Французский политик назвал безумием резолюцию ЕП об ударах по России

Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве

Tекст: Денис Тельманов

«По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре», – приводит сообщение РБК.



Источники сообщили, что якобы Зеленский обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины, и призвал Варшаву сбивать российские ракеты над Украиной. Сикорский в ответ заявил, что такие действия невозможны без решения НАТО.

Кроме того, Зеленский попросил передать Киеву больше военной техники и в то же время обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни. Сикорский в ответ призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения, но Зеленского «это не убедило».

Ранее сообщалось, что Киев пытается втянуть Польшу в войну с Белоруссией