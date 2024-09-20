  • Новость часаЭксперт заявил о полномасштабном военном конфликте Израиля с Ливаном
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ФРС США снижением ставки бьет по доллару
    Европейцев призвали сократить потребление электроэнергии из солидарности с Украиной
    Матвиенко рассказала анекдот про пейджеры
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов
    Гражданин США рассказал о планах военного переворота в Белоруссии
    США пригрозили ужесточить санкции против российской нефти
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    0 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

    6 комментариев
    20 сентября 2024, 11:58 • Новости дня

    Французский политик назвал безумием резолюцию ЕП об ударах по России

    Французский политик Филиппо назвал безумием резолюцию Европарламента об ударах по России

    Tекст: Константин Сергеев

    Безумием резолюцию Европарламента (ЕП) с призывом снять ограничения на удары западным оружием по России считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Европарламент хочет тотальной войны, в данном случае следуя позиции самых агрессивных натовских «ястребов». Полное безумие показывает Евросоюз, который стремится к войне по указке Вашингтона», – приводит ТАСС слова Филиппо.

    Как считает Филиппо, Франции нужно выходить из Евросоюза и помогать мирному урегулированию украинского конфликта.

    Как сообщалось, депутаты Европарламента в четверг проголосовали за отмену ограничений на удары западным оружием по территории России. Соответствующий призыв содержится в резолюции, одобренной на пленарной сессии ЕП в Страсбурге. Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако используются в Европе для продвижения определенных политических взглядов.

    17 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поругались во время встречи в Киеве. Об этом пишет польский журнал Onet со ссылкой на участников переговоров.

    «По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре», – приводит сообщение РБК

    Источники сообщили, что якобы Зеленский обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины, и призвал Варшаву сбивать российские ракеты над Украиной. Сикорский в ответ заявил, что такие действия невозможны без решения НАТО.

    Кроме того, Зеленский попросил передать Киеву больше военной техники и в то же время обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни. Сикорский в ответ призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения, но Зеленского «это не убедило».

    Ранее сообщалось, что Киев пытается втянуть Польшу в войну с Белоруссией

    Коментарии (11)
    18 сентября 2024, 18:55 • Новости дня
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России, можно охарактеризовать фразой «слабоумие и отвага», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Есть такое выражение – «слабоумие и отвага». Это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях и другого цвета линиях. Вопрос в здравом смысле», – сказала Захарова в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

    Коментарии (27)
    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    19 сентября 2024, 18:17 • Новости дня
    Столтенберг рассказал хорошую и плохую новость про финансирование НАТО

    Столтенберг: Страны НАТО должны тратить на оборону больше 2% ВВП

    Столтенберг рассказал хорошую и плохую новость про финансирование НАТО
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны – члены альянса увеличить расходы на оборону. Об этом он заявил в своей прощальной речи в Брюсселе.

    По словам Столтенберга, нынешний норматив в 2% ВВП уже недостаточен для обеспечения безопасности альянса, передает ТАСС

    «Хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, данное нами десять лет назад. Но плохая новость заключается в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность», – заявил он.

    Напомним, что срок полномочий Столтенберга истекает в конце сентября.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недальновидными и опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных ударах по России западным оружием, подчеркнув, что такие высказывания игнорируют предупреждения президента Владимира Путина.

    Коментарии (13)
    18 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Эстония и Финляндия решили разработать планы по запрету флота России на Балтике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью газете Helsingin Sanomat заявил о необходимости разработки совместных с Финляндией планов по ограничению передвижения российского флота в Финском заливе.

    Как сообщает ТАСС, командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил о планах Эстонии и Финляндии по усилению морской обороны. Мерило отметил, что страны должны разработать более конкретные меры для ограничения деятельности российского флота в Финском заливе.

    Мерило подчеркнул, что НАТО в основном контролирует Финский залив и сотрудничество в области морской обороны Эстонии и Финляндии будет усиливаться. Оба государства стремятся к созданию планов, которые позволят закрыть Финский залив для российского флота, если это потребуется для обеспечения безопасности.

    На вопрос о потенциальных условиях закрытия Финского залива, Мерило ответил, что меры будут зависеть от ситуации с безопасностью в регионе. Он добавил, что союзники готовы принять такие меры, если возникнет опасность.

    Ранее посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда, если Москва бросит вызов НАТО. Он отметил, что после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для блока.

    Коментарии (46)
    17 сентября 2024, 13:01 • Новости дня
    Эстонка Кая Каллас сменила Борреля на посту главы внешней политики ЕС

    Кая Каллас возглавила внешнюю политику ЕС вместо Жозепа Борреля

    Эстонка Кая Каллас сменила Борреля на посту главы внешней политики ЕС
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, известная своей антироссийской позицией, заменит Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, она займет должность с 1 декабря.

    Как сообщает РБК, Каллас назначена новым верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этом посту Жозепа Борреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявившая об этом изменении, продолжает второй срок на своем посту.

    Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, известна своей антироссийской позицией и поддержкой Украины. Она возглавляла эстонское правительство с января 2021 года по июль 2024 года, став первой женщиной на этом посту.

    Во время ее руководства стало известно, что ее муж владел долей в компании, осуществляющей грузовые перевозки между Эстонией и Россией.

    Полномочия Жозепа Борреля истекают 1 декабря, и Каллас готовится приступить к исполнению своих обязанностей на новом посту. Ее назначение может повлиять на дальнейшее развитие внешней политики ЕС, особенно с учетом ее известных политических взглядов.

    Напомним, в июле Каллас и кабинет министров страны ушли в отставку. В контексте международных отношений Каллас заявила, что страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине. Также она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией».


    Коментарии (20)
    17 сентября 2024, 12:35 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии

    Фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024–2029 годы

    Фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024-2029 годы, включая еврокомиссаров по обороне и космосу, расширению ЕС и реконструкции Украины, их должен утвердить Европарламент.

    В Брюсселе назначенный председатель ЕК обнародовала новый состав комиссии на период с 2024 по 2029 год, передает ТАСС.

    Новые еврокомиссары должны приступить к своим обязанностям с 1 ноября, если их кандидатуры будут утверждены Европарламентом. Среди новых постов, учрежденных в составе комиссии, выделяются еврокомиссар по обороне и космосу и еврокомиссар по расширению ЕС и реконструкции Украины.

    Литовский депутат Европарламента Андрюс Кубилюс займет пост еврокомиссара по обороне и космосу. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Кубилюс будет работать над развитием Европейского оборонного союза и повышением обороноспособности ЕС. Также Урсула фон дер Ляйен предложила представителю Франции Стефану Сежурне должность вице-президента ЕК по индустриальной стратегии, ответственным за процветание и экономическую безопасность ЕС.

    Кроме этого, Марта Кос из Словении станет еврокомиссаром, ответственным за расширение ЕС и поддержку Украины. Кос намерена сосредоточиться на помощи Украине и Восточному партнерству. Испанка Тереса Рибера, по словам фон дер Ляйен, станет вице-президентом Еврокомиссии, ответственной за конкуренцию и реализацию «Зеленого соглашения» по декарбонизации экономики.

    Дан Йергенсен, датский министр по вопросам сотрудничества в целях развития и глобальной климатической политики, с 1 ноября займет должность еврокомиссара по энергетике. Он будет работать над снижением цен на энергию и будет активно инвестировать в зеленую энергетику. Фон дер Ляйен подчеркнула, что он станет первым комиссаром, который будет также отвечать за вопросы жилищного хозяйства, включая энергоэффективность, инвестиции и строительство.

    Австриец Магнус Бруннер, ранее занимавший должность министра финансов, 1 ноября займет пост еврокомиссара по внутренним делам и миграции. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Бруннер будет сосредоточен на реализации пакта о предоставлении убежища и миграции, а также на укреплении границ Евросоюза. Кроме того, он займется разработкой новой стратегии внутренней безопасности.

    Назначение Бруннера на этот пост стало частью инициативы по обновлению состава Европейской комиссии. Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в его способности справиться с поставленными задачами благодаря опыту и профессионализму.

    Напомним, фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию. Для достижения этой цели она обратилась к руководству ряда стран ЕС с просьбой заменить мужских кандидатов на женщин. Кроме того, действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок, что даст ей возможность продолжать реализовывать свои инициативы.

    Коментарии (9)
    19 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Половина украинской энергетики уничтожена

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов увеличить помощь Украине в подготовке к зиме

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала конфликта на Украине была уничтожена половина энергетической инфраструктуры страны.

    По ее словам, это примерно сопоставимо с общей мощностью энергосистем трех стран Балтии. «Через две недели начинается отопительный сезон. Одновременно с похолоданием Европейский союз готов увеличить помощь Украине. Мы готовимся к зиме вместе», – заявила фон дер Ляйен, передает издание «Страна».

    За время конфликта ЕС предоставил Украине более двух миллиардов евро на восстановление поврежденных электростанций и линий электропередачи.

    Ранее сообщалось, что Европарламент предложил ЕС собирать деньги на оружие для Киева

    Коментарии (17)
    18 сентября 2024, 08:21 • Новости дня
    Столтенберг отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России

    Генсек НАТО заявил об отсутствии «красных линий» для ударов ВСУ по России

    Столтенберг отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам заявил, что удары украинских вооруженных сил по территории России при помощи дальнобойных ракет не станут причиной для эскалации конфликта между Россией и НАТО. Он отверг предостережение президента России Владимира Путина о «красных линиях», передает Ura.ru со ссылкой на The Times.

    По словам Столтенберга, Путин ранее уже неоднократно обозначал «красные линии», но это не привело к дальнейшему обострению ситуации и вовлечению в конфликт стран-членов НАТО. Генсек альянса подчеркнул, что поддерживает предоставление Киеву дальнобойных ракет и не считает, что их использование приведет к войне между Россией и НАТО.

    Таким образом, НАТО считает, что Украина имеет полное право на защиту и применение различных видов вооружений, включая дальнобойные ракеты, в своей борьбе с агрессией. Столтенберг выразил уверенность в том, что дальнейшие поставки вооружений Киеву не станут причиной для вовлечения альянса в прямое противостояние с Россией.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

    В то же время генсек НАТО в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy заявил, что НАТО не станет частью конфликта на Украине, даже если страны альянса позволят Киеву бить вглубь по территории России.

    Коментарии (17)
    19 сентября 2024, 11:35 • Новости дня
    Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС

    Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от правил ЕС по беженцам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Европейского союза, заявив, что для выхода из действующей системы обеим странам потребуется согласие всех 27 членов ЕС, что делает их инициативу маловероятной.

    Министр Венгрии по европейским делам Янош Бока подчеркнул необходимость жестких мер против нелегальной миграции, заявив о планах подать соответствующую заявку в Еврокомиссию. Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марджолейн Фабер также сообщила о своих намерениях, отметив важность возврата контроля над национальной политикой предоставления убежища, сообщает Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом).

    Герт Вилдерс, лидер правой Партии свободы в Нидерландах, поддержал инициативу Фабер, признавая долгосрочный характер процесса, но подчеркивая, что это «признак нового ветра». Он также отметил историческое значение заявления министра о желании Нидерландов выйти из миграционной системы ЕС.

    Тем не менее эксперты указывают на маловероятность успеха этих инициатив, так как для исключения из миграционной системы ЕС требуется согласие всех 27 стран-членов.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно критиковал политику Евросоюза по приему мигрантов. 

    Коментарии (6)
    19 сентября 2024, 14:48 • Новости дня
    Европарламент призвал к снятию ограничений на удары по России

    Евродепутаты выступили с инициативой разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают страны ЕС отменить ограничения на использование западного оружия против России. Евродепутаты считают, что это позволит Украине «в полной мере осуществлять право на самооборону».

    В документе также содержатся призывы к увеличению военной помощи Украине, в том числе поставкам дальнобойных ракет, созданию военных производств на украинской территории, интеграции ВПК Украины в оборонную промышленность ЕС и давлению на Венгрию с целью выделения дополнительной финансовой помощи Киеву, сообщает ТАСС.

    Кроме того, евродепутаты выступили за скорейшее предоставление Украине многомиллиардного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами.

    Они предложили ужесточить санкции против России, запретив импорт широкого спектра товаров, включая зерно, удобрения, сырье и энергоносители.

    Евродепутаты заявили, что конечной целью является достижение мира на Украине на условиях Киева.

    Напомним, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

    В ЕП призвали отстранить Венгрию от Шенгена из-за визовых послаблений для россиян.


    Коментарии (16)
    19 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    Германия передала Украине еще 22 танка Leopard 1A5

    Германия поставила Украине танки Leopard 1A5 и ЗСУ Gepard

    Германия передала Украине еще 22 танка Leopard 1A5
    @ Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия поставила Украине 22 танка Leopard 1A5 и три установки Gepard в рамках сотрудничества с Данией, а также предоставила артиллерийские снаряды и патроны, следует из обновленного списка поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ.

    Германия поставила Украине 22 танка Leopard 1A5 и три зенитные самоходные установки Gepard, передает «РИА Новости». Эти поставки осуществлены в рамках совместного проекта с Данией. Кроме бронетехники, Германия предоставила Украине 61 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и тысячу патронов для стрелкового оружия.

    Ранее сообщалось, что Германия рассчитывала поставить Украине комплексы противовоздушной обороны IRIS-T в середине октября. В дополнение к этому, Германия намеревалась передать Киеву танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, которые, как ожидалось, должны были существенно усилить украинские вооруженные силы в ноябре.

    Коментарии (7)
    18 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    В НАТО решили усилить контроль над Арктикой

    Tекст: Денис Тельманов

    НАТО изучает возможность создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

    По словам генерала, новый центр поможет укрепить сотрудничество между арктическими странами НАТО. Он отметил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи поддерживает эту идею, сообщает РИА «Новости»

    Отмечается, что предложение о создании центра будет представлено руководству альянса. Место размещения нового центра пока не определено.

    Хекер добавил, что ВВС США уже проводят испытания беспилотников MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом для повышения ситуационной осведомлённости.

    Напомним, что борьба за Арктику обострилась в последние годы. США и их союзники активно наращивают военное присутствие в регионе.

    В июле Пентагон опубликовал обновленную версию своей Арктической стратегии, в которой заявлено о намерении проводить в регионе военные учения и укреплять силы сдерживания.

    Ранее сообщалось, что Пентагон представил обновленную стратегию США по Арктике.

    Коментарии (3)
    18 сентября 2024, 12:19 • Новости дня
    Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией

    Новая военная база в Эстонии открылась близ границы с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Эстонии, недалеко от города Выру, открылась военная база Reedo, состоящая из 14 строений, способная вместить до тысячи человек, включая вторую эстонскую бригаду и войска НАТО, сообщает ERR.

    Как говорится в сообщении, Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией. База, получившая название Reedo, расположена в селе Йуба неподалеку от города Выру, передает РИА «Новости». На территории базы построено 14 строений, она может вместить до тысячи человек.

    По информации ERR, на базе планируется разместить вторую эстонскую бригаду, а также контингент войск из других стран НАТО. Основное предназначение базы – служить точкой сбора для приготовлений в рамках оборонительных планов альянса.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу активности НАТО у своих западных границ. Москва считает, что действия альянса представляют собой сдерживание так называемой российской агрессии. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за потенциально опасными действиями у своих границ.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас была объявлена в России в розыск по уголовной статье.

    Коментарии (2)
    17 сентября 2024, 17:11 • Новости дня
    Рар назвал главный критерий формирования состава Еврокомиссии

    Политолог Рар: Фон дер Ляйен усиливает влияние на политику ЕС

    Рар назвал главный критерий формирования состава Еврокомиссии
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на то что предложенные Урсулой фон дер Ляйен кандидатуры еврокомиссаров должен утвердить Европарламент, уже сейчас очевидно, что глава ЕК усиливает свое влияние на политику Евросоюза, сказал политолог Александр Рар. Ранее Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024–2029 годы.

    «Новый состав Еврокомиссии (ЕК) сформирован Урсулой фон дер Ляйен по разным критериям. Однако главный из них заключатся в том, что глава ЕК пытается усилить свое влияние на политику Евросоюза», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что еврокомиссаров еще должен утвердить Европарламент (ЕП). «А там выросло представительство правых сил», – заметил политолог.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила новый состав ведомства на 2024–2029 годы. Распределение портфелей между будущими еврокомиссарами она описала на пленарной сессии в Страсбурге. По планам, оно на 40% будет состоять из женщин, при этом они преимущественно занимают посты вице-председателей.

    «Каждый член моей команды привнесет свой собственный опыт и взгляд на Европу. Вместе мы будем командой, работающей над достижением общей цели – сделать Европу сильнее», – заявила она.

    В новой Еврокомиссии будет 27 еврокомиссаров – по одному от каждой из стран ЕС. В это число также входят сама фон дер Ляйен и будущий верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности эстонка Кая Каллас. Только их назначения являются окончательными, остальных кандидатов на пост комиссаров еще может отклонить ЕП.

    Новый пост комиссара по обороне и космосу предложен представителю Литвы Андрюсу Кубилюсу. Фон дер Ляйен подчеркнула, что он будет работать над развитием Европейского оборонного союза и повышением обороноспособности объединения. Должность еврокомиссара по расширению ЕС и реконструкции Украины, как ожидается, займет Марта Кос из Словении. Она намерена сосредоточиться на помощи Киеву и Восточному партнерству.

    Также глава ЕК предложила представителю Франции Стефану Сежурне должность вице-президента по индустриальной стратегии, ответственным за процветание и экономическую безопасность ЕС. Испанка Тереса Рибера, по словам фон дер Ляйен, станет вице-президентом ЕК, отвечающим за конкуренцию и реализацию «Зеленого соглашения» по декарбонизации экономики. Австриец Магнус Бруннер, ранее занимавший должность министра финансов, как ожидается, станет еврокомиссаром по внутренним делам и миграции.

    Агентство Reuters отмечает, что все претенденты пройдут слушания с законодателями ЕП, которые должны утвердить их кандидатуры. Ожидается, что новый состав комиссии приступит к работе с 1 ноября.

    Коментарии (1990)
    17 сентября 2024, 16:39 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе назвал Молдавию коррумпированной страной

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская сторона по всем рейтингам опережает всех кандидатов в Евросоюз, однако это не является определяющим для Брюсселя, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Практически нет ни одного рейтинга или индекса, где бы Грузия намного не опережала все страны – кандидаты в Евросоюз, а также многие государства этого объединения», – сказал Кобахидзе.

    «И вот в таких условиях мы формально отстаем от Украины и Молдавии на пути европейской интеграции на полшага», – отметил глава грузинского кабмина.

    «Наша общественность сделает верный вывод, почему так происходит», – добавил политик.

    Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза в декабре прошлого года, на полтора года позже Украины и Молдавии, с которыми уже открыт переговорный процесс по вступлению.

    «Молдавия вовлечена в коррупцию, там практически не осталось свободных СМИ, там нет политического плюрализма, эта страна – член СНГ, и к санкциями не присоединялась. И эта страна сейчас формально на полшага опережает Грузию», – заявил премьер-министр.

    Коментарии (0)
    Главное
    Расследовано убийство американского военкора Рассела Бентли в Донецке
    Украина ввела санкции против компаний из России, Китая, ОАЭ и Ирана
    Житель Суджи рассказал о зверствах наемников из Грузии и Европы
    В Германии число беженцев достигло рекордного уровня
    Карлсен выступил против возвращения российским шахматистам флага и гимна
    Кашпировского заподозрили в мошенничестве и уклонении от налогов
    Психолог дала совет, что делать с отказом ребенка от еды в школе

    ФРС США снижением ставки бьет по доллару

    Весь мир следил за заседанием американского регулятора по ставке. ФРС США пошла на решительное снижение ставки впервые с начала 2022 года и намекает, что оно будет не последним. Доллар на этих новостях сразу пошел вниз, а золото, как защитный актив – наоборот, вверх. Спасет ли ФРС американскую экономику от рецессии таким способом или, наоборот, навредит ей? И что это значит для мировой экономики и России? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша решила пересмотреть границы Украины

    Разногласия между Киевом и Варшавой нарастают. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН и провести новый референдум о его статусе. Таким образом, Варшава первой в Европе фактически заявила о пересмотре статуса «украинского» Крыма, хотя до этого была рьяной защитницей территории Украины в границах 1991 года. Что изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия улучшает оружие для спецоперации

    Новейшие беспилотники и улучшенные средства борьбы с ними, артиллерийские установки мирового уровня и корабли с гиперзвуковым оружием – все это только малая часть образцов, поставленных Российской армии в текущем году. Как прямо сейчас вносят вклад в победу в СВО российские оружейники, отмечающие 19 сентября свой профессиональный праздник? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский везет в Америку план сохранения власти

    Зеленский заявил о готовности своего «плана победы», который подразумевает получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Также на Украине рассчитывают на скорое приглашение вступить в НАТО. Эксперты говорят, что инициатива выглядит нереализуемой. Тогда зачем все это Зеленскому? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............