне любыми абсолютно подразделениями, которые снимает с других участков фронта, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские нацбаты под Купянском выполняют роль «сдерживающего фактора» – заградотрядов.

    Между тем, ВС России после удачных боев у Купянска Харьковской области закрепляют позиции, подтягивают фланги. По его словам, у нескольких населенных пунктов под Купянском ВСУ отброшены к Оскольскому водохранилищу.

    Ранее ВСУ начали насильственно эвакуировать людей из Купянского района.

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    14 сентября 2024, 16:01 • Новости дня
    Актер Майкл Дуглас выразил сожаление из-за невозможности атаковать Россию ракетами НАТО
    Актер Майкл Дуглас выразил сожаление из-за невозможности атаковать Россию ракетами НАТО
    @ Ivanka Voisin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Голливудский актер Майкл Дуглас заявил: ему жаль, что Россию пока нельзя атаковать натовскими ракетами из-за страха перед ядерной угрозой.

    Дуглас в качестве «посла доброй воли ООН» встретился в Киеве с Владимиром и Еленой Зеленскими. Визит артиста был организован, по некоторым данным, экс-президентом сочинского «Кинотавра», продюсером Александром Роднянским (признан иноагентом), передает телеканал «360».

    Ранее в МИД России заявили, что ответят на поставки дальнобойного оружия ВСУ так, что мало не покажется.

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    14 сентября 2024, 12:59 • Новости дня
    Иностранные наемники оказались неэффективными в Курской области

    Иностранные наемники проявили низкую эффективность в Курской области

    Иностранные наемники оказались неэффективными в Курской области
    @ Sgt. Christian Aquino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Во время украинского вторжения в Курскую область иностранные наемники, поддерживающие ВСУ, проявили низкую эффективность, оставаясь позади украинских бойцов и не находя укрытия от российских атак, сообщили в силовых структурах.

    Наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области, оказались малоэффективными, пишет ТАСС. Источник в силовых структурах рассказал, что иностранные бойцы не занимают передовые позиции и чаще всего остаются позади основных украинских сил. Даже на начальных этапах вторжения в регион наемники не проявляли активности, прячась за украинскими солдатами.

    Российские вооруженные силы активно используют высокоточное оружие, включая ракеты «Искандер», что делает пребывание наемников в регионе особенно рискованным. Это оружие в сочетании со ствольной артиллерией уничтожает колонны противника, вынуждая иностранных бойцов искать укрытие. Однако, по словам источника в силовых структурах, даже находясь в тылу, они не могут найти безопасное укрытие из-за постоянной угрозы обстрелов и атак с российской стороны.

    Таким образом, наемники не могут эффективно действовать в условиях, созданных российскими военными. Их присутствие не оказывает существенного влияния на ход боевых действий в Курской области. Российская артиллерия и ракеты постоянно находят свои цели, что значительно снижает боеспособность иностранных наемников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали наступление на Купянском направлении и смогли продвинуться более чем на десять километров вглубь обороны противника. В связи с этим, ВСУ приняли решение о переброске под Купянск крупных резервов, включая нацбатальоны и иностранных наемников.

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    13 сентября 2024, 23:50 • Новости дня
    Белый дом призвал не ждать решений по ударам вглубь России

    Карин Жан-Пьер: На встрече Байдена и Стармера не ожидается решения по ударам ВСУ вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не будет, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Изменения в политике нет», – цитирует РИА «Новости» Карин Жан-Пьер

    По ее словам, никаких объявлений о разрешении ВСУ бить вглубь России по итогам встречи Байдена и Стармера ждать не стоит.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием»  будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    14 сентября 2024, 12:32 • Новости дня
    ВС России уничтожили инфраструктуру аэродрома и базу катеров спецназа ВСУ
    ВС России уничтожили инфраструктуру аэродрома и базу катеров спецназа ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил спецопераций ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того они поразили скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 53 беспилотника.

    С начала проведения спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31554 беспилотника, 579 ЗРК, 18133 танка и других бронемашин, 1454 боевые машины РСЗО, 14598 орудий полевой артиллерии и минометов, 26070 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    13 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Белый дом: Решения по дальнобойному оружию после встречи Байдена и Стармера не ожидается
    Белый дом: Решения по дальнобойному оружию после встречи Байдена и Стармера не ожидается
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белый дом не ожидает решения по теме ударов дальнобойным оружием по России после встречи президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера, заявил координатор по страткоммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что не стал бы ожидать объявления по поводу ударов дальнобойным оружием вглубь России после встречи лидеров двух стран, и пояснил, что политика США по этому поводу не изменилась, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» – не что иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте, что будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    14 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
    Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по украинским боевикам в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Истребитель-бомбардировщик ударил по военной технике и скоплению личного состава ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее Су-34 уничтожил ударом ФАБ-500 десятки украинских военных на Купянском направлении.

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    14 сентября 2024, 02:13 • Новости дня
    Белый дом не сообщил о решении Байдена и Стармера по ударам вглубь России

    Белый дом: Байден после встречи со Стармером не сообщил об одобрении ударов вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщил о решении разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России, следует из опубликованного документа.

    В релизе по итогам встречи Байдена и Стармера говорится о неизменной поддержке Украине, которая «продолжает защищаться от российской агрессии», передает РИА «Новости».

    Документ не содержит никаких упоминаний о решении Вашингтона и Лондона о снятии запрета по ударам ВСУ вглубь российской территории.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    14 сентября 2024, 15:54 • Новости дня
    Зеленский заявил о «достижении желаемого результат» вторжения в Курскую область

    Reuters: Зеленский заявил о якобы достижении желаемого результата вторжения в Курскую область

    Зеленский заявил о «достижении желаемого результат» вторжения в Курскую область
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область якобы «привело к некоему желаемому результату», сообщает Reuters.

    Глава киевского режима утверждает, что операция в Курской области якобы помогла замедлить продвижение ВС России на других участках фронта, в частности, на донецком направлении и районе Харькова, передает Lenta.ru.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек.

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    13 сентября 2024, 19:18 • Новости дня
    МИД: Передача Португалией вертолетов Украине – враждебный шаг

    В МИД заявили, что передача Португалией вертолетов Украине углубляет кризис в отношениях между странами

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия рассматривает передачу Португалией шести российских противопожарных вертолетов Украине как враждебный шаг. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Рассматриваем факт передачи данной авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг в отношении нашей страны в русле преступного курса коллективного Запада по ведению гибридной войны против России и затягиванию конфликта на Украине», – сказала Захарова, сообщает ТАСС.

    По ее словам, действия Португалии свидетельствуют о «практически полной утрате внешнеполитической самостоятельности» и способствуют дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях.

    Ранее власти Португалии объявили о завершении процесса передачи шести российских противопожарных вертолетов Украине.

    Коментарии (5)
    14 сентября 2024, 14:32 • Новости дня
    Минобороны показало первые кадры с освобожденными российскими пленными
    Минобороны показало первые кадры с освобожденными российскими пленными

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало видеозапись с освобожденными из украинского плена российскими военными, в ролике запечатлено, как бойцов перевозят на специальном автобусе.

    «Еще не могу даже признать это [освобождение] еще», – рассказал один из освобожденных в ролике, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

    Ранее Минобороны сообщало, что по итогам переговоров в Россию с подконтрольных Киеву территорий возвращены 103 военнослужащих.

    Коментарии (3)
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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Гуманизму есть место на фронте

      На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.

      0 комментариев
    • Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин
      Эльфы пошли против Невзлина

      Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

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    • Андрей Перла Андрей Перла
      Мирного тыла больше нет

      До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

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    • Раскрыт план Трампа по Украине

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