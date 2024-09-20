Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.0 комментариев
Французский политик назвал безумием резолюцию ЕП об ударах по России
Французский политик Филиппо назвал безумием резолюцию Европарламента об ударах по России
Безумием резолюцию Европарламента (ЕП) с призывом снять ограничения на удары западным оружием по России считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Европарламент хочет тотальной войны, в данном случае следуя позиции самых агрессивных натовских «ястребов». Полное безумие показывает Евросоюз, который стремится к войне по указке Вашингтона», – приводит ТАСС слова Филиппо.
Как считает Филиппо, Франции нужно выходить из Евросоюза и помогать мирному урегулированию украинского конфликта.
Как сообщалось, депутаты Европарламента в четверг проголосовали за отмену ограничений на удары западным оружием по территории России. Соответствующий призыв содержится в резолюции, одобренной на пленарной сессии ЕП в Страсбурге. Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако используются в Европе для продвижения определенных политических взглядов.