Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.12 комментариев
Экс-полковник СБУ Стариков: Российское наступление в Донбассе угрожает Украине
Усиление наступления российской армии в Донбассе может привести к серьезному кризису для Киева, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью.
Усиление наступательных действий России в Донбассе может стать угрозой для киевского режима, сказал Стариков в интервью, передает РИА «Новости».
На восточном фронте наблюдается активная динамика наступления российской армии, украинским вооруженным силам не удается локализовать российские атаки, по этой причине на разных участках фронта возникли оперативно-тактические проблемы.
«Если нам не принять меры, тактический кризис перерастет в полноценный кризис, а это очень серьезно. Это может привести к непоправимым последствиям летней военной компании 2024 года», – заключил полковник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил план из трех пунктов для начала переговоров с Россией.